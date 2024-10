“¿Están noviando?”: la pregunta de Flor Peña que descolocó a Cristian U y a su compañera en Cantando 2024

Aseguran que Cristian U está saliendo con su compañera del Cantando 2024 (Video: América TV)

Los rumores de una relación amorosa entre Cristian U y su compañera Cami Mercado siguen creciendo en el escenario de Cantando 2024. Con cada actuación en el certamen de América, la química entre ellos según el jurado “es cada vez más evidente” y los seguidores del programa no tardaron en especular sobre una posible conexión que puede ir más allá de lo profesional.

Todo comenzó este jueves cuando la conductora Flor Peña lanzó una pregunta directa a Cristian: “¿Estás noviando?”. Esta consulta surgió a partir de la complicidad que la pareja mostró en sus interpretaciones y si bien él contestó que no y puso una sonrisa nerviosa, desde el streaming del programa dieron algunos detalles que pusieron en marcha las especulaciones.

Fue la Tía Sebi quien reveló la información que incrementó las sospechas: mencionó haber hablado con la madre de Cami y que ella habría insinuado que le gustaría ver a Cristian como su yerno. “Él está cenando mucho en la casa de ella”, agregó el influencer.

Cristian U y su compañera el día que hicieron las fotos oficiales del programa

Ante estas declaraciones, Cristian U decidió aclarar la situación: “Lo que pasa es que termino muy tarde de ensayar y por eso me quedo a comer”, explicó. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el siguiente comentario que hizo: “Siento que voy a meter la pata”, agregó.

También desde el piso del programa pidieron un beso entre ambos y Camila se negó: “Ustedes quieren todo ya”, en tanto Flor Peña dijo que no era necesario que avancen si aún no lo sentían y le dio un voto de confianza a la relación: “A mí la pareja me encanta, le pongo fichas. La vida es una y hay que pasarla bien.

A su turno, Milett Figueroa, que una de las jurado del ciclo dio su opinión: “Yo siento que él no quiere apresurarse a los hechos, que está viendo qué sucede y eso me parece bien porque significa que la otra persona te importa”, expresó la novia de Marcelo Tinelli.

En ese sentido y a pesar de las críticas del jurado por sus respectivas performances, durante cada actuación en la pista los dos demuestran química y compañerismo. Y es esta complicidad la que generó todo tipo de comentarios en las redes sociales por parte de los usuarios que siguen el programa.

El mediático y su compañera tienen mucha química

Así la cosa y ante tanta especulación sobre lo que realmente pasa entre el mediático y su compañera de reality, Teleshow se comunicó este viernes con Cristian y él con buena onda reveló cuál es el tipo de relación que tiene con Camila: “Naa, no estamos saliendo ni nada. Es solo mi compañera”, sostuvo el ganador de Gran Hermano, desmintiendo de manera rotunda cualquier tipo de especulación. Acto seguido, el mediático aclaró que Mercado le parece atractiva pero que, por el momento, no piensa estar en pareja. “Es muy bonita pero solo estoy muy bien”, cerró.

Mientras tanto, la pareja siguen en competencia dentro del reality y el tiempo dirá si es que efectivamente siguen siendo compañeros de trabajo o si la relación muta a otro tipo de vínculo. Por lo pronto, siguen enfocados en seguir adelante en un concurso en el que vienen desarrollando una performance despareja. En su estreno, cosecharon 21 puntos con la interpretación de “Hoy tengo ganas de ti” de Miguel Gallardo, pero en la jornada de ayer solo lograron 8 con una criticada versión de “Te recuerdo”, de Cae, que les valió un cero del siempre exigente Marcelo Polino.