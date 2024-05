La reacción de Walter Festa tras confirmarse el romance de Romina Uhrig y Damián Ávila (Video: TikTok)

En las últimas horas trascendió que la exparticipante de Gran Hermano, Romina Uhrig (36) decidió apostar nuevamente al amor y no con alguien de la política como su exmarido, Walter Festa, sino con una persona que también trabaja en los medios de comunicación como ella. Se trata del modelo de 33 años Damián Ávila.

Fue este martes al aire de LAM (América TV), donde a modo de enigmático revelaron el nombre y detalles inéditos del inminente romance. “Él estuvo en El Hotel de los Famosos y es un ex Combate, él es Damián Ávila. Ahora está trabajando en el programa de mi amiga Laurita Fernández”, comenzó diciendo el conductor del ciclo, Ángel de Brito y acto seguido, agregó: “Ella seguro me lo va a desmentir, pero Ávila empezó una relación con nuestra querida Romina Uhrig. ¡Él cambio que metiste de Festa a este! Me encanta la pareja”.

Confirman quién es el nuevo novio de Romina Uhrig (LAM)

En ese sentido, los fanáticos de la influencer notaron algo que les llamó la atención. El mismo día que se confirmó el romance de Romina y Damián, el ex de ella subió un video a Tiktok utilizando el audio de una canción y ellos creen que está dedicado para Uhrig.“¿Esta canción es para ella que está con él pero piensa en mí?”, dice la primera parte del audiovisual, en donde el político se filmó en modo selfie tarareando la letra. “Te diste cuenta, no es igual es diferente, él no te pone la piel bien caliente”, sigue la estrofa.

Cabe destacar que desde su separación con su exmarido y padre de dos de las tres hijas que tiene, Romina fue vinculada con otros famosos como por ejemplo, sus exhermanitos: Nacho Castañares, el Conejo Quiroga y Maxi Guidici. E incluso, otro nombre que llegó a trascender fue el del cantante de cumbia 420 L-Gante, con quien estuvo muy cerca en una fiesta y luego se vieron dos veces más, aunque ninguno fue oficialmente confirmado por los protagonistas. En todas esas oportunidades, Festa no dio declaraciones ni compartió mensaje sugerentes, por eso sorprende que ahora sí lo haya hecho.

“Me encontré con cosas horribles, cosas feas”, dijo en enero Romina sobre las razones de su distanciamiento con su marido. “Uno confía y cree, y hay cosas que prefiero guardarme por respeto a los hijos y esas cosas”. Además, al ser interpelada sobre posibles episodios de infidelidad, respondió vagamente que era “todo junto”, insinuando una serie de eventos que derivaron en la ruptura.

“Estoy triste por cosas que van pasando en este tiempo, pero ya van a pasar”, aseguró en ese entonces, para luego referirse a su presente sentimental: “Yo estoy más sola... no quiero conocer a nadie, estoy enojada con el amor”. Cuatro meses después, parece que el cambió de parecer y le está dando una nueva oportunidad a su corazón.

¿Quién es Damián Ávila?

Damián Ávila el nuevo novio de Romina Uhrig (foto: Instagram)

Es modelo y trabaja en los medios de comunicación. Empezó en Combate, hizo un reemplazo en El Hotel de los Famosos 2 y ahora está en las noches de El Nueve en Bienvenidos a Ganar con la conducción de Laurita Fernández. Damián tiene 33 años y más de 300 mil seguidores en Instagram.

Uno de los momentos más recordados en televisión fue cuando en el reality de El Trece protagonizó un amorío con Rocío Marengo, mientras ambos estaban aislados en el Hotel de los Famosos. La mediática en ese momento estaba separada de su actual pareja, Eduardo Fort. Sin embargo, una vez afuera de la TV, ese romance no prosperó.