El tenso cara a cara entre Mimi Alvarado y Matilda Blanco: “Llegaste acá por ser la novia de alguien”

Desde su debut en el Cantando 2024 (América TV), Mimi Alvarado atraviesa diversos momentos de tensión en la pista. Desde fuertes críticas a duros cruces, la pareja de El Tirri lucha por seguir en el programa. Ante ese panorama, este viernes la modelo visitó LAM (América) para detallar cómo había sido su últimoo enfrentamiento con Milett Figueroa. Pero lejos de aclarar la situación, todo terminó en una nueva pelea con Matilda Blanco.

Con la intención de que explique lo que sucedió con Figueroa, Ángel de Brito invitó a la dominicana al programa. Las panelistas analizaron una breve parte del enfrentamiento y el conductor destacó el silencio de Blanco: “Matilda, estás muy callada. Ayer la estabas matando a Mimi, que hoy está acá y vino con la ropa trucha”. Ante esto, la asesora de imagen simplemente dijo que estaba “observando lo que decía”.

“Este tipo habla sin saber. ¿Es periodista? Que se informe, porque sus fuentes son muy truchas”, lanzó Alvarado contra Pepe Ochoa y Matilda salió al cruce para defender a su compañero de trabajo y su frase provocó los gritos del resto del panel: “Es comunicador, no necesita ser periodista para estar acá, corazón”. Fiel a su estilo, la pareja de El Tirri no se guardó nada y salió con los tapones de punta a responder: “Yo sé que vos no sos periodista, que estás de… no sé de qué estás”.

Mimi Alvarado y Matilda Blanco protagonizaron un fuerte cruce

La productora de moda no se achicó ante estas palabras y le hizo un resumen de su experiencia laboral: “Soy comunicadora, fui editora de moda, mi amor. A ver si vos pasaste por algún medio ¿Pasaste por algún medio, corazón? ¿Pasaste por algún medio alguna vez?”. Con un tono más elevado de voz agregó: “Mirá que vos también llegaste acá por ser la novia de alguien, así que no le enrostres a nadie ser novia de alguien por haber conseguido algo porque la primera vez que te paraste en un canal fue porque eras la novia de”.

“¿Cómo me sostuve en el tiempo?”, fue todo lo que pudo responder la dominicana, que no tardó en recibir la respuesta de Blanco: “No importa, dejala a Milett que se vaya sosteniendo en el tiempo. Dale su oportunidad”. Por lo bajo, Marcela Feudale, la icónica locutora de Tinelli, dijo: “Seguís siendo la novia de alguien”. Al ver que no recibía el apoyo de ninguna de las angelistas decidió cambiar de tema, propuso cantar a capela para demostrar su talento y demostrar su talento.

La tensa pelea entre Mimi y Milett

Desde que comenzó el certamen de canto, la mala relación entre Alvarado y Figueroa traspasó la pantalla, sin embargo, hasta ahora siempre habían decidido mantener las discusiones puertas adentro. Durante el programa del viernes por la noche la situación escaló y las mujeres se dijeron de todo.

“Entró desganada. No se sintió la alegría, ni las ganas. Fue todo muy forzado. No se entendió. No me gustó esta vez”, fueron las palabras de Milett que terminaron en un intenso ida y vuelta. “Yo sé que tú cantas muy lindo y hemos compartido momentos. Me encanta cómo cantas, pero ahí te falló lo escénico”, fue lo primero que dijo la caribeña. “Cuando tengas la oportunidad de ser jurado vas a poder calificar. Tienes que aprender a aceptar los puntajes. Bueno, ahí está mi puntaje. Gracias. No me meto contigo”, le lanzó la modelo peruana y le puso un cero de puntaje.

“¿Lo de Milett te duele o te enoja?”, intervino Fernando Dente, quien reemplaza a Flor Peña por estos días en la conducción, pero cuando la exparticipante de El Hotel de los Famosos iba a responder, la jurado la calló. “¿Qué te duele, Mimi? Si no pierdes la oportunidad cada vez para hablar mal de mí. Me sorprende que digas que te duele algo cuando cada vez que te ponen el micrófono no pierdes la oportunidad de despotricar gratuitamente, así que aprende a aceptar la crítica”, le lanzó.