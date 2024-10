Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña visitarán a Susana Giménez el próximo domingo: “Jamás pensé que sucedería”

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña visitarán a Susana Giménez el próximo domingo

Durante la última emisión de Nadie Dice Nada (Luzu TV), la pareja que conforman los conductores Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña amagaron durante un buen rato al comienzo de su programa con dar un “importante anuncio” a sus espectadores. Tras casi una hora de misterio, él reveló de qué se trataba la cuestión. “Vamos a dejar de dar vueltas. Este domingo vamos al living de Susana Giménez”, dijo Occhiato.

La cita en el ciclo de la diva de los teléfonos será este domingo 27 de octubre desde las 22 horas. Luego de confirmarlo, se desató una ovación en el estudio. “Me parece una locura”, dijo Flor Jamín. “Yo me acuerdo de que con una bata turquesa, llena de bolitas de plush, ridícula, bailaba todas las mañanas la canción de Susana. Le decía a Nico que es algo que jamás pensé que sucedería. Ni siquiera lo llegué a pensar, me parece una locura”, agregó Flor.

“No sé si ir de traje. Seguro vaya con traje y una remera. Ayer, cuando nos invitaron, le decía a Flor que no me la esperaba ni en pedo. Estoy pensando si llevar a Carlitos”, sumó el conductor en referencia a su mascota. “Susana se puede mandar varias. Ojalá se confunda a Flor con Flor Vigna, sería bárbaro”, bromeó luego Occhiato. “Estoy nerviosa, pero también estoy contenta. Me reacuerdo de verlo tantos años y vamos a estar ahí. Es tipo: ‘¡¿Qué?!’. No sé, estuvo Lali, María Becerra, los jugadores de la Selección...”, complementó su pareja. “Contentos, ansiosos y nerviosos. No lo podemos creer. Muy linda noticia”, cerró Nico.

Además de Occhiamín, apodo con el que los fans bautizaron a la pareja de Occhiato y Flor Jazmín, Giménez recibirá en su living a Cris Morena junto a sus nietos Franco y Valentín Giordano, hijos de Romina Yan. También, en el programa se realizará un musical de Margarita, la ficción de Telefe producida por la creadora de éxitos televisivos, como Chiquititas y Floricienta.

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato durante sus últimas vacaciones por Europa (Instagram)

Este lunes 21 de octubre, Susana fue homenajeada por su icónica interpretación en La Mary en la ceremonia de los Martín Fierro de Cine. Esta película, que marcó un antes y un después en su carrera y en el cine nacional, fue dirigida en 1974 por Daniel Tinayre y coprotagonizada por Carlos Monzón.

Guillermo Francella fue el encargado de presentar la distinción: “La Mary se estrenó el 8 de agosto de 1974 en las salas Porteña, Atlas y Callao. 50 años después, se convirtió en una película de culto. Fue y es una combinación perfecta de drama y romance, aunque algunos señalan también una somera crítica a la realidad social de aquel entonces. Con más de 60 años de carrera, más de 30 películas realizadas y más de 25 premios recibidos, Susana Giménez nos dejó en shock desde aquella publicidad que la catapultó a la fama. En 1969 pasó del modelaje al teatro de revista, y luego a la actuación. Fue con Hola Susana, en 1987, que alcanzó una repercusión aún mayor. Por eso, este Martín Fierro de brillantes por los 50 años a La Mary. ¿Qué decir de Susana? Medio siglo pasó de aquel ‘sí’ a una película que marcaría su vida y la del cine argentino”.

Susana Giménez, distinguida por La Mary en el Martín Fierro de Cine

Susana, al subir al escenario para recibir el Martín Fierro de brillantes, cautivó con su habitual carisma y humor. Entre risas y recuerdos, confesó: “Las fechas me impresionan. 60 años de carrera. Yo me deprimo. ¡Qué barbaridad! Pero es impresionante. 50 años de La Mary, que me parece ayer”. Para luego comenzar a rememorar la génesis de esta historia.

“Eso fue un librito que yo estaba leyendo esa noche, era finito, un libro de Emilio Perina, y me volvió loca y dije: ‘Ay, yo tengo que hacer esta película, por favor, por favor’”, y fue entonces que tenía un contacto directo con la persona que buscaba. “Llamé a Mirtha Legrand y le pregunté: ‘¿Vos creés que Tinayre querrá dirigir una película?’ Me dijo: ‘Y no sé, yo le pregunto. Mandame el libro’. Se lo conté todo, le mandé el libro, y Tinayre dijo: ‘Yes’. Y así se hicieron los diálogos con Josecito Martínez Suárez, un hombre de cine al que todos aman. Fue una experiencia increíble. La Mary sigue siendo la película que más me gusta de todo lo que he filmado. Fue declarada icónica después de tantos años, y me sigue tocando profundamente”.