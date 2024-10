La incomodidad de Benjamín Vicuña cuando Mirtha Legrand le preguntó por la separación de Pampita y Roberto García Moritán

Benjamín fue arrinconado por la anfitriona al ser consultado por la separación de la modelo y el exfuncionario público (Video: la Noche de Mirtha - El Trece)

El sábado por la noche, Mirtha Legrand acaparó la atención de sus televidentes con una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece). En esta mesa, la conductora contó con la presencia de Benjamín Vicuña, quien se convirtió en el blanco de sus preguntas. En ese marco, la anfitriona fue de lleno y le consultó por el divorcio de su expareja y madre de sus hijos mayores, Carolina Pampita Ardohain, quien terminó su matrimonio con el empresario gastronómico, Roberto García Moritán, hace unas semanas. “No me meto. Los protagonistas son ellos”, aseguró el actor chileno de 45 años en su mesaza.

Luego de arrinconarlo con picantes preguntas a lo largo de la velada, Legrand le permitió descansar un poco y repartir el juego entre otros comensales. Pero para la hora del postre, su curiosidad estaba en su punto máximo. “¿Qué pensás de la separación de Pampita?”, comenzó diciendo la Chiqui. Ante la sorpresa que invadió el rostro de su invitado, ella continuó: “Estuve con ella la otra noche en la fiesta del FUNDALEU. Estaba preciosa y divertidísima. Ella es muy bonita, una maravilla…” Por su parte, Benjamín intentó ser cauteloso con el tema y evitó meterse, por lo que la presentadora acotó: “Claro, es un tema privado, ¿pero fuiste a ver a tus chicos?”.

Ante la referencia a Bautista, Beltrán y Benicio, Vicuña expresó: “Por supuesto. Están conmigo. Siguen con su dinámica habitual, que es una mixta”. Si bien intentó esquivar el tema ante la mención del método de crianza en su familia, Legrand se volvió a referir a la separación entre la modelo y el exfuncionario público. “Pero yo los vi a Pampita y a su marido en una reunión… Parecían estar en una buena relación. En especial porque ella se encontraba sentada en las rodillas de él. Eso no es común en una reunión, ¿no? Incluso hubo demostraciones de cariño, ¿qué pasó después?”, indagó la animadora ante la mirada atenta de sus invitados.

La modelo y el exfuncionario público se volvieron en uno de los temás más hablados del ámbito del espectáculo (Instagram)

Una vez más, Benjamín se mostró reacio a darle lo que quería a Mirtha. “No es que no quiero decir nada, sino que no sé qué ocurrió. Incluso, si lo supiera, no lo diría en un programa de televisión. Es así”, explicó, con un tono tajante, ante la insistencia para sacarle información. Antes de abandonar la causa, la conductora comentó: “Está bien. Ella es muy amorosa”. Ante sus palabras, él sentenció: “Es una buena madre y para mí es lo más importante”.

Un rato antes había sucedido otro momento incómodo entre él y la anfitriona. “¿Cuántas veces te casaste?”, consultó la conductora entre risas, al indagar en el historial amoroso de su comensal. Conocido por haber sido pareja de varias celebridades en el ámbito artístico, él respondió: “Nunca me casé ni formalicé. Lo mío es la convivencia”. Entonces, Mirtha fue por otro lado: “¿Cuántas mujeres tuviste en tu vida?”

El actor chileno fue arrinconado por la anfitriona en medio de la velada (Video: La Noche de Mirtha - El Trece)

Descolocado, Vicuña contestó: “¿En la vida completa? Son dos las mamás de mis hijos. El matrimonio no se dio nunca porque no lo vi necesario”. Al escuchar su reflexión, la presentadora volvió a consultar: “¿Nunca te lo pidieron?”. En un intento de dar por finalizada esa charla, él aseguró: “No. Además hubo otras prioridades. Por ejemplo, fui papá. En el caso de mi primer vínculo, es decir la madre de mis hijos mayores, ella venía de un divorcio y no estaba dentro de mis requisitos. Sin embargo, me lo debo…”.