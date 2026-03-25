Un bebé permanece en grave estado tras caerse en un balde con agua y ahogarse en Santa Fe

Lugar donde ocurrió el hecho en Alto Verde (Fuente: Aire de Santa Fe)

Este martes 24 de marzo un bebé de un año fue ingresado al Hospital de Niños de Santa Fe tras caer adentro de un balde con agua y ahogarse. El niño fue encontrado ahogándose por su tío de 18 años, quien lo llevó junto a la madre al dispensario de Alto Verde, donde ingresó con estado crítico.

El hecho sucedió en la provincia de Santa Fe donde el bebé fue derivado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia donde permanece en grave estado. Allí, el menor de edad recibió maniobras de reanimación luego de sufrir el ahogamiento. Según las fuentes policiales, el episodio fue registrado el martes al mediodía en una vivienda de la Manzana 3 de Alto Verde, Santa Fe.

El niño fue encontrado ahogándose por su tío de 18 años, quien lo llevó junto a la madre al dispensario de Alto Verde, según informó ElOnce. “Estaba limpiando en casa, cerca de las 12 y sin darnos cuenta veo al bebé que estaba en el balde”, señaló el tío del bebé en en diálogo con Aire de Santa Fe.

Tras ser recibido en el centro de salud Demetrio Gómez, donde ingresó en estado crítico, el menor fue sometido a maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Luego fue trasladado en una ambulancia al Hospital de Niños, donde también se le practicó RCP. El parte oficial, detalló que el ingreso ocurrió sin signos vitales, pero fue estabilizado y permanece en la Unidad de Terapia Intensiva bajo asistencia mecánica respiratoria.

El bebe de un año permanece bajo asistencia respiratoria tras accidente en su hogar de Santa Fe

Un bebé murió ahogado en un balde y acusaron de homicidio a la familia

A diferencia de el caso de Santo Fe, donde lograron salvar la vida del bebe, en la provincia de Neuquén sucedió un hecho similar pero con consecuencias fatales. Una mujer fue imputada por homicidio culposo luego de que su hijo de un año y cinco meses muriera ahogado al caer en un balde de 20 litros con agua.

El caso, ocurrió el domingo 22 de febrero en una vivienda del barrio San Lorenzo y continúa bajo investigación judicial. La fiscalía investiga la responsabilidad de la madre, a quien se le atribuye negligencia e incumplimiento de los deberes de cuidado, mientras se le impusieron medidas restrictivas durante la etapa preliminar del proceso.

La reconstrucción oficial, señala que el bebe estuvo solo en el patio de la casa durante la mañana, llorando y reclamando a su madre, quien permanecía sin asistirlo. Familiares retiraron al menor, lo alimentaron, bañaron y cambiaron de ropa antes de devolverlo a su vivienda. Posteriormente, una de estas personas avisó a la madre, quien estaba dormida, que el niño quedaría a su cargo nuevamente.

Durante la tarde, el niño quedó bajo la responsabilidad exclusiva de su madre. Según la investigación, el menor accedió al baño donde encontró un balde de pintura con 20 litros de agua. Allí introdujo la cabeza, aspirando agua y fue hallado inconsciente por su madre, quien lo trasladó de inmediato a un destacamento policial.

Aunque el personal realizó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar, durante el traslado al hospital, el niño fue declarado fallecido por los médicos. La fiscal Lucrecia Sola imputó a la madre por homicidio culposo en carácter de autora, e invocó los artículos 84 y 45 del Código Penal. La autopsia médica concluyó que el menor murió por asfixia por sumersión, sin encontrar signos de violencia física en el cuerpo.

Entre las disposiciones resultantes de la audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Neuquén, el juez Juan Guaita estableció que la imputada debe presentarse tres veces por semana ante el Ministerio Público Fiscal y fijar domicilio en otra vivienda de la ciudad. Además, el juez concedió, la prohibición de contacto de la madre con testigos y la obligación de comparecencia periódica para asegurar el avance de la investigación y evitar interferencias en el proceso penal en Neuquén.