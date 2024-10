Mirtha Legrand arrinconó a Benjamín Vicuña: por qué nunca se casó, cuántas mujeres tuvo y una picante frase sobre la infidelidad

Las picantes preguntas de Mirtha Legrand a Benjamín Vicuña: “¿Nunca te casaste?” (Video: La Noche de Mirtha, El Trece)

La Noche de Mirtha tuvo el último sábado como invitado a Benjamín Vicuña, quien no pudo evitar las siempre punzantes preguntas de Mirtha Legrand. Un insólito comentario sobre los pingüinos terminó una picante salida de la conductora sobre la fama de mujeriego del actor y no quedó ahí.

“El pingüino es monógamo. Está toda la vida con la misma pareja”, aseguró Ignacio Torres, gobernador de Chubut, en referencia a la característica ave marina de su provincia y le dio el pie justo a la diva. “Mejor que los hombres”, lanzó, momento en el que el chileno comenzó a reírse y ella le repitió su comentario, mientras lo señalaba. “Ahora entiendo todo”, comentó él, por lo bajo con risas nerviosas.

Allí la Chiqui indagó en el historial amoroso de Vicuña. “¿Cuántas veces te casaste?”, se despachó, haciendo que el actor reconociera que jamás había pisado un Registro Civil. “Aunque usted no lo crea, nunca me casé”, señaló. “¿Nunca te casaste? ¿Nunca formalizaste?”, insistió ella. “Nunca. No formalicé. Lo mío es la convivencia. Ese amor”, aseveró.

Benjamín Vicuña y su novia, Analía Espasandin (RS fotos)

Después Mirtha le preguntó por sus hijos, momento en el que Benjamín se refirió a su paternidad, aprovechó el momento para saludar a Benicio por sus 10 años y la animadora se sorprendió porque su hijo Bautista estaba de novio. “Mi hijo Bautista tiene 16 años. Ese está enamorado. Muy enamorado. No sé a quién salió”, lanzó el actor.

“¡Lo que se hereda no se hurta!”, agregó ella, mientras él definía a su hijo mayor como “un romántico”. Sin embargo Mirtha no paró. “¿Cuántas mujeres tuviste?”, arrojó, incomodándolo. “¿En la vida? ¿En la vida completa o en la vida adulta? Las mamás de mis hijos son dos”, terminó respondiendo, sonriendo con nervios.

Pero el mayor interés de la diva siguió siendo por qué nunca había dicho el “Sí, quiero”. “No se dio nunca, quizás porque no lo vi necesario”, aseveró. “¿Nunca te lo pidieron?”, continuó, arrinconándolo, mientras Silvio Soldán celebraba que no se haya casado. “Qué puntería, qué suerte”, expresó el histórico conductor que cumplirá 90 años.

Pampita y Benjamín Vicuña juntos en un evento después de su separación

Al final, Vicuña terminó aludiendo al motivo por el que nunca se casó con Pampita. “Había otras prioridades. Pasaron otras cosas, fui papá. En el caso de mi primer vínculo con la mamá de mis hijos venía de una separación. No estaba dentro de los requisitos. Me lo debo. Quizás en algún momento”, concluyó, aludiendo al escandaloso divorcio que mantuvo la modelo con su primer marido, Martín Barrantes.

En julio de este año Benjamín blanqueó su romance con Analía Espasandín, romance que nació en el gimnasio al que ambos concurren. “Estoy conociendo a alguien maravillosa, así que estoy bien. Muy contento y muy feliz. Nos estamos conociendo”, aseguró primero en aquel momento el actor chileno en Socios del espectáculo. “Imaginate la vergüenza que me da estar hablando de esto con la gente que vino a verme al teatro”, contestó el protagonista de la obra Felicidades.

Los días pasaron y un Benjamín un poco más suelto, ya habiendo blanqueado a su pareja, volvió a dar notas y a referirse a su nuevo noviazgo. Fue en la puerta del teatro donde el cronista de Intrusos lo consultó por su pareja.

“Bueno, el otro día confirmamos romance. Así que sí, estoy muy contento”, comenzó diciendo Benjamín ya sin ocultar sus sentimientos. Acto seguido, describió cómo es su nueva novia: “Es una mujer hermosa, maravillosa”.

En ese sentido, el notero quiso saber si esperaba encontrar un nuevo amor, luego de sus experiencias pasadas, a lo que Vicuña aclaró: “La esperanza del amor no se pierde nunca”. Y por último, se mostró agradecido por todas las personas que hoy son parte de su vida: “Tengo mucho más en la vida de lo que siempre esperé”, finalizó.