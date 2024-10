María Becerra brilla a nivel internacional: moda, música y gira por los Estados Unidos

Maria Becerra continúa su gira mundial con impactante éxito (IG mariabecerra)

En los últimos años, María Becerra se convirtió en una de las voces más importantes del género urbano, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. Con su carisma, estilo y capacidad para conectar con el público, la cantante supo conquistar escenarios en todo el mundo, llevando su música a nuevas alturas. Desde su debut, demostró que es mucho más que una artista del momento; es una referente cultural que, con su autenticidad, está redefiniendo el concepto del éxito en la música contemporánea.

Este 2024 la encuentra inmersa en una gira mundial que comenzó en marzo y que la llevó a recorrer algunos de los escenarios más prestigiosos. Ahora, su gira continúa en los Estados Unidos, donde se presentará del 18 de octubre al 2 de noviembre en ciudades como Boston, Nueva York, Los Ángeles, Miami, San Francisco, Dallas y Houston. Esta serie de conciertos es solo una muestra más del alcance internacional que logró la intérprete, quien a cada paso sigue cautivando a una audiencia cada vez más global.

María Becerra, a horas de comenzar la serie de presentaciones en los Estados Unidos, llamó la atención con su cartera de lujo

Pero no solo su música captó la atención de sus seguidores. María es una artista multifacética, y su estilo jugó un papel crucial en la construcción de su imagen. Desde sus inicios, supo combinar la moda urbana con elementos de lujo, creando un sello personal que la distingue en cada aparición pública. Este estilo vibrante y atrevido la llevó a convertirse en un ícono de la moda, donde su influencia no se limita a las letras de sus canciones, sino también a lo que lleva puesto.

De hecho, en las últimas horas volvió a ser el centro de atención al compartir en su perfil de Instagram su elección de un accesorio exclusivo: una mini cartera Balenciaga de la línea Neo Classic. Este bolso, fabricado en piel granulada en un elegante tono gris claro y con detalles de plata envejecida, es una pieza que refleja a la perfección el estilo moderno y sofisticado que caracteriza a la artista. Con un precio que ronda los 2200 euros, la minibag no solo es un símbolo de lujo, sino también una muestra del crecimiento internacional de María, quien cada vez más se asocia con marcas de alta gama.

Una mini bag Balenciaga de la línea Neo Classic, el accesorio elegido por María Becerra

Este modelo de Balenciaga es parte de una colección que tuvo su auge en los años 2000 y fue reeditada con toques contemporáneos. Entre sus características destacan las asas de cuero trenzadas a mano y un cierre de cremallera con tirador también trenzado, lo que convierte a este accesorio en una mezcla perfecta entre artesanía y vanguardia. Aunque el modelo que Becerra lució no está disponible actualmente en la tienda oficial de Balenciaga, versiones más modernas de la misma línea, como las que incluyen detalles de tachuelas, mantienen el mismo rango de precios.

Más allá de la moda, María sigue siendo noticia por su presencia en los medios internacionales. Esta noche será entrevistada en The Kelly Clarkson Show, el popular programa de la cadena NBC conducido por la ex ganadora de American Idol, Kelly Clarkson. Esta aparición, que fue grabada en las últimas horas, representa otro gran paso en la consolidación de su carrera internacional. “Muy feliz de haber sido parte de The Kelly Clarkson Show. ¡Sintonícenlo mañana! Va a haber una linda sorpresa. Gracias por ser tan amorosa conmigo, sos increíble”, expresó en las últimas horas del miércoles.

"Muy feliz de haber sido parte de The Kelly Clarkson Show. ¡Sintonícenlo mañana! Va a haber una linda sorpresa", destacó la cantante

Este tipo de presentaciones son cruciales, ya que permiten llegar a audiencias que quizás aún no estén familiarizadas con su trabajo. Para la artista, estar en un espacio tan relevante como ese no solo representa un logro, sino también una plataforma para seguir posicionándose como una de las intérpretes latinas más influyentes del momento.

Con su talento, su estilo inigualable y su creciente proyección internacional, María Becerra sigue demostrando que es una artista completa, capaz de conquistar no solo la música, sino también la moda y el corazón de su público. Mientras su gira mundial continúa, y con su próxima aparición en The Kelly Clarkson Show, la “Nena de Argentina” sigue consolidándose como una de las grandes voces del momento, llevando consigo no solo el sonido de su país, sino también una representación poderosa de la música latina en todo el mundo.