Se estrena en Miami “Como el mar”, la película que reúne a Carmen Maura, Zoe Hochbaum y Sofía Gala Castiglione

Sofía Gala Castiglione, Zoe Hochbaum y Carmen Maura

Dos hermanas, una mentira y un viaje en el tiempo y el espacio para tratar de sanar. Como el mar, la película argentina dirigida por Nicolás Gil Lavedra, tendrá su gran estreno mundial el jueves 8 de febrero en la 6ª edición del Ibero-American Film Festival Miami (IAFFM). Protagonizada por Zoe Hochbaum, Sofía Gala Castiglione y con la participación especial de Carmen Maura, y guion de Hochbaum y Gustavo Gersberg, compite en las categorías Visiones Contemporáneas y Panorama Latino en el encuentro que tiene a España como país invitado.

Como el mar es una coproducción entre Argentina y Uruguay y cuenta la historia de Azul (Hochbaum) y Paula (Castiglione). Tienen 17 y 34 años respectivamente y acaban de perder a su mamá, Teresa. La muerte plantea una tensión entre las hermanas. Mientras la mayor decide cremar el cuerpo, pero la menor busca dinero entre las pertenencias de su madre para poder costear el entierro. Revisando los cajones, Azul descubre un dato revelador: Paula en realidad no es su hermana sino su mamá, y Teresa no es su madre, sino su abuela. La adolescente entra en shock y quiere saber todo sobre su padre. Paula le habla de un escape a Cabo Polonio y un romance pasajero. Y entre el deseo de la hija por conocer a su padre, y la culpa de Paula por su mentira solo hay un camino posible: volver al lugar de los hechos, casi sin recursos económicos, pero con la necesidad de desandar el pasado para encontrar la verdad.

En la travesía cumplen con una parada obligatoria por lo de tía Mecha (Maura), quien nunca conoció a Azul a causa de los históricos desacuerdos con Teresa sobre la identidad que le escondieron. En cada experiencia van recuperando un poco de su historia y construyendo el nuevo vínculo. Las esperan las aventuras del camino, un padre desconocido y el atardecer mágico de Cabo Polonio, escenario ideal donde volver a elegirse y reinventarse. Y ayudarse de esta manera a responder el gran interrogante que plantea la película: “¿Es perdonable la mentira por amor?”.

La película se filmó entre Montevideo, Valizas y Cabo Polonio y Hochbaum destacó la química que se formó en esos días en tierras orientales. “Lo interesante de este rodaje es que la historia, es decir el viaje de los personajes, lo vivió también el equipo y lo vivimos nosotras como actrices, como personas. Que, aunque parezca obvio en el terreno de la actuación, no siempre funciona así. Y se nota muchísimo cuando no es así”, expresó la actriz y guionista.

La película se rodó en Montevideo, Valizas y Cabo Polonio

Por su parte, Maura explicó los motivos que la empujaron a filmar en Latinoamérica, una práctica constante en su carrera. “Es un papel precioso, y eso es lo que me hizo venir hasta acá en un viaje de avión de 12 horas”, señaló la gran actriz española con su habitual humor corrosivo en declaraciones al diario El Observador. Allí, la actriz de Mujeres al borde de un ataque de nervios y ¡Ay, Carmela! reveló algunas características de Mecha, el personaje al que le da vida en tierra oriental. “Es una mujer que ha sido una luchadora, que ha sido tupamara, y ahora vive sola, a la espera de la poca familia que le queda. Es una mujer liberal, amante de la verdad, y eso es lo que les quiere transmitir a las niñas”, añadió.

En esta sinergia de tres mujeres de diferentes orígenes y generaciones, pero con un objetivo en común, Maura ponderó el trabajo de la actriz y guionista: “Me encanta que el filme haya sido escrito por una mujer jovencísima, que tiene un futuro clarísimo de escritora”, afirmó en relación a Hochbaum, quien desde que empezó a trabajar el guion con Gustavo Gersberg, tuvo claro que quería que su hermana en la ficción fuera Gala. Una actriz que admiraba pero no conocía. “El día en el que conocí a Sofi supe que no solo nos llevaríamos muy bien, sino que tendríamos un entendimiento mayor, especial. Y así fue, a medida que nosotras nos conocíamos más y nos queríamos más y nos aceptábamos más, a Paula y Azul les pasaba lo mismo y viceversa”, aseguró la protagonista de El fin del amor para dar cuenta de la química que se generó con su colega desde el primer ensayo.

Zoe Hochbaum, Carmen Maura y Sofía Castiglione en busca de la verdad

“Es un placer trabajar con Zoe, que es una chica joven, que escribió esto, que lo está actuando, y que permite convivir con distintas generaciones de actrices en esta historia de los vínculos entre mujeres”, señaló por su parte Sofía, multipremiada por su trabajo en Alanis. Y las dos coinciden en definir a Maura con la contundencia que requieren las estrellas de verdad. “Es un aprendizaje constante”, apuntó Gala. “Es un sueño hecho realidad”, sintetizó Hochbaum.

Autora del libro de relatos Monstruario, Hochbaum trabajó el guion durante más de cinco años. Un proceso en el que pasó por diferentes formatos hasta que encontró su versión definitiva. Y desde el comienzo estuvo presente como director Gil Lavedra, quien le sugirió trabajar algunos detalles hasta que ambos sintieron que era el momento de gritar ¡acción!: “La película habla de las relaciones humanas, de cómo se puede perdonar una gran mentira. Me pareció también súper interesante el abordaje al mundo de las mujeres, y sobre todo de estas mujeres que hablan de la identidad”, expresó el director.

A la espera de su llegada a las pantallas comerciales, Como el mar tendrá su bautismo en Miami. Otras playas, es cierto, pero el mismo océano, allí donde dos hermanas fueron en busca de un destino. Y donde otra historia comienza, con vida propia, y final incierto.

Como el mar se proyectará el jueves 8 de de febrero a las 19.30 en el Silverspot de Miami. Las localidades al público se pueden adquirir en la página web https://iaffm.com/