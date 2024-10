Marcelo Tinelli opinó del fuerte cruce entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado en el Cantando 2024: “Lo tienen que resolver”

A días del enfrentamiento entre Milett y Mimi, el conductor dio a conocer su opinión (Video: Intrusos - América)

La llegada de Milett Figueroa y Mimi Alvarado al Cantando 2024 (América) se dio entre asperezas y cruces, que por un lado alimentan el día a día del show pero por otro amenazan la tranquilidad en una de las familias más importantes de la televisión. Desde el comienzo del ciclo, la pareja de Marcelo Tinelli, que integra el jurado, y la de su primo, Luciano El Tirri, una de las participantes, dejaron entrever su mala relación. Lejos de ocultarlo ante las cámaras del certamen, las mujeres protagonizaron un fuerte enfrentamiento del que algunos se sorprendieron y muchos opinaron. Incluido el productor del ciclo, que habló ante las cámaras de Intrusos (América) y no esquivó el tema.

“¿Te enteraste de la pelea?”, aventuró el cronista del programa que conduce Flor de la V al conductor, recién llegado de Estados Unidos: “Tengo una buena relación con Mimi. Me enteré de la pelea y lo sé todo. Es una situación que tendrán que…. son dos personas adultas, lo tienen que resolver entre sí”, expresó el de Bolívar, y declaró mantenerse al margen: “Con El Tirri intentamos no hablar al respecto. Te lo juro”.

Sosteniendo esa misma línea, el presentador explicó ante las cámaras el motivo de su postura. “Yo las quiero a las dos. Una de ellas es mi mujer y la otra la de mi hermano, mi primo. Entonces, como es mi cuñada, yo respeto esas cosas”, aseguró Tinelli. “Por eso, intento no meterme”, justificó.

Previamente, el periodista indagó en el vínculo amoroso que mantiene con Milett: “Estamos muy bien, pasando un buen momento. Ella es una gran mujer que me hace muy bien y creo que es mutuo”, destacó.

El conductor quedó en medio de la disputa entre su Milett y Mimi e intentó no tomar postura al respecto (Instagram)

Cabe mencionar que el último encontronazo entre Figueroa y Alvarado amenazó la unidad familiar. Todo parecía indicar que su enemistad comenzó el último verano durante las vacaciones en Punta del Este, según las palabras de la novia de El Tirri. Si bien las unen sus parejas que son primos, esto no evitó que la bailarina peruana contrastara la versión de la dominicana.

“Yo no sé de dónde lo trae realmente. Yo la pasé fantástico. Mi verano fue hermoso, la pasé genial. Así que no sé de dónde viene tanta imaginación”, explicó de manera tajante. ¿Por qué tan enojada está ella? No sé, que lo hable con su terapeuta, yo no tengo idea”, agregó, sin filtro.

Ante las cámaras, Mimi y Milett dejaron entrever su mala relación (Video: Cantando 2024 - América)

Todo había comenzado con la devolución de Milett a la performance de Mimi de un tema de Shakira. “¿Qué te duele Mimi? Si no pierdes la oportunidad de hablar de mí. Me sorprende que digas que te duele algo si no pierdes la oportunidad de despotricar gratuitamente, así que aprende a aceptar las críticas”, lanzó en medio de la devolución y ante la mirada de sus compañeros de piso.

Entre las idas y venidas de ambas, y con un tono que denotaba hartazgo, Alvarado contraatacó: “¿Cuándo hablé de vos? Ya me la hiciste imposible en el verano, no me hagas imposible acá. Ya basta. Que no me busque porque me encuentra. No me arrepiento de nada de lo que dije, no me retracto”, ratificó.

En un intento de devolver la tranquilidad a la escena, el conductor temporario de aquellos días, Fernando Dente buscó mediar entre las partes: “Eran familia, ¿no? Entonces, ¿el domingo comen todos juntos?”. Sin embargo, lo único que generó fue abrir más la grieta entre ambas. Con el objetivo de tener la última palabra, la pareja de El Tirri sentenció: “No sé, pregúntenle a Marcelo. Hace 18 años que lo conozco, y sé todo de él. No sé vos, desde cuando Milett (lo conocés), ¿seis o cinco meses?”.