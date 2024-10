Lizy Tagliani compartió una foto de cuando era peluquera y recibió un conmovedor mensaje: “Alegraste mucho a mi mamita”

Lizy recordó sus inicios como estilista y el apoyo que recibió por parte de sus clientas (Instagram)

Desde hace tiempo que Lizy Tagliani supo hacerse un lugar en el mundo del espectáculo. Si bien su carrera se vio llena de proyectos, la humorista supo encontrar el equilibrio entre su trabajo y su reciente maternidad con su marido Sebastián Nebot, con quien comenzó el proceso de adopción y vinculación con su hijo Tati. Sin embargo, este panorama no fue obstáculo para que se olvidara de sus inicios, en especial sus primeros tiempos cuando trabajó como estilista. A través de sus redes decidió reflexionar sobre el apoyo que recibió por parte de una de sus primeras clientas en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Lizy compartió una foto en donde se la puede apreciar en su juventud mientras atendía a una muchacha. Junto a esta postal, la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) expresó: “Arrancar el domingo con un instante del pasado me encanta. Me gusta tener tanta vida llena de anécdotas de alegrías, de tristeza, de momentos que parecen inventados por la crueldad del relato”. “Acá estoy con Sofía Maderna. Desde chiquita, ella me miraba como desconcertada cuando estaba con las tangas clavadas que se asomaban por fuera de los pantalones. Siempre fascinada y con buena onda”, explicó en alusión a la postal donde lucía su cabello corto y de color negro mientras sostenía una planchita de pelo para terminar con el peinado de su joven clienta.

También dejó entrever cuánto conocía a Sofía y el apoyo que recibió en ese entonces. “Son seis hermanas y una mamá que no le importaba lo que rumoreaban por ahí de mí y me abría las puertas de su casa y confiaban en mi trabajo”, aseguró la conductora. Y como cierre de esta anécdota, la presentadora recordó: “Yo les decía barbaridades y la mamá se sonrojaba, pero disfrutaba de mis historias... Las Maderna son parte de mi historia. Gracias por el recuerdo”.

En sus años de juventud, Lizy trabajó como peluquera y recordó con cariño a una de sus clientas (Instagram, Lizytagliani)

La publicación de Lizy trajo consigo una ola de comentarios. Entre los más de seis millones de personas que la siguen, ella recibió un emotivo mensaje de una de las hijas de la mujer que conoció hace muchos años. A corazón abierto, la mujer le expresó: “Mi mamita tenía los jueves guardados para vos, ¡si has tocado su cabeza y las nuestras! Sos parte de nuestras anécdotas. Agradezco a la vida que nos hayas encontrado, o te hayamos encontrado”.

Con los sentimientos a flor de piel, ella continuó con sus palabras hacia su expeluquera: “Mi mamá era bastante estructurada, pero nunca le importó qué eras sino quién eras. Y eso es todo: ¡quién sos! Una excelente persona que entrega amor y energía. Y alegraste mucho a mi madre. Te queremos”. Esta dedicatoria captó la atención de los fanáticos de la capocómica, quienes también aprovecharon a reaccionar ante su relato. “Son tan humilde”; “Me hacés vivir cada recuerdo como si fuera mío”; “Sos un ser de luz”; “Qué lindo conocer sobre tus inicios y tus clientas”, fueron algunos de los que se destacaron en las últimas horas.

"Mi mente juega a escribirme a mí misma", expresó la conductora al recordar su juventud (Instagram)

Cabe mencionar que esta no fue la primera vez en que la actriz realiza una reflexión sobre su vida. A mediados de este año, ella se sinceró con sus seguidores y se refirió a sus vivencias pasadas. “Me veo y mi mente juega a escribirme a mí misma”, aseguró respecto al largo recorrido que llevó a cabo para encontrarse a sí misma. “Nunca me importó llevar el corte adecuado a mi rostro, ni la ropa acorde al sexo con el que nacía, ni la dieta que, según revistas de moda, me harían ver mejor ni hacer aquello que según expertos en televisión decía que había que hacer y lo repetían”, comentó.

“Lloré un fracaso que luego me hizo feliz y me decepcionó una felicidad que me hizo llorar. Pero si de algo estoy segura es que cada decisión lleva mi firma y si alguien debo reprocharle algo es a mí misma”, concluyó.