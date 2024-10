La fuerte indirecta que lanzó Wanda Nara en sus redes: “Ninguna mujer te quita tu hombre, te quita un problema”

Fiel a su estilo enigmático, Wanda Nara volvió a utilizar sus redes para arrojar mensajes encriptados. Se sabe que la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) no es de quedarse callada. Cuando algo no le gusta, lo dice. Y si tiene que mandarle un aviso a alguien, lo hace, aunque a veces lo envuelva en un posteo de Instagram con un mensaje repleto de enigmas. Eso fue justamente lo que hizo este martes cuando, en plena ola de rumores sobre sus amores y desamores, lanzó una frase que dejó a sus seguidores especulando quién sería el destinatario final de la misiva. “Ninguna mujer te quita tu hombre. Te quita un problema. Los verdaderos hombres no se pueden quitar, son leales”, publicó en una de sus stories. ¿A quién iba dirigido? ¿Mauro Icardi, L-Gante, o la China Suárez?

Un posteo, muchas lecturas

La fuerte indirecta que lanzó Wanda Nara en sus redes sociales (Instagram)

Desde que la empresaria y conductora anunció su separación de Icardi, su vida sentimental ha sido el tema favorito de los medios. Y como si fuera poco, la aparición de L-Gante en escena no hizo más que agregar condimento a una historia que ya venía bien sazonada. Entre idas y vueltas con el delantero del Galatasaray, y rumores de romance con el cantante de cumbia, Wanda ha estado en el centro de la tormenta mediática.

Hace tan solo unas semanas, las redes se incendiaron cuando circuló una foto de ella y L-Gante besándose en la Basílica de Luján. La imagen parecía confirmar lo que muchos ya sospechaban: la relación entre la conductora y el cumbiero iba más allá de una simple amistad. Pero el propio L-Gante se encargó de disipar los rumores asegurando que entre ellos no había nada romántico.

La foto donde se los vio a Wanda Nara y a L-Gante a los besos frente a la Basílica de Luján (LAM, América)

La cuestión es que, después de todo este revuelo, L-Gante decidió cortar por lo sano. En una entrevista con Susana Giménez, Elián Valenzuela fue claro y contundente: “Con Wanda no me hablo más”. La decisión parece haber sido motivada, al menos en parte, por la visita de Icardi a Argentina. El futbolista no perdió la oportunidad de compartir una foto romántica con su ex en sus redes sociales, lo que habría incomodado al cantante. “La tengo bloqueada”, aseguró en unos días después en una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece), y por su lado, Wanda también había contado que el músico había tomado la decisión de impedir la comunicación entre ellos.

Mauro Icardi, siempre cerca

Mauro Icardi compartió una foto de Wanda Nara durmiendo cuando estuvo unos días en Buenos Aires (Instagram)

Por otro lado, Mauro Icardi, que parece más enamorado que nunca de Wanda, sigue su vida en Turquía. Aunque vive en Europa por su carrera futbolística, no deja de visitar Argentina cada vez que puede, y en su última visita aprovechó para ver a sus hijas y, de paso, compartir algo de tiempo con Wanda. Esa cercanía entre los dos habría sido el motivo de la distancia con L-Gante. Por esos días, Icardi compartió varias imágenes con la perrita de su esposa, mostrando que estaba pasando ese tiempo en familia. Finalmente, el broche de oro fue una foto que subió a sus redes en donde se pudo ver a la mediática durmiendo plácidamente.

Sin embargo, si bien Icardi ha demostrado su amor por ella con publicaciones y gestos románticos, no es la primera vez que su relación está en la cuerda floja. El WandaGate con la China Suárez sigue fresco en la memoria colectiva, y es difícil no pensar en ese episodio cuando Wanda menciona la palabra “lealtad”.