“Estaba borracho y drogado”: el desgarrador relato de una de las últimas personas que vio a Liam Payne con vida

Entre lágrimas, una muchacha llamada Carolina relató cómo fue la última vez que vio a Liam Payne (Video: TikTok)

El ámbito de la música quedó desolado tras la inesperada noticia de la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction. A sus 31 años, el artista falleció luego de caer del tercer piso de un hotel de Palermo, en Buenos Aires, lo que rápidamente generó conmoción tanto en Argentina como en todo el mundo, dejando a sus fanáticos desolados. Entre los seguidores del cantante, una joven dio a conocer que ella fue una de las últimas en verlo con vida. “No lo puedo creer”, expresó, entre lágrimas, ante la conmoción por lo ocurrido

Apenas trascendió la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y homenajes hacia el músico que marcó a toda una generación desde su época en la exitosa boy band británica. Una de las que se destacó fue Carolina Gauna, quien relató cómo fue conocerlo horas antes de su deceso. “Fui una de las últimas en hablar con él”, aseguró al comienzo del clip donde mostró una foto junto al compositor. Sosteniendo esa línea, la muchacha comentó: “Hago este video con el corazón roto”.

“No puedo creer que esto esté pasando. En 40 minutos me mandaron un montón de mensajes. Estaba súper borracho, drogado y me pareció que estaba medio de joda, pero no creí que le iba a pasar algo acá”, continuó la usuaria, quien se mostró dolida ante el estado en que vio a Liam en el alojamiento. A su vez, se refirió a su propio estado emocional: “Pasó de ser el día más feliz de mi vida al más triste. No me escriban ni me llamen, por favor. Tengan un poco de decencia, ¿cómo no me voy a enterar si fue en mi laburo y todos hablan de lo mismo?”.

El cantante de 31 años llegó al país para el show de su excompañero de banda, Niall Horan (Joel C Ryan/Invision/AP)

“No lo conté por acá, pero cuando lo vi cantó y me sonrió. Fui una de las últimas que lo escuchó”. Como cierre de su testimonio, Carolina acercó la cámara y comentó: “Estoy destruida. Me siento tan mal, ¿entienden que tengo su perfume encima? Me parece una locura. Yo sabía que era un famoso y no le importaba, pero tuve un momento re lindo con él y me sentí muy bien. Ahora, tengo su aroma y pienso: ‘La p... madre’”.

El dolor de la joven fue compartido por otros seguidores de cantante fallecido, quienes siguieron su carrera desde que saltó a la fama en The X Factor UK en 2010. “Mucha fuerza para vos y todas las directioners”; “Estoy en shock. Lo sigo procesando”; “Te mando muchas fuerzas”; “Tengo un nudo horrible en la garganta”, fueron algunos de los comentarios que dejaron con el pasar de las horas.

El impacto de la noticia no solo se sintió en las redes sociales. A las afueras del hotel donde falleció, una gran cantidad de gente se organizó para rendirle homenaje. Allí, crearon un altar improvisado con velas de diferentes tamaños, en una vigilia que se extendió hasta las primeras horas del jueves. Entre lágrimas, los jóvenes entonaron algunos de los éxitos del cantante, entre los que se destacaron varios de su tiempo en la agrupación británica. Además, compartieron algunos de sus recuerdos sobre el artista.

El homenaje de las fanáticas de Liam Payne a las afueras del hotel donde perdió la vida (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Incluso hubo varias personas que se tomaron el trabajo de realizar carteles en honor de Payne. “Estarás siempre en nuestros corazones”, fue la frase que se leyó en uno de los tantos. En paralelo, otros de sus fanáticos se tomaron el trabajo de escribir cartas y dejarlas a las afueras del lujoso alojamiento. Con el pasar de las horas, el sentimiento traspasó los límites territoriales, ya que el mundo se vistió de luto ante su pérdida.