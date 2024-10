La gran noche de Zoe Hochbaum en el Martín Fierro de Cine: recibió el premio Revelación por su papel en “Como el mar”

"Lo importante es seguir sosteniendo el cine argentino", dijo Zoe Hochbaum, quien ganó el Martín Fierro de cine en la categoría "Revelación"

Este lunes 21 de octubre fue una noche de emociones para Zoe Hochbaum. Durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro de Cine, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) en La Usina del Arte, la joven de 25 años fue doblemente premiada. Primero, por la producción de ”Traslados”, galardonado como “Mejor documental”; y, segundo, por su papel en la película “Como el Mar”, que le valió la estatuilla a la “Revelación”.

“Zoe es una actriz, escritora y productora, nacida en Buenos Aires en 1999. Entre las películas en las cuales trabajó están ‘Abzurdah’ y ‘Asfixiadas’ y ‘Como el mar’; y la serie ‘El fin del amor’”, dijo Benjamín Vicuña, tras anunciarla como ganadora. Con una sonrisa, Hochbaum subió al escenario, alzó el premio y dio un breve pero sentido discurso.

“Gracias. Gracias a todos los que están acá por hacer la primera edición de este Martín Fierro de Cine. Gracias a APTRA y gracias a la gente de América, que organizaron todo esto. Es el momento indicado para estar celebrando el cine argentino en un momento en que no parece el adecuado para celebrar. Sin embargo, todas estas películas que están acá, toda esta gente impresionante, talentosa, que se ha esforzado mucho en hacer películas, sabemos lo difícil que es hacer cine en un momento como este. Por eso, lo importante es seguir sosteniendo el cine argentino: no solo para los que producimos, sino también para quienes los consumen. Es importante recomendarlo para seguir protegiendo nuestra cultura, que es lo que nos sostiene y lo que nos hace quienes somos. Así que gracias a todo el equipo. Lo comparto con todos ustedes. Este premio es de todes. Gracias por haber hecho esto posible. Es un flash. Arriba el cine argentino”, dijo Zoe.

Zoe Hochbaum con su estatuilla (Foto/Prensa América)

Como el mar

El filme que le valió la “Revelación” a Zoe es una coproducción entre Argentina y Uruguay y cuenta la historia de Azul (Zoe Hochbaum) y Paula (Sofía Gala Castiglione). Tienen 17 y 34 años respectivamente y acaban de perder a su mamá, Teresa. La muerte plantea una tensión entre las hermanas. Revisando los cajones, Azul descubre un dato revelador: Paula en realidad no es su hermana, sino su mamá; y Teresa no es su madre, sino su abuela. La adolescente entra en shock y quiere saber todo sobre su padre. Paula le habla de un escape a Cabo Polonio y un romance pasajero.

En la travesía cumplen con una parada obligatoria por lo de tía Mecha (Carmen Maura) y, en cada experiencia, van recuperando un poco de su historia y construyendo el nuevo vínculo, con incertidumbres y temores, albergadas por los mágicos atardeceres del cabo, y tratando de responder el gran interrogante que plantea la película: “¿Es perdonable la mentira por amor?”.

Sofía Gala, Zoe Hochbaum y Carmen Maura, que tiene una participación especial en el filme

Rodada entre la capital Montevideo y las playas de Cabo Polonio, Como el mar recibió varias premiaciones internacionales, entre ellas, el prestigioso galardón Panorama Latino, en el Iberoamerican Film Festival Miami 2024 y el Premio Mauricio Litman Voto del Público a la mejor película en el Festival de Punta del Este.

“Este primer estreno en Uruguay es muy emocionante, porque es un lugar que me ha dado trabajo, amistades, amores, me ha dado todo, así que no puedo estar más contenta de estrenar aquí”, dijo, en aquel momento, Zoe Hochbaum a El Observador.

Más tarde, en una publicación que compartió en sus redes, la actriz y productora reflexionó: “Hacer películas es construir una eternidad que excede toda línea temporal, el tiempo social se detiene y nace otro mucho más plural. Todo esto lleva mucho trabajo y amor, por eso es una alegría enorme este reconocimiento del voto de la gente; son todos ustedes los que completan el cine, los que le dan sentido. Gracias”, completó la actriz.