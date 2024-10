La emotiva despedida de los fans de Liam Payne frente al hotel donde murió: velas, canciones y lágrimas

Murió Liam Payne en el hotel Casa Sur

La sorpresiva muerte de Liam James Payne, ex miembro de la banda One Direction, conmocionó al mundo de la música. Al poco tiempo de que se confirmara la noticia, los fans comenzaron a autoconvocarse y montaron un altar con velas frente al hotel donde falleció, ubicado en Buenos Aires, para despedir al músico británico.

El compositor, de 31 años, se hospedaba en el Hotel CasaSur, en el barrio de Palermo, desde el 13 de octubre. Allí sucedió el trágico hecho: Payne cayó desde el tercer piso y murió en el acto.

En consecuencia, el mundo de la música sufrió una gran conmoción y los fans no tardaron en hacerse presentes en la puerta del hotel, ubicado en la calle Costa Rica 6032 para despedirlo, con flores, canciones y mucho dolor.

Entre lágrimas y sentados sobre el asfalto, los jóvenes cantaron algunos de los éxitos de Liam, recordaron sus tiempos en One Direction y permanecieron allí hasta la madrugada del jueves. Además, le escribieron cartas al compositor y las pegaron en un árbol de la entrada del hotel. “Tú estarás siempre en nuestros corazones”, rezaba uno de los mensajes.

Los seguidores del cantante permanecieron por horas frente al hotel

Los seguidores del músico británico reaccionaron en las redes sociales a la muerte de Payne. Entre las reacciones, pueden leerse mensajes como: “Nunca pensé que esto fuera a pasar” o “una parte de mi vida y mi infancia se acaba de ir”.

Mientras montaban el altar frente al hotel, las autoridades realizaban las pericias correspondientes en el lugar de los hechos para esclarecer cómo fue que sucedió todo. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, un llamado al 911 alertó en la tarde del miércoles que uno de los huéspedes del hotel tenía un comportamiento agresivo. “Tenemos un huésped que está sobrepasado de drogas y alcohol... Está rompiendo toda la habitación y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor”, aseguraron en la primera comunicación, en la que pidieron: “necesitamos que nos envíen a alguien urgente, porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida”.

Algunos de los carteles de despedida que pegaron los fans

Luego, el encargado escuchó un fuerte ruido en el patio interno trasero del hotel, por lo que se dirigió hacia ese sector y se encontró con el peor de los escenarios: uno de los huéspedes se había arrojado al vacío desde el balcón de su habitación. Lo identificaron poco después.

“En el lugar donde cayó hay un patio interno, con mesas y sillas: allí funciona la confitería del hotel. El espacio tiene un techo rebatible que, en ese momento, estaba abierto. Afortunadamente, no había otras personas allí”, precisaron fuentes del caso a este medio.

Al poco tiempo, una unidad del servicio de emergencias médicas (SAME) llegó al lugar. Según precisó el titular del sistema de asistencia, Alberto Crescenti, en declaraciones televisivas, el motivo de la muerte fue una caída de alrededor 13 o 14 metros, que le provocó “lesiones gravísimas incompatibles con la vida”.

Liam James Payne murió tras caer de un tercer piso durante la tarde del miércoles

“A las 17.04 a través del 911, el sistema integrado de seguridad pública, fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de la dirección del hotel Casa Sur. A las 17.11 arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento del hombre. Después nos enteramos de que era cantante de un conjunto musical. Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida, producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación”, declaró en Todo Noticias.

Pese a que se esperan los resultados de la autopsia, Crescenti explicó que, en línea con lo que observó el equipo que llegó al hotel, “aparentemente tenía fractura de base de cráneo, una lesión muy grave”. En este contexto, el caso se investiga como un “presunto suicidio”.

Los fans llegaron al poco tiempo de que se confirmara la noticia

Horas después de que se conociera la noticia, trascendieron unas fotos que los empleados del lugar sacaron de la habitación 10 que ocupaba el compositor. Allí se ven los destrozos y los restos de lo que, se supone, son estupefacientes. Luego detallarían los investigadores que “en el interior de la habitación 10 efectivamente encontraron drogas” los peritos de la Policía de la jurisdicción. “También había entre las ropas de la víctima”, añadieron.

No era la primera vez que el cantante británico visitaba Argentina. En esta oportunidad, viajó para asistir al concierto de su ex compañero de banda, Niall Horan, quien se encontraba de gira por Sudamérica promocionando su álbum The Show.

Recordaron al músico al cantar algunos de sus éxitos (Fotos: Sebastián Alonso)