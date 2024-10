Escandalosa pelea entre Mimi y Milett Figueroa en Cantando 2024: “No me busques la boca”

Se venía palpitando y en la noche del viernes de Cantando 2024 la mala relación entre Mimi Alvarado y Milett Figueroa terminó haciendo que la sangre llegue al río. La novia de El Tirri interpretó junto a su partenaire Pies descalzos de Shakira, pero el jurado fue lapidario. La novia de Marcelo Tinelli le puso un cero y, ya cansada, la dominicana estalló en cólera.

“Entró desganada. No se sintió la alegría, ni las ganas. Fue todo muy forzado. No se entendió. No me gustó esta vez”, fueron las palabras de Milett que terminaron en un intenso ida y vuelta. “Yo sé que tú cantas muy lindo y hemos compartido momentos. Me encanta cómo cantas, pero ahí te falló lo escénico”, fue lo primero que dijo la caribeña. “Cuando tengas la oportunidad de ser jurado vas a poder calificar. Tienes que aprender a aceptar los puntajes. Bueno, ahí está mi puntaje. Gracias. No me meto contigo”, le lanzó la modelo peruana.

Muy enojada, en una pelea en donde también intervinieron Flavio Mendoza y Aníbal Pachano, hubo todo tipo de reclamos. “Si no sirvo, eso lo decidirá la producción. Porque es todo mal, pero también háganse cargo (sic). Milett me puso un cero cuando hizo un disparate en el certamen en el que ella ha estado”, lanzó, mientras Pachano salía a defenderla. “Yo te puse un uno porque fui benévolo, si no te tendría que haber puesto menos nota”, arrojó.

El enfrentamiento de Mimi Alvarado con Milett Figueroa: “Cuando tengas la oportunidad de ser jurado vas a poder calificar. Tienes que aprender a aceptar los puntajes"

“¿Lo de Milett te duele o te enoja?”, intervino Fernando Dente, quien reemplaza a Flor Peña por estos días en la conducción, pero cuando la exparticipante de El Hotel de los Famosos iba a responder, la jurado la calló. “¿Qué te duele, Mimi? Si no pierdes la oportunidad cada vez para hablar mal de mí. Me sorprende que digas que te duele algo cuando cada vez que te ponen el micrófono no pierdes la oportunidad de despotricar gratuitamente, así que aprende a aceptar la crítica”, le lanzó.

En ese momento Mimi recordó un conflicto que mantuvieron a principios de año. “¿Sabés cómo tú me despotricaste en el verano? Me hiciste el verano imposible. Entonces ya basta”, se despachó. “Así no se puede hablar. Qué agotador. Que se tome un té de tilo”, fue el comentario de la bailarina, cansada mientras continuaban los gritos.

“Ya basta Milett porque yo solamente trabajé dos veces con Marcelo en 18 años. Las productoras que me contratan a mí no tienen nada que ver con Marcelo. Desde los realities a los cinco años que duré en Confrontados, así que no mezcles. Se nota que tienes poco tiempo en el business. Yo tengo 18 años bien vividos y no por Marcelo. Y estoy bien agradecida”, exclamó la pareja de Tirri.

Y siguió con todo. “Es muy fácil entrar, pero muy difícil es sostenerse. Entonces, no me busques la boca… Lo que yo hice en el verano, lo puedo hacer ahora. Me callé mucho en el verano y lloré mucho. No me busques porque no quiero seguir entrando”, siguió, verborrágica en lo que será, parece, solo el principio de una larga pelea.