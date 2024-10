Benjamín Vicuña confesó si volvería con Pampita tras su separación de Roberto García Moritán

Benjamín Vicuña reveló cómo toma el pedido de sus fans para que vuelva con Pampita (Video: Implacables)

Benjamín Vicuña, actor chileno reconocido por su trayectoria en el teatro, cine y televisión, reciente fue consultado acerca de la posibilidad de una reconciliación con Carolina Pampita Ardohain, su expareja y madre de cuatro de sus hijos, Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. Este tipo de preguntas son habituales en las entrevistas y encuentros con la prensa, dado el interés que despierta en sus fans su relación vivida con la modelo y conductora.

Todo comenzó cuando le preguntaron a Benjamín por su relación con su flamante novia Anita Espasandín, a quien presentó públicamente hace apenas unas semanas y si ya se conocían con Pampita. “Sí”, respondió nervioso sobre la presentación oficial entre su actual y su ex. La charla con los móviles de televisión derivó en la reciente separación de la modelo con Roberto García Moritán, por lo que le preguntaron cómo acompaña a la madre de sus hijos en este momento.

“Acompaño, ya lo dije. Acompaño desde el equipo, criando a nuestros hijos. Con la mejor, con alegría, con amor, con contención, eso”, dijo. “¿Te incomoda cuando escuchás que la gente y nosotros decimos ‘puede ser que vuelvan’?”, le consultó el notero de Socios del espectáculo, Walle Leiva.

“Son cosas… Primero me parece que es especular con algo que, primero están mis hijos, me parece delicado. Segundo también estoy en pareja, o sea que ya ni siquiera me parece gracioso. Me parece que es algo que, por supuesto que se da, como que son cosas que por ahí están en el público, pero acá me parece que no”, respondió, contundente, el actor con un tono distendido pero visiblemente incómodo por ser consultado constantemente sobre el pasado.

Los hijos de Pampita y de Vicuña juntos celebrando el cumpleaños de Benicio (Fotos: Instagram)

Ya desde hace un largo tiempo, el actor y la modelo pudieron dejar de lado los enojos y concentrarse en el bienestar de sus hijos, cultivando una relación basada en el respeto y el bienestar de la familia ensamblada. De hecho, el fin de semana Benicio Vicuña cumplió 10 años y tuvo un festejo íntimo rodeado por todos sus hermanos. Una dulce postal familiar a la hora de soplar las velitas en la que también se sumaron Magnolia y Amancio, los hijos que el chileno tuvo con la China Suárez; y Anita, la nena que Pampita tuvo con Moritán.

La picante pregunta de Mirtha a Vicuña

Benjamín Vicuña fue consultado por la separación de Pampita y Roberto García Moritán

El sábado por la noche, Mirtha Legrand acaparó la atención de sus televidentes con una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece). En esta mesa, la conductora contó con la presencia de Benjamín Vicuña, quien se convirtió en el blanco de sus preguntas. En ese marco, la anfitriona fue de lleno y le consultó por el divorcio de su expareja. “No me meto. Los protagonistas son ellos”, aseguró el actor chileno de 45 años en la mesaza.

“¿Qué pensás de la separación de Pampita?”, comenzó diciendo la Chiqui. Ante la sorpresa que invadió el rostro de su invitado, ella continuó: “Estuve con ella la otra noche en la fiesta del FUNDALEU. Estaba preciosa y divertidísima. Ella es muy bonita, una maravilla…” Por su parte, Benjamín intentó ser cauteloso con el tema y evitó meterse, por lo que la presentadora acotó: “Claro, es un tema privado, ¿pero fuiste a ver a tus chicos?

Pampita, Benjamín Vicuña y sus hijos cuando aún eran pareja

“Por supuesto. Están conmigo. Siguen con su dinámica habitual, que es mixta”. Si bien intentó esquivar el tema ante la mención del método de crianza en su familia, Legrand se volvió a referir a la separación entre la modelo y el exfuncionario público. “Pero yo los vi a Pampita y a su marido en una reunión… Parecían estar en una buena relación. En especial porque ella se encontraba sentada en las rodillas de él. Eso no es común en una reunión, ¿no? Incluso hubo demostraciones de cariño, ¿qué pasó después?”, indagó la animadora ante la mirada atenta de sus invitados.

“No es que no quiero decir nada, sino que no sé qué ocurrió. Incluso, si lo supiera, no lo diría en un programa de televisión. Es así”, explicó, con un tono tajante, ante la insistencia para sacarle información. Antes de abandonar la causa, la conductora comentó: “Está bien. Ella es muy amorosa”. Ante sus palabras, él sentenció: “Es una buena madre y para mí es lo más importante”.