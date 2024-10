El nuevo round entre Mimi Alvarado y Milett Figueroa en el Cantando 2024: “Estoy aquí por mi novio”

Mimi Alvarado y Milett Figueroa se volvieron a enfrentar en la pista del Cantando 2024 (Video: América TV/Cantando 2024)

Desde su debut en el Cantando 2024 (América TV), Mimi Alvarado atraviesa diversos momentos de tensión en la pista. Desde fuertes críticas del jurado a duros cruces con otros participantes, la pareja de Luciano El Tirri lucha por seguir en el programa. Ante ese panorama, este martes la modelo volvió al certamen de canto para recibir el voto secreto del jurado y protagonizó un nuevo enfrentamiento con Milett Figueroa, la novia de Marcelo Tinelli, en lo que promete convertirse en un clásico.

Unos días atrás, las mujeres tuvieron una tensa pelea que comenzó luego de que la modelo peruana le diera una mala devolución y un puntaje más complicado todavía. En un nuevo capítulo de este enfrentamiento familiar, se dijeron de todo y la pareja de Marcelo Tinelli dejó en claro lo que siente por la dominicana. “Soy una persona que el odio y el rencor no lo conozco. Hay veces que salto porque tengo mis cosas adentro. Una vez uno del jurado dijo que para estar en la tele hay que ser fuerte”, comenzó diciendo Alvarado mientras la cámara enfocaba a Milett.

Durante la primera pelea que tuvieron, Mimi sacó a relucir los problemas que se generaron durante la grabación del reality familiar de Tinelli, pero en la noche del martes dio marcha atrás: “No fue algo tan grave, pero hay días con ondas más sensibles que otras y obviamente uno salta. A Milett le tengo mucho aprecio”. Estas palabras generaron una reacción en cadena de todos los presentes que no tardaron en destacar que no se nota y ante esto la pareja de Luciano aseguró que tuvo un mal día.

“Lo único que me encabronó es que nunca vi un jurado que esté antes en los ensayos. Se lo dije bien, porque sabe que le hablo bien, que me encanta como ella canta, me gustan muchas cosas de ella, no soy hipócrita ni tengo doble cara y le dije ´Milett, ¿qué haces acá?´, pero se lo dije natural”, detalló acerca del intercambio que tuvo minutos antes del ensayo general.

Milett aseguró que está orgullosa de estar en el jurado por Marcelo Tinelli y aclaró: "Eso no quita que hace 15 años que estoy trabajando"

“No la odio, incluso me dolió mucho porque ese día estaba loca. En ese momento salté porque odio que me vean antes, pero con Milett tengo la mejor. Ella me había escuchado cantar como Shakira en otro ámbito y me había dicho que lo hacía increíble, pero no le gustó acá”, dijo y dejó en claro lo que siente por su cuñada. Hasta ese momento, Figueroa decidió mantener el silencio; sin embargo, la conductora Flor Peña, encargada de la conducción, quiso saber su opinión de estas declaraciones.

“Primero, te veo mejor que la vez pasada. Realmente no entendí por qué fue esa reacción cuando solo me encargué de puntear la presentación de esa noche y hubo una descolocación de tu parte que me sorprendió”, arrancó diciendo la modelo peruana: “¿Por qué conmigo y no con los otros jurados?”, le preguntó acerca de su reacción. “Porque contigo tengo un vínculo más cercano”, fue la sencilla respuesta que dio Mimi que retomó el enfrentamiento que tuvieron durante el verano, comenzaron a interrumpirse y a hablar una encima de la otra.

Para cortar la tensión que se generó en el piso, Alvarado comenzó a cantar, lo que provocó la risa de los presentes. Este buen momento no duró mucho, ya que Marcelo Polino le recordó que la trató a su compañera de jurado de acomodada por su relación con el famoso conductor.

Figueroa aprovechó para dejar en claro su postura: “Quiero aclarar que a mí no me molesta para nada tener una persona que me haya puesto acá. Me siento muy orgullosa de que mi novio me dé la oportunidad de estar sentada aquí, pero eso no quita que hace 15 años que estoy trabajando. Claramente estoy aquí por novio y no tengo nada que ocultar, no se descubrió América por eso. Este es mi trabajo, yo estoy aquí trabajando”.