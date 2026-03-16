Trump confirmó que EEUU mantiene conversasiones con Irán pero afirmó que no están “listos” para un acuerdo (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que Washington mantiene conversaciones con Irán mientras la guerra en Medio Oriente entra en su tercera semana, aunque sostuvo que Teherán todavía no está listo para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

“Sí, estamos hablando con ellos”, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One cuando le preguntaron si existe algún canal diplomático para terminar la guerra, que se expandió por la región y generó turbulencias en los mercados globales.

El mandatario estadounidense no ofreció detalles sobre el carácter de los contactos ni sobre quién participa en esas conversaciones. Sin embargo, indicó que las negociaciones todavía no avanzan hacia un entendimiento definitivo. “Pero no creo que estén listos. Pero se están acercando bastante”, afirmó.

Las declaraciones de Trump surgieron en un contexto de versiones contrapuestas entre Washington y Teherán sobre la existencia de conversaciones diplomáticas. Horas antes, el régimen iraní negó que existan negociaciones con Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, rechazó la posibilidad de dialogar con Washington y aseguró que su país no considera necesario abrir conversaciones en el actual escenario del conflicto.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi (REUTERS)

“Somos lo suficientemente estables y fuertes. Solo estamos defendiendo a nuestro pueblo”, declaró Araghchi en una entrevista con el programa “Face The Nation” de la cadena CBS, emitida el domingo.

El canciller del régimen iraní sostuvo además que Irán no ve motivos para mantener conversaciones con Estados Unidos después del inicio de los ataques que desencadenaron la actual guerra. “No vemos ninguna razón para hablar con los estadounidenses, porque estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos”, afirmó.

Araghchi también cuestionó la utilidad de un diálogo con Washington a partir de experiencias previas. “No hay buena experiencia hablando con los estadounidenses”, agregó.

Trump también se refirió a la posibilidad de un acuerdo para poner fin al conflicto y señaló que no tiene claro si desea avanzar hacia una negociación inmediata. “No estoy seguro de que quiera hacer un acuerdo para terminar la guerra”, afirmó el presidente estadounidense.

El mandatario explicó su postura al señalar que la estructura de liderazgo iraní sufrió cambios profundos tras el inicio de los ataques militares. “Porque en primer lugar nadie sabe siquiera con quién estás tratando, porque la mayor parte de su liderazgo ha muerto”, sostuvo.

“No estoy seguro de que quiera hacer un acuerdo para terminar la guerra”, afirmó el presidente estadounidense (REUTERS)

Pese a esas dudas, Trump insistió en que Irán busca alcanzar un acuerdo para terminar la guerra. “Quieren hacer un acuerdo desesperadamente”, afirmó.

Trump advirtió que la cumbre con Xi podría retrasarse si China no colabora en la reapertura del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que su reunión prevista con el mandatario chino Xi Jinping podría posponerse si Beijing no colabora en los esfuerzos internacionales para reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo que permanece bloqueada por Irán en medio del conflicto en Oriente Medio.

En una entrevista telefónica concedida al Financial Times, Trump dejó claro que espera una respuesta de China antes de viajar a Beijing para una cumbre bilateral prevista para finales de mes.

“Creo que China también debería ayudar porque obtiene el 90 por ciento de su petróleo de los Estrechos”, afirmó el mandatario estadounidense durante la conversación con el diario, en referencia a la fuerte dependencia energética de la economía china respecto del crudo transportado desde el Golfo Pérsico.

Trump agregó que su administración quiere conocer la postura de Beijing con antelación y no esperar hasta la cita diplomática prevista entre ambos líderes. “Nos gustaría saberlo antes. Es mucho tiempo”, señaló Trump.

Trump advirtió que la cumbre con Xi podría retrasarse si China no colabora en la reapertura del estrecho de Ormuz (REUTERS)

El presidente estadounidense también dejó abierta la posibilidad de modificar su agenda diplomática si no hay señales de cooperación por parte del régimen de Xi Jinping.

“Podríamos retrasarlo”, dijo al ser consultado sobre su visita a China, sin especificar por cuánto tiempo podría aplazarse el encuentro.

(Con información de AFP)