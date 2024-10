La indignación de La Bomba Tucumana por los dichos de Coty Romero en el Cantando 2024: “Soy la figura de este país”

La indignación de la Bomba Tucumana al abandonar el Cantando 2024: "Soy la figura de este país" (Video: LAM, América)

Gladys, molesta y visiblemente afectada, abandonó el estudio y cuestionó el trato recibido.

La tensión entre ambas generó reacciones en redes y críticas al enfoque del programa.

La Bomba Tucumana se enfureció con los argumentos de la exintegrante de Gran Hermano

Lo esencial: La cantante Gladys La Bomba Tucumana protagonizó una intensa controversia en Cantando 2024, luego de que la participante Coty Romero mencionara presuntas denuncias de violencia de género contra Tyago Griffo, hijo de Gladys. Tras el enfrentamiento, Gladys decidió abandonar el programa, visiblemente afectada, y expresó su descontento con el tratamiento de su vida personal en el certamen. “Tengo una carrera de más de 40 años, no merezco esto”, declaró ante los medios. La situación también generó incomodidad entre los jurados, quienes pidieron retomar el foco en lo artístico.

La tremenda indignación de Gladys La Bomba Tucumana tras abandonar el Cantando 2024 (Captura TV)

La noche del pasado lunes se vivió un momento muy tenso en el Cantando 2024. Todo ocurrió cuando se produjo una serie de intercambios entre Gladys La Bomba Tucumana y Coty Romero. El conflicto alcanzó su punto álgido cuando, en medio de un acalorado cruce de palabras, Coty aludió a presuntas denuncias de violencia de género contra Tyago Griffo, el hijo de Gladys. Esto provocó que La Bomba Tucumana decidiera abandonar el programa visiblemente afectada.

Antes de partir hacia su casa, la cantante fue interceptada por los cronistas apostados en el lugar. “No soy una muerta de hambre. Yo trabajo. Yo tengo una empresa. Yo canto todos los fines de semana de mi vida. No merezco nada de esto”, expresó la artista, dejando en claro su molestia y cuestionando el trato que se le había dado en el ciclo de América. La Bomba insistió en que su presencia en el certamen no se debía a cuestiones económicas, asegurando que, con una carrera de más de cuatro décadas, no necesitaba del reality para sostenerse.

Gladys también recalcó su descontento con la forma en la que se abordaron las discusiones sobre su vida privada, especialmente considerando la sensibilidad de los temas tratados. Visiblemente indignada, destacó que, aunque aceptaba ciertas críticas, no estaba dispuesta a soportar ataques personales que involucraran a su familia. En un momento de evidente frustración, mencionó: “Tengo una camioneta, tengo dólares guardados, tengo plata… No merezco esto”. A pesar de los esfuerzos del equipo de producción por calmarla, la cantante concluyó con un definitivo “Hasta acá llegó mi amor” y salió del estudio, recibiendo el apoyo de algunos de sus colegas.

El conflicto entre La Bomba Tucumana y Coty Romero

Gladys La Bomba Tucumana abandonó el Cantando 2024 tras una pelea con Coti Romero al aire (Cantando 2024, América)

La disputa entre Gladys La Bomba Tucumana y Coty Romero se originó tras una serie de enfrentamientos que se volvieron cada vez más personales en el programa. La discusión comenzó cuando Gladys cuestionó la actitud de Coty y, a modo de defensa, la joven respondió haciendo una referencia directa a Tyago Griffo, asegurando que el hijo de Gladys tenía denuncias por violencia de género. Esta mención provocó una reacción inmediata de La Bomba, quien consideró fuera de lugar e injusto que se tocara ese tema en un contexto televisivo y sin pruebas claras.

Gladys La Bomba Tucumana abandonó el Cantando 2024 tras una pelea con Coti Romero al aire (Video: Cantando 2024, América)

Coty, en respuesta a la postura de Gladys sobre el comportamiento de los jóvenes en la fama, dijo: “Tenés un hijo, también. Que encima hacía violencia de género, si vamos a hablar”. Esta afirmación generó una oleada de críticas y tensiones en el estudio. Gladys intentó detener la conversación, aludiendo a que esos temas eran delicados y que no debían abordarse sin fundamento. La situación escaló hasta el punto en que Lourdes Fernández, miembro del VAR (jurado técnico), también manifestó su incomodidad, considerando que la discusión estaba lejos de lo artístico y deseando que la polémica llegara a su fin.

Las duras opiniones del jurado ante el conflicto

Las opiniones del jurado del Cantando 2024 ante la fuerte pelea entre Coty Romero y la Bomba Tucumana

El enfrentamiento en el estudio generó también reacciones entre los miembros del jurado y la conductora del programa. Karina Mazzocco, quien en esta ocasión reemplazaba a Florencia Peña al frente del ciclo, trató de moderar la situación, pidiendo calma entre ambas participantes y buscando que la discusión no eclipsara el propósito musical del certamen. Sin embargo, la intervención más destacada fue la de la exBandana, quien, al igual que el público, se mostró incómoda con la dirección que había tomado la conversación. Lourdes expresó: “Realmente me olvidé de lo que cantaron. Me parece desagradable todo esto lo que está sucediendo, no tiene nada que ver con el Cantando, no tiene nada que ver con lo artístico”. Estas palabras reflejaron el deseo de devolver el foco a la competencia artística y evitar que el programa se convirtiera en un espacio para controversias personales.

Reacciones en redes y en medios al enfrentamiento

La furia de la Bomba Tucumana luego que Coty Romero se refiriera a la denuncia por violencia de género de su hijo Tyago Griffo

La salida de La Bomba Tucumana y el enfrentamiento con Coty Romero generaron numerosas reacciones en redes sociales y en los medios. Mientras algunos seguidores respaldaron a Gladys por su larga trayectoria y su defensa frente a acusaciones que consideraron injustas, otros criticaron su actitud y la magnitud de su reacción. Por otro lado, la respuesta de Coty Romero también dividió opiniones, ya que algunos usuarios consideraron que fue inapropiado mencionar un tema tan serio en el contexto de un programa de entretenimiento.

El conflicto rápidamente se viralizó, alimentando la conversación en otros ámbitos, donde se compartieron los diferentes puntos de vista sobre la discusión y sus implicaciones. En este contexto, tanto Gladys como Coty continuaron siendo objeto de debate público, resaltando la sensibilidad del tema de violencia de género y la responsabilidad al abordarlo en medios de alta audiencia.