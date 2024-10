El llanto de Matías Alé en Cantando 2024: “Yo tarareaba en la ducha en un neuropsiquiátrico”

El llanto de Matías Alé en Cantando 2024: "Yo tarareaba en una ducha en un neuropsiquiátrico" (Cantando 2024, América)

Durante la emisión de Cantando 2024, Matías Alé vivió un emotivo momento que conmovió tanto al jurado como al público. Después de su actuación, Matías compartió unas palabras que reflejan su gratitud por estar participando en el certamen de América, y destacó los desafíos que ha superado en los últimos años relacionados con su salud mental. Visiblemente emocionado, afirmó que, independientemente de lo que ocurra en la competencia, ya se siente satisfecho y agradecido por el camino recorrido hasta el momento.

Alé expresó: “Yo desde que pasé lo que pasé, vivo de momentos. Este momento a mí no me lo roba nadie. No importa si me voy ya”. Estas palabras resonaron en el público, recordando el difícil proceso que atravesó el actor tras su internación en un centro psiquiátrico años atrás. Conmovido por el apoyo recibido, Matías enfatizó que cada paso que da en el programa es motivo de agradecimiento, ya que ve cada instante como una oportunidad de crecimiento personal.

El actor recordó cómo su vida cambió radicalmente después de enfrentar serios problemas de salud mental, los cuales lo llevaron a estar internado en un neuropsiquiátrico. Al compartir este fragmento de su vida, Matías quiso subrayar la importancia de hablar abiertamente sobre este tema, que, en sus propias palabras, “por primera vez hace muy poco se está hablando”. A través de su experiencia, busca inspirar a aquellos que atraviesan situaciones similares, alentándolos a seguir adelante y agradecer cada pequeño logro.

“Yo tarareaba en una ducha, en un neuropsiquiátrico. Y hoy estoy acá”, dijo Matías, emocionado, resaltando lo lejos que ha llegado desde ese momento tan oscuro en su vida. Este testimonio fue recibido con empatía tanto por los miembros del jurado como por sus compañeros de competencia, quienes destacaron la fuerza de Matías para enfrentar y superar las adversidades.

Matías Alé estalló en llanto al recordar su paso por el hospital de salud mental donde estuvo internado y emocionó al público en Cantando 2024 (América)

Las palabras de Alé no solo conmovieron a los espectadores, sino también por los jueces del programa. Flor Peña le recordó que, más allá de su capacidad vocal, su presencia en el certamen inspira a muchas personas que están luchando con problemas similares. “Sos una persona que inspira mucha fuerza, que inspira a los demás para seguir avanzando en la vida”, afirmó la conductora, reconociendo el impacto positivo que tiene Matías, no solo como artista, sino como ejemplo de resiliencia.

Matías también mencionó que recientemente participó en una entrevista con Migue Granados, donde habló por primera vez públicamente sobre su crisis personal, con la esperanza de que su historia pudiera ayudar a otros. “Hice La Cruda, en el cual por primera vez después de un año y medio, me animé a hablar de lo que me pasó”, confesó, haciendo referencia a su participación en el ciclo de streaming.

Mientras atraviesa un buen momento profesional y personal - está de novio con Martina Vignolo, de 22 años - Alé afirmó que se siente afortunado de estar en este momento en el concurso de canto. “Gracias”, fue la palabra que más repitió a lo largo de su discurso. Agradeció por estar vivo, por tener la oportunidad de seguir en pie y por ser parte del programa que, más allá de la competencia, le permitió conectar con su propia humanidad y con la de los demás.

El conmovedor momento de Matías dejó una profunda huella tanto en el público como en sus colegas. Además de sus palabras de gratitud, destacó la importancia de poder hablar sobre el tema de la salud mental. Alé no solo compartió su vivencia, sino que también resaltó la relevancia de ayudar a quienes atraviesan situaciones similares, demostrando que el diálogo y la visibilidad son esenciales para romper estigmas.