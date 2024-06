Lizy Tagliani compartió una profunda reflexión sobre su vida: “Si a alguien debo reprocharle algo es a mí misma”

Lizy Tagliani compartió una profunda reflexión sobre su vida

Divertida y sin filtros, a lo largo de su trayectoria Lizy Tagliani siempre se mostró genuina. Dueña de una personalidad única, la actriz dejó su sello con su estilo extrovertido. Y si bien ese es su costado más conocido, este martes, la comediante sorprendió a sus seguidores al hacer una profunda reflexión sobre su vida, sus aprendizajes y sus valores.

Junto a una foto de su juventud, Tagliani escribió unas sentidas palabras. “Me veo y mi mente juega a escribirme a mí misma”, comenzó diciendo la humorista al repasar su camino recorrido junto a sus casi siete millones de seguidores en Instagram. Luego, la actriz continuó destacando su personalidad al momento de ‘transgredir’ las normas impuestas: “Nunca me importó llevar el corte adecuado a mi rostro, ni la ropa acorde al sexo con el que nací, ni la dieta que, según revistas de moda, me harían ver mejor, ni hacer aquello que según expertos en televisión decían que hay que hacer y lo repetían en cada programa”.

Lizy Tagliani acompañó su relato con una foto de su juventud

La publicación, que en poco más de dos horas alcanzó los 60.000 likes, también detalló la lucha interna de Lizy por seguir su intuición y mantenerse fiel a sus sentimientos a pesar de que algunas voces le dijeron qué era lo correcto: “Escuché experiencias y consejos ajenos mientras mi mente planeaba todo lo contrario. Me arrepentí, me felicité. Desde que tengo recuerdos escuché, vi y leí contradicciones, lo que hace bien hoy hace mal mañana y viceversa. Y así viví y seguiré viviendo, siempre fui acorde a cómo me sentía, viví de acuerdo a lo que podía, me reprimí, me revelé, me equivoqué y luego también acerté”.

Por último, la comediante cerró su reflexión con orgullo, ya que cada decisión que tomó la llevó a ser quien es hoy en día: “Cuando creí hacer cosas bien, me di cuenta que estaban mal. Lloré un fracaso que luego me hizo feliz y me decepcionó una felicidad que luego me hizo llorar. Pero si de algo estoy segura es que cada decisión lleva mi firma. Y si a alguien debo reprocharle algo es a mi misma”.

El desgarrador relato de Lizy Tagliani sobre su mamá - parte 1

Semanas atrás, la conductora de La Peña de Morfi sorprendió al abrir su corazón y contar una fuerte historia sobre su madre. La actriz reveló que se enteró ya de adulta sobre la existencia de dos hermanas que nunca conoció. “Sufrió muchos abusos, tuvo una hija a los 13 y otra a los 17″, reveló al borde de las lágrimas la conductora de La Peña de Morfi (Telefe). Invitada al programa Las Pibas Dicen (Blender), integrado por Julieta y Rosario Ortega, Ana Paula Dutil, Fernanda Cohen, la artista recordó parte de su infancia y de su adolescencia.

“Mi mamá fue siempre mamá y nunca fue mujer. Solamente fue mamá. Ella nació en el Chaco, era analfabeta, y de apariencia muy fuerte. Tenía 12 hermanos y como no había para comer, se fueron cada uno para diferentes provincias”, describió Lizy sobre su progenitora, Rosa Gallardo, quien murió a los 63 años en 2011.

“Cuando vuelve a los 13 años, ya había tenido una hija producto de un abuso en esa familia. Nace la criatura, se la sacan, queda en esta familia, y a ella la devuelven. Nunca la pudo conocer. Viene la adolescencia, los 17 o 18 años, otra vez sufrió un abuso, de los tantos que tuvo, volvió a quedar embarazada, tuvo una hija y se la sacaron”, dijo con lágrimas en sus ojos.