Romina Uhrig le inició una demanda de divorcio a su ex, Walter Festa: “Me tiene muy mal esta situación”

La demanda de divorcio de Romina Uhrig a Walter Festa (Video: LAM, América)

Separada desde hace un tiempo de Walter Festa, padre de sus hijas Mía, Felicitas y Nina, Romina Uhrig decidió realizar una demanda de divorcio. Quien la patrocina en este caso es el abogado Fernando Burlando. Al trascender esta noticia, la exparticipante de Gran Hermano, habló de toda esta situación con LAM (América).

“Trato de ser muy cuidadosa con lo que digo por el tema de las nenas, como lo fui antes. Y callarme muchas cosas, y tratar de esperar, ser paciente... Lo bueno es que tuve una charla con el hijo de Walter y me contó un montón de cosas. Y después, nada, pensar en mis hijas. Lamentablemente, conocés a la otra persona cuando te terminás separando”, fue lo primero que dijo Romina al ser abordada por el notero del programa que conduce Ángel de Brito.

“Hablé con el hijo de Walter porque él me quiso contar un montón de cosas, que las sabe mi abogado. Prefiero no decirlas, por eso mi Fernando (Burlando) se está encargando de todo. Son cosas que me duelen un montón, que él tenía pensado conmigo. Tengo audios feísimos de él. Feo, feo. Me tiene muy mal esta situación, pero hay cosas que ya vienen de años y una siempre trata de luchar y de pelearla por la familia”, agregó.

“Antes de que él sepa que yo quedaba en Gran Hermano, no me quería alquilar. Lo mismo que está pasando ahora. Antes de entrar, él no me quería alquilar, por eso yo estaba buscando un alquiler como una loca. No tengo casa yo. Y estaba buscando una casa, un departamento, porque yo claramente no me puedo alquilar en un barrio ni nada. Y cuando se enteró de que entré al reality show, ahí me alquiló y salió mostrando una casa... Me doy cuenta que nunca pensó en mí y que capaz me las hizo porque veía que me iba bien y no se bancara que, por ahí, se hablara bien de mí. Pero bueno, él sabrá. Y ahora estoy en una situación parecida como la de antes de entrar a la casa”, caracterizó Uhrig sobre su complicado vínculo con el exintendente de la localidad bonaerense de Moreno.

La palabra de Fernando Burlando, abogado de Romina Uhrig, en la demanda de divorcio contra Walter Festa (Video: LAM, América)

“Lo que siempre recalco es esto: es tanto lo que amo a mis hijas que jamás las metería en el medio. Es feo hacer estas cosas: que te corten la obra social, no tener para pagarla... Mismo los mensajes que yo tengo y le mandé a Fer, de antes de entrar a la casa, que le tuve que firmar el lote que yo tenía, donde nos íbamos a hacer nuestra casa. Eran mensajes que yo se los mandé a Fer, en los que que él decía que no tenía plata, que se iba a pegar un tiro, que le iba a agarrar un ACV. Y yo le firmé ese lote porque, supuestamente, él no tenía plata. Se lo cedí y nunca recibí nada de eso. Que te llamen del jardín y que te digan: ‘Debés cinco meses, no están pagando la cuota’. Y que él diga: ‘No tengo para pagar’. Es lo mismo que me hacía antes a mí”, ejemplificó Romina acerca de las distintas situaciones que está viviendo con Festa.

“Cuando Burlando me empieza a preguntar cosas sobre él, el tiempo que estuve con él era: ‘No tengo plata, tenemos que ahorrar, no podemos hacer nuestra casa, hay que vender esto, hay que vender lo otro...’. Yo le dije a Fer que haga todo lo que tiene que hacer”, dijo.

“Yo vengo de familia recontra humilde, laburadora... Laburo desde muy pendejita. Después estudié el profesorado de Educación Física. Siempre trabajé mucho en lo social, pero nunca he tenido un partido político. Ya lo he dicho y quedé muy mal, pero yo de política, la verdad que poco y nada... Y cuando me involucro con él, él veía que yo me metía mucho en lo que yo hacía antes, que eran comedores y merenderos. Y me metí, y la verdad que después me comí un garrón por meterme en la parte social”, dijo acerca de las investigaciones en las que Festa está imputado y que la salpican a ella.

“Terminé en todo este quilombo de la denuncia que él tiene por una persona muy allegada a la familia, que fue para hacerle daño. Y yo terminé en el medio por ser mujer de él, por yo haber sido diputada... Walter consideró que yo tenía que ser diputada por todo lo que yo laburé con cada merendero, con cada comedor en Moreno... Estoy muy tranquila con todo lo que hice, porque sé que jamás le hice nada a nadie, jamás le toqué nada a nadie. Sé lo que es tener y no tener, lo que es pasar y no pasar. A veces metemos a todos en la misma bolsa. Y bueno, es parte de esta vida y de la sociedad, que hoy está como está”, cerró Romina.

Romina Uhrig

LAM también habló con Burlando, quien dio algunos detalles más sobre cómo está Romina y cómo será la demanda. “Romina es una mujer muy sufrida y hay situaciones en la vida que la hacen pasar momentos muy pero muy feos. Tomó la decisión de ir a fondo con cosas que antes no estaban, pero que ahora van a estar, en torno de las investigaciones. No se olviden de que hay investigaciones por lavado, que hay distintas causas”, dijo el letrado.

“Ella tomó la decisión. Estaba, obviamente, con algunas dudas. Nos trajo mucha información, contundente. Vamos a ver si se las aportamos a la brevedad a la Justicia”, contó Burlando. “Ella está luchando por sus hijas. No se trata de un reclamo caprichoso. Romina trabaja mucho por mantener su casa. Ella hace un sacrificio que realmente no sé si todos están en condiciones de realizarlo. Y no se queja, no dice, le mete. Es un ejemplo de mujer”, agregó el marido de Barby Franco.

“Del lado de Festa, hubo una actitud que se aleja y no le da ningún tipo de tranquilidad a una mamá con criaturas a cargo en plena edad educativa”, cerró Burlando.