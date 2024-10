Del enojo al llanto: Florencia Peña cruzó a su hijo en vivo y luego se emocionó al escucharlo en Cantando 2024

Flor Peña cruzó a su hijo en la pista del Cantando 2024

Florencia Peña vivió una noche cargada de emociones en el Cantando 2024 (América) con la presentación de su hijo, Juan Otero. La conductora, quien esperaba con nervios la presentación de Juan en la competencia, pasó de un cruce divertido con él, donde le hizo un reproche en vivo, a emocionarse hasta las lágrimas mientras lo veía cumplir su sueño en el escenario. En una mezcla de orgullo y ternura, Peña no pudo contener sus sentimientos, mostrándose como madre y conductora en un momento especial.

El primer cruce entre la conductora y su hijo comenzó con humor y complicidad. Todo comenzó cuando Juan retomó un comentario que su madre le había hecho al invitado especial de la jornada, el cantante Antonio Ríos: “Pero vos no estás lejos de tener tantos hijos. ¡Lo jodías a Antonio con los hijos! Pero vos estás bastante cerca de la cantidad”. A lo que Florencia, con su característico estilo, respondió: “Callate, te tengo tres. Ya cerré, ya bastante. Mi amor, ¿sabés lo que es ser tu mamá?”.

Juan, sin quedarse atrás, replicó con ironía: “Y lo que es ser tu hijo”. La conductora, riendo, tomó el control y marcó los límites de la conversación: “Pará. Acá soy la autoridad y se me respeta. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es ser tu mamá, no de lo que es ser mi hijo”. Peña continuó en tono divertido, recordando cómo su hijo la desafía constantemente: “Es un chico que me hace trabajar. Es bravo. Me hace estar a la altura. Una vez una terapeuta holística mía me dijo, ‘tus hijos han estado a la altura de ser tus hijos’. Porque siempre me preguntaban ‘qué terrible es ser hijo de Florencia Peña’. Yo le digo, ‘momento, mis hijos no quieren otra madre, me quieren a mí’”, explicó.

Flor Peña se emocionó hasta las lágrimas con la presentación de su hijo

Tras la presentación de su hijo, Florencia Peña no pudo contener la emoción. Con lágrimas en los ojos, miró a Juan y le expresó lo que sentía en ese momento tan especial: “Me emociona. Ya me van a odiar. Me van a echar. A mí siempre me emociona el corazón. Estás aprendiendo, tenés 16 años, te va a pasar la vida por delante y andá a saber dónde terminás. Lo digo bien. El corazón es algo que está o no está”.

Un mes atrás, Flor Peña vivió una situación similar cuando su hijo debutó en la pista en Cantando 2024. Desde que se supo que la conducción del show iba a estar a cargo de la actriz, y que entre los participantes estaba Juan Otero, empezó a crecer la expectativa de cuando iban a coincidir en la pista. Para colmo, el adolescente de 15 años calentó la previa con algún que otro cruce mediático, lo que echó más leña a la hoguera.

En aquel momento, luego de la fallida performance de La Gata Noelia, Peña se había mostrado nerviosa por presentar a su hijo. “Me encanta que quiera dedicarse al arte, es un niño inteligente, buena onda pero este certamen es difícil, y yo quiero que sea feliz, como cualquier mamá”, señaló la conductora, que no pudo con su genio humorístico y recordó cuando Juan era un niño y hacía sus travesuras en la pista mientras ella era jurado del Bailando. “Casi pierdo el trabajo por él”, acotó entre risas. A la hora señalada, Otero apareció con su energía desbordante, junto a su compañera Bianca Zoppini y ante la atenta mirada de su abuela Norma, la mamá de Flor. “No grites que tenés que cantar”, lo retó la conductora, exagerando el rol de madre. “¿Vocalizaste? Tranquilizate un poco”, insistió, siguiendo el juego y demostrando que manejan el mismo código de humor.

Después de las palabras llegaron los hechos, y la pareja se despachó con una versión de “Can’t stop the feeling”, de Justin Timberlake, que provocó las lágrimas de la anfitriona. “Es muy emocionante verte hacer lo que te gusta y lo que me da más orgullo es que siempre fuiste a cumplir tu sueño”, dijo Flor mirando a su hijo.