La felicidad de Muni Seligmann al anunciar su embarazo durante un show con Topa: “Estoy de tres meses”

Muni anunció que está esperando su segundo hijo (Video: Instagram/soymuni)

La actriz y cantante Muni Seligmann sorprendió a sus fans con la emocionante noticia de que está esperando su segundo hijo junto a su marido Nicolás Naymark. Esta feliz revelación tuvo lugar durante su primer show en Mendoza, donde compartió el escenario con su amigo y colega Diego Topa en un espectáculo para niños con temática de Halloween. Minutos antes de salir al escenario, habló con Teleshow sobre cómo viven esta gran noticia y en especial cómo lo tomó su hija Carmela de 3 años.

“Estoy de tres meses y le contamos a Carmela bastante temprano. Nos parecía que si le contábamos a nuestra familia teníamos que hacerlo con ella, porque es nuestra hija, obviamente, es la familia más cercana”, aseguró la exanimadora de La casa de Playhouse Disney. Para poder darle el anuncio a la pequeña, buscaron ayuda y consejos de profesionales: “Fue para ver cómo encarar el tema para que no le sea tan difícil, porque es un proceso muy largo”.

Acerca de cómo fue la reacción inicial de Carmela, contó: “Tiene tres años, entonces decidimos no decírselo cuando nos enteramos porque nueve meses para ella es como un tercio de su vida. ‘Bueno, el doctor dijo que quizás tengo un bebé en la panza’, fue lo que decidimos comentarle. Me miró y me dijo ‘no’”. Si bien en un principio se lo dijeron como algo potencial, el paso del tiempo ayudó a generar un cambio en la actitud de la niña y ahora reacciona de un modo completamente distinto: “Le canta a la panza. Está muy contenta y entusiasmada porque va a ser hermana mayor. Así que vamos viendo, vamos a ver cómo se desarrolla”.

Carmela tiene 3 años y ahora le canta a la panza de su mamá

El anuncio lo hizo en la provincia de Mendoza, lugar donde regresó a los escenarios junto a su gran amigo. La emotiva conversación comenzó con unas palabras de Topa: “Y la verdad es que hay algo que me encanta: volver a un escenario los dos juntos”. A lo que Muni respondió, visiblemente emocionada: “Yo también estoy tan emocionada de volver, pero ¿sabes qué?”. En ese momento Topa, intrigado, le preguntó qué tenía para decir y ella decidió dar la noticia: “Hoy no somos dos. Hoy somos tres porque estoy embarazada”.

La confesión provocó una ola de aplausos entre el público y palabras de alegría de Topa, quien añadió: “Un aplauso hermoso, se agranda la familia de Muni. Te quiero mucho, qué lindo poder compartirlo. Yo ya lo sabía, pero no podía decir nada”. En redes sociales, Muni compartió el video con el siguiente pie de foto: “¡Bebé en camino! Con mucha emoción les quiero compartir que esta familia se agranda”. La actriz agradeció el apoyo de la audiencia y de su amigo Topa, quien se mostró igual de contento por la noticia.

La actriz de Rebelde Way fue madre por primera vez durante la pandemia de COVID-19. Carmela nació el 30 de marzo del año 2021 y luego del nacimiento de la pequeña, la cantante compartió sus emociones, destacando la profunda experiencia que había vivido durante el parto. “Hoy viví la experiencia más intensa de mi vida. Nunca nada me atravesó tanto”, expresó, dejando ver la emoción y gratitud que sintió en ese momento tan especial.

Nicolás, Muni y su hija Carmela (Foto: Instagram/soymuni)

Para Muni, el nacimiento de Carmela fue un sueño hecho realidad. A través de sus palabras, describió la fortuna de haber tenido un parto “natural y sin ninguna intervención”, exactamente como había deseado. La actriz agradeció especialmente al equipo médico que la acompañó durante el proceso, destacando su profesionalismo y apoyo en cada etapa: “Solo tengo palabras de agradecimiento para el equipo maravilloso que me acompañó en este parto”.

La llegada de Carmela marcó un antes y un después en su vida, y el amor y la gratitud que sentía en ese momento eran palpables. “Estoy inmensamente emocionada y agradecida. Las dos estamos bien”, añadió, en aquel momento.