Fue a The Floor, logró conquistar el duelo de esa noche y Guido Kaczka vaticinó su futuro: “Se va a quedar con todo”

Lo esencial: Lucía, una destacada participante de The Floor (El Trece), logró vencer a su oponente Verónica en la categoría de vegetarianismo, aunque ella misma admitió no ser vegetariana. Con varias respuestas correctas, consolidó una ventaja amplia, conquistando así otro territorio en el tablero de competencia. Al finalizar, Guido Kaczka resaltó su talento, comparándola con personajes que destacan en las series, reflejando la sorpresa que generó su dominio en el certamen.

En The Floor (El Trece), el programa de preguntas y respuestas conducido por Guido Kaczka, cada emisión pone a prueba el conocimiento y la estrategia de los participantes, quienes compiten por un premio millonario. Uno de los nombres que más se destacó en los últimos desafíos fue el de Lucía, una joven competidora que logró arrasar en distintas categorías, imponiendo su habilidad y manteniéndose firme ante sus oponentes. Una vez más, el presentador quedó completamente impresionado en el estudio y, lejos de evadir el tema, felicitó a la competidora de aquella noche.

En uno de los enfrentamientos recientes, Lucía se midió con Verónica en la categoría “No comen carne”, que requería nombrar insectos, animales y celebridades conocidas por su vegetarianismo. Con una ventaja que fue creciendo rápidamente, la jugadora dejó en claro su dominio en el certamen y superó a su rival con múltiples respuestas correctas. “Gané una vez más y eso que no soy vegetariana”, comentó la muchacha al finalizar, satisfecha con su reciente victoria.

Al confirmarse a la vencedora del desafío, Kaczka, impresionado con su rendimiento, la elogió: “¡Ganaste de nuevo!”. Si bien sus ojos estaban puestos en la jugadora, Guido no desaprovechó la oportunidad para dirigirse a la perdedora. “Venías liderando vos y, de golpe… Fuerte el aplauso a Verónica. Ahí su familia, que aplaude, ¡y Lucía es la ganadora del duelo!”, expresó, con un tono de lástima, ante la salida de una integrante de la competencia y, a la par, la pérdida de su territorio.

Tan solo unos segundos después, el animador llenó de elogios a Lucía. Para ello, decidió comparar su desempeño con la ficción, destacando su capacidad de conquistar en cada desafío “Ves esas series donde a veces aparece un personaje y decís que este se va a quedar con todo. Esa sos vos”, afirmó el conductor, reconociendo su dominio ante el gran conocimiento que supo demostrar en aquella velada.

Guido Kaczka recibió un particular pedido por parte de una jugadora en pleno certamen (Video: The Floor - El Trece/El Doce)

Acto seguido, el conductor le mostró el éxito que cosechó a lo largo de la competencia. “¡Mirá cómo quedó tu territorio!”, indicó, con un tono que denotaba entusiasmo, mientras la cámara enfocaba el sector amarillo que le pertenecía a la joven tras superar los desafíos previos.

A diferencia de Lucía, que quería ir por todo, otros jugadores impresionaron a Guido por su miedo a perder. En una de las emisiones pasadas, una joven llamada Mila desconcertó al conductor al dejar la competencia a mitad de camino. Al ser elegida al azar para competir, la participante dejó entrever sus nervios. “Mila, perteneciente a la categoría de ‘Estribillos’. Mila, ¿querías o no?”, le preguntó el presentador, quien recibió una respuesta negativa. “No, bueno, yo ya quería salir”, aseguró la concursante, quien acto seguido se arrodilló hasta el suelo del tablero y comenzó a llorar.

Mientras intentaba salir de su desconcierto, Guido intentó calmar los nervios de la chica. “Pero Mila, no es que hay que ir a un confesionario ni nada, acá te podés mandar a mudar”, le dijo el presentador, intentando aligerar la situación. Y añadió: “¿Preferís no jugar o hacer el desafío? Existe la posibilidad de que lo hagas, cualquiera puede dejar un juego”. Por su parte, los otros participantes intentaban pedirle que desafíe, por lo que el anfitrión se metió de lleno: “¡Paren de pedirle que desafíe! ¿Te agarraron nervios? Existe la posibilidad de abandonar y elegir quién se queda con tu territorio”. Confiada en que no quería continuar en el juego, ella aprovechó para dar a conocer a quién le iba a ceder su lugar: “Voy a elegir a Eduardo de ‘Creadores’ porque cuando más miedo tenía de que me iba a elegir, no lo hizo”.