Matías Alé llevó unos efectos especiales al Cantando 2024 que molestaron a Karina Mazzocco: “Me estoy ahogando”

En la noche del lunes, comenzó Cantando 2024 con la conducción de Karina Mazzocco, quien reemplazó a Flor Peña por unos días. Con alegría y mucho entusiasmo, la también conductora de A la Tarde (América) se puso al frente del reality de canto. Uno de los participantes en mostrar su performance fue Matías Alé. Con la compañía de su novia Martina, desde el costado de la pista, el actor hizo una previa entretenida, en la que prometió llevarles pastel de papa a los jurados durante la próxima semana.

A la hora de cantar, eligieron el tema de Ricky Martin, “La Copa de la Vida”. En una divertida semejanza con su apellido, Matías gritó: “Alé Alé Alé”, antes de comenzar, cambiándole una letra a la palabra del estribillo, “Olé, olé, olé”. Durante la presentación, el exnovio de Silvina Escudero siguió con su estilo de cambiarle la letra a la parte más popular de la canción.

“Vinimos de Cariló cantando esto. Nos paró la policía, y me dijo: “¿Qué están haciendo’”, contó entre risas. Cuando llegó el turno de las devoluciones del jurado, la primera fue Nacha Guevara. “Vinieron a hacerlo con ganas, y para nosotros eso ya es bastante”, dijo con un tono de broma. “Yo festejo siempre tu buena onda y lo resiliente que sos. Ahora, en cuanto al baile y al canto, bueno... Pero debo decir que desafinaste un poquito menos”, aseguró. Luego, aclaró que su voto era secreto pero que le pensaba dar un plus por sus ganas.

Los efectos especiales que llevó Matías Alé al Cantando 2024 que molestaron a Karina Mazzocco: "Me estoy ahogando" (Cantando 2024, América)

Flavio Mendoza, en tanto, les pidió que ensayen más la coreografía. “Cállese un poco más la boca y hagan más”, sentenció el coreógrafo. Acto seguido, Mazzocco aclaró que “el estudio estaba lleno de humo”. “Son efectos especiales que traje yo”, afirmó Alé, pero la conductora dijo: “Me estoy ahogando”. Con el aire visiblemente enrarecido, Flavio continuó con su puntaje, que en este caso, fue un 6.

Milett Figueroa sostuvo que el baile le sumó mucho al espectáculo. “Pero tu voz no me está dando nada, en general. No quiero sonar mala, pero la voz en sí cuando te escucho cantar siento que lo haces sin ganas”. En ese instante, Matías cantó a los gritos el estribillo y ella admitió: “Así me gusta más”. Luego, el actor se puso serio. “Cuando quiero como expandir la energía, la nota se me va más lejos todavía, no la encuentro. Estamos trabajando en el cortito”, explicó. Su puntaje fue alentador, un 5.

Cuando llegó Marcelo Polino, el periodista fue directo y sin filtro. “Nunca vas a cantar bien, cantaste feo, pero el público te ama y te va a salvar porque sos muy querido, pero es difícil analizar algo que está tan mal hecho”. Su puntuación fue un 3. La puntuación continuó con el VAR, que tuvo la ausencia de Gladys La Bomba Tucumana, quien se había retirado minutos antes cuando se enojó con Coty Romero.

El llanto de Matías Alé en Cantando 2024: "Yo tarareaba en una ducha en un neuropsiquiátrico"

Cabe recordar que hace unas semanas, la presentación de Matías Alé en Cantando 2024 conmovió al público al hablar de su trayectoria personal tras enfrentar problemas de salud mental. En sus propias palabras, el actor expresó: “Yo desde que pasé lo que pasé, vivo de momentos. Este momento a mí no me lo roba nadie. No importa si me voy ya”. Este mensaje impactó a los espectadores, aludiendo al período difícil que vivió después de ser internado en un centro psiquiátrico años atrás. Con gratitud, Alé compartió que cada instante en el programa significa un motivo de agradecimiento y una oportunidad de crecimiento, reconociendo así el valor de cada paso en su proceso de recuperación.