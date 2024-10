Una jugadora fue a Los 8 Escalones y descolocó a Guido Kaczka con su particular actitud: “Me aburrí”

Una jugadora llamada Monserrat dejó sin palabras a Guido Kaczka con su respuesta en el certamen (Video: Los 8 Escalones - El Trece/El Doce)

Una nueva emisión de Los 8 Escalones (El Trece) dejó a Guido Kaczka completamente sorprendido luego de que una de las participantes, Monserrat, hiciera un gesto inesperado durante la ronda de “Años musicales”. Lo que parecía ser un desafío más en el popular ciclo de preguntas y respuestas, terminó generando risas en el estudio y un momento insólito que el conductor no pudo pasar por alto.

Todo comenzó cuando Guido les formuló a los participantes la siguiente pregunta relacionada con el tema “Dame la llave de tu corazón” de Cristian Castro: “¿En qué año se publicó esta canción?”, consultó el presentador. Ante la consigna, los jugadores se pusieron a pensar la respuesta que les permitiría avanzar al siguiente escalón en el certamen. “Cómo suena la canción, la onda que tiene... ¿De qué año es? ¿Lo tienen?”, continuó el anfitrión, invitándolos a hacer sus conjeturas y, por otro, dándoles una mano.

Cuando fue el turno de Monserrat, la jugadora sorprendió a todos no solo por su respuesta, sino por lo que había hecho en la tablet que se utiliza para plasmar el año correcto. “¿Qué año pusiste, Monserrat?”, le preguntó el animador. Por su parte, la joven no dio vueltas y respondió: “2007″. Sin embargo, esto quedó en un segundo plano, ya que al presentador le llamó la atención algo más. “Pero mirá lo que hiciste”, exclamó, señalando la pantalla de la tablet de la muchacha, donde, en lugar de solo aparecer su respuesta, había varios dibujos de corazones que rodeaban el número que eligió.

La jugadora, lejos de sentirse incómoda, se rió y se sinceró: “Me aburrí”. Ante esta respuesta, Kaczka no pudo contener su sorpresa y lanzó: “Ahhh, ¿estabas esperando?”. Entre risas, la participante admitió que había pasado el tiempo realizando esos dibujos mientras aguardaba su turno, lo que provocó un estallido de carcajadas entre los presentes en el estudio. Con el ingenio que lo caracteriza, Guido dejó entrever la gracia que le causaba el gesto de la participante. “Ay, ay, ay, ese año musical”, comentó el conductor, haciendo referencia tanto a la respuesta como a sus inesperados diseños. A pesar del gesto inesperado, la situación no afectó el desarrollo del programa, pero sí creó generó un desopilante episodio que le sacó una risa a varios de los presentes.

Este tipo de situaciones imprevistas se dieron en incontables oportunidades ante el anfitrión del ciclo. En una emisión pasada, durante la difícil prueba del escalón de “Sumas y restas”, Guido, fiel a su estilo jocoso, decidió desviar momentáneamente la atención del reto matemático para interactuar con uno de los participantes, Maximiliano, un atleta de CrossFit y emprendedor gastronómico. Con su habitual carisma, Kaczka le pidió al concursante que mostrara sus músculos con la frase: “Maximiliano, a ver, hacé pelotas”.

El momento tomó un giro aún más divertido cuando, siguiendo la broma, comentó: “Es que para mí me hacés un regalo, me encanta ver las bolas grandes”. La reacción del jugador fue de total desconcierto, consultando con inocencia: “¿Tengo que hacerlo?”. Guido, sin perder la chispa del momento, contestó: “No, pero podrías”. Maximiliano, aún confundido, insistió: “¿Pero tengo que hacerlo?”, provocando una escena cómica y relajada en medio de la tensión del concurso al hacer que muestre sus bíceps.

A pesar de la divertida interacción, el concursante no logró superar el siguiente desafío en el escalón, un reto que costó su permanencia en la competencia. Y, además, el error le quitó la oportunidad de ganarse el departamento a estrenar que estaba en juego, marcando su eliminación del programa. Sin embargo, el pedido de Kaczka logró que no pasara desapercibido ante sus otros compañeros, como también los espectadores del ciclo en aquella noche.