Cristian U fue tajante al hablar de los rumores de romance con su compañera en Cantando 2024: “El noviazgo te corta las piernas”

Las duras palabras de Cristian U al hablar sobre : "El noviazgo te corta las piernas"

Desde su aparición en la pista de Cantando 2024 (América), los rumores de romance entre Cristian U y su compañera no dejaron de crecer. Desde los miembros del jurado hasta Flor Peña, todos destacaron la química que había entre los jóvenes. Así las cosas, este martes, los participantes volvieron a aparecer en escena y hablaron sobre su vínculo. Sin embargo, las versiones de noviazgo le jugaron una mala pasada al exGran Hermano, quien se olvidó un fragmento de la letra.

Segundos después de que la dupla ingresara en la pista, Flor Peña les consultó por las versiones de romance. “Quiero saber cómo está la pareja. ¿Hubo algún avance? ¿Algún piquito? Se está formando, hay amor en el aire. No sé si serán tantas horas que pasan juntos”. Lejos de dar lugar a estas versiones, Cristian U devolvió: “Estamos muy bien, pareja de amistad, compañerismo de trabajo. Mirá ya me abraza más fuerte ella”. En la misma línea se pronunció su partenaire: “Es buen compañero, pareja no”.

El fuerte cruce entre Nacha Guevara y el coach de Cristian U

En ese momento, al ver que el jurado seguía insistiendo, el exGran Hermano comentó de forma tajante con una dura reflexión: “Más allá de que Cami es hermosa no podría hacer nada, porque es una chica que está teniendo una carrera increíble. Está en ascenso, y yo siempre voy a decir que el noviazgo te corta las piernas. En el ascenso, en la carrera, el noviazgo te corta las piernas. Tenés que ser libre y volar”.

Fue entonces cuando Marcelo Polino interrumpió al joven con un ocurrente comentario: “Mirala a Milett dónde está, más alto no puede estar”. Entre risas, el participante agregó: “Bueno. Sacando a Milett, el noviazgo te corta las piernas”. Con este panorama, la pareja se dispuso a interpretar “Yo no te pido la luna”, de Sergio Dalma. Con el correr de la canción, los participantes estaban sorprendiendo al jurado, sin embargo, a pocos segundos de culminar la presentación, Cristian U se olvidó un fragmento de la letra.

Entre gestos de bronca, el participante se dispuso a escuchar la devolución del jurado. Una de las más disconformes fue Nacha Guevara, quien destacó que los jóvenes no habían tenido una puesta en escena, lo que provocó que la figura del espectáculo discutiera con el coach. Luego fue el turno de Milett Figueroa, quien volvió a retomar los rumores de romance entre los participantes. “Desde que empezaron a cantar es la vez en la que te escuché mejor afinado, pero a comparación de lo que dijiste, el amor no te distrae, el amor te eleva, si no no es amor”, comentó la modelo.

Luego, Figueroa arremetió y apuntó contra el exGran Hermano: “Me parece que hay algo que pasa entre ustedes que te está distrayendo mucho de lo que tienes que hacer. Se te olvidó la letra porque estabas pensando en algo. A tu compañera no la veo en su 100%. Hoy te sentí afinado al principio, faltó más comunicación entre ustedes. Sentí que andaban en algo raro, que ya ustedes lo trabajarán y espero algo bueno. Creo en ustedes“.