Como el mar, la película con Sofía Gala Castiglione y Zoe Hochbaum, obtuvo su segundo premio internacional

Sofía Gala, Zoe Hochbaum y Carmen Maura, que tiene una participación especial en el filme

Luego de su gran desempeño en su estreno mundial en el marco del Ibero American Film Festival Miami, la película Como el mar sigue cosechando elogios en el ambiente cinematográfico. El filme protagonizado por Sofía Gala Castiglione y Zoe Hochbaum recibió el Premio Mauricio Litman Voto del Público a la mejor película en la competencia de largometrajes de ficción en el Festival de Punta del Este.

De esta manera, el filme dirigido por Nicolás Gil Lavedra, escrito por Hochbaum y Gustavo Gersberg y que cuenta con la participación de la primera actriz española Carmen Maura, obtiene su segundo galardón en pocos días. A comienzos de mes, fue distinguida con el galardón más prestigioso, Panorama Latino, en el Iberoamerican Film Festival Miami 2024.

Como el Mar cautivó a la audiencia con su historia profunda y conmovedora, convirtiéndose en la obra destacada del festival organizado por la Intendencia de Maldonado a través de la Dirección General de Cultura. Este reconocimiento destaca el talento y la calidad artística de esta producción, que logró emocionar y conectar con el público presente en la sala, con un testimonio más de ese poder que tiene el cine para explorar las complejidades de las relaciones humanas y tocar las fibras más sensibles de la audiencia.

Las protagonistas y el director durante la presentación del filme

Rodada entre la capital Montevideo y las playas de Cabo Polonio, Como el mar se proyectó el domingo pasado en el marco de la 26 edición del festival esteño, con gran repercusión entre el público y la crítica. “Este primer estreno en Uruguay es muy emocionante, porque es un lugar que me ha dado trabajo, amistades, amores, me ha dado todo así que no puedo estar más contenta de estrenar acá”, dijo Hochbaum a El Observador luego de la proyección. Además, la actriz y guionista se mostró entusiasmada por el futuro de la película, que tendrá proximamente su estreno en salas de Argentina.

Además, Hochbaum subió a sus redes una selfie con Gala Castiglione y Gil Lavedra mostrando su felicidad por el premio. Y luego, compartió una reflexión. “Hacer películas es construir una eternidad que excede toda línea temporal, el tiempo social se detiene y nace otro mucho más plural”, destacó en un escrito sobre un primer plano del galardón. “Todo esto lleva mucho trabajo y amor, por eso es una alegría enorme este reconocimiento del voto de la gente; son todos ustedes los que completan el cine, los que le dan sentido. Gracias”, completó la actriz junto a tres corazones.

Sofía Gala Castiglione, Zoe Hochbaum y Nicolás Gil Lavedra tras la premiación

La emoción de Zoe Hochbaum por el premio

Con dos galardones en su flamante vitrina, Como el mar se prepara para desembarcar en suelo europeo. El primer destino es la ciudad de Málaga, ya que fue seleccionada en la Sección Oficial del Ciclo Málaga Premiere. La proyección será el 7 de Marzo y contará con la presencia de protagonista Zoe Hochbaum, el director Nicolás Gil Lavedra, quienes estarán acompañados por Carla Forteza Gómez, la nieta de Carmen Maura, ya que la primera figura se encuentra rodando una película y no podrá asistir.

Como el mar es una coproducción entre Argentina y Uruguay y cuenta la historia de Azul (Hochbaum) y Paula (Castiglione). Tienen 17 y 34 años respectivamente y acaban de perder a su mamá, Teresa. La muerte plantea una tensión entre las hermanas. Revisando los cajones, Azul descubre un dato revelador: Paula en realidad no es su hermana sino su mamá, y Teresa no es su madre, sino su abuela. La adolescente entra en shock y quiere saber todo sobre su padre. Paula le habla de un escape a Cabo Polonio y un romance pasajero.

Zoe Hochbaum, Nicolás Gil Lavedra y Sofía Gala luego de la premiación en Miami

En la travesía cumplen con una parada obligatoria por lo de tía Mecha (Maura) y en cada experiencia van recuperando un poco de su historia y construyendo el nuevo vínculo, con incertidumbres y temores, albergadas por los mágicos atardeceres del cabo, y tratando de responder el gran interrogante que plantea la película: “¿Es perdonable la mentira por amor?”.