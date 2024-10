La emoción de Milett Figueroa tras la impactante interpretación de Coty Romero en el Cantando 2024

Coty Romero interpreta a Abel Pintos

Coty Romero regresó al escenario del Cantando 2024 con una energía renovada, dispuesta a mostrar que los consejos de Nacha Guevara en su anterior presentación en la pista no habían caído en el olvido. En una semana clave para la competencia, con una triple eliminación cuya intención es la de renovar el plantel de famosos, la ex Gran Hermano subió al escenario y dejó una huella imborrable en los jurados y el público.

Entre las más conmovidas por su interpretación estuvo la actriz y jurado peruana Milett Figueroa, quien no pudo ocultar su emoción tras la interpretación del tema Oncemil. “Primero, gracias por eso, se sintió mucho. Están espléndidos vestidos. Me encantó porque lo sentí, se me puso la piel chinita”, confesó, conmovida por la entrega de la joven correntina. Sin dejar de reconocer que intentaba contener las lágrimas, pero sin éxito, Milett agregó: “Estaba aguantando, tratando de tragarme las lágrimas, porque también quiero ponerme un poco seria, pero me transmitiste mucho”.

El momento alcanzó un pico de emotividad cuando la pareja de Marcelo Tinelli, entre risas y lágrimas, se dirigió directamente a la participante reconociendo lo que la había impactado de su interpretación. “Me transmitieron un montón. De verdad. Y eso se agradece porque, como dice la maestra Nacha, escuchan... ¡No te me pongas a llorar! ¡Lloramos todos acá! Hermoso, sigue ejercitando con la maestra”, exclamó con complicidad, dejando al descubierto el ambiente íntimo y emotivo que se vivía en el set.

Cuando Fer Dente, el conductor del programa, le preguntó a Milett qué era lo que más la había emocionado de la performance, la respuesta de la jurado fue clara y contundente: “Esto me emociona, que el artista se tome tan en serio su trabajo, porque se nota que están comprometidos”. Con esta afirmación, no solo elogió el esfuerzo de Coti, sino que también subrayó lo que el jurado esperaba de los participantes. “Eso es lo que pedimos ayer: el compromiso, el respeto al público, el respeto a sí mismos como artistas. Porque uno para llamarse artista tiene que trabajar muchísimo y en eso se trabaja a diario, y me encanta tener esta calidad de participantes porque lo disfrutamos, vemos tu crecimiento a diario”, remarcó, al destacar la importancia del trabajo arduo y constante.

Las palabras de Milett Figueroa a Coty Romero

Con esas palabras quedó en claro que su crecimiento no pasó inadvertido. Sobre ello, la jurado continuó destacando el avance en su voz y la dedicación que había puesto en cada ensayo: “Veo en Coti que está trabajando mucho su voz. Escuché los ensayos, se lo comenté a Flavio (Mendoza), dije, todavía no se emocione mucho porque vienen cosas lindas”, comentó con un guiño de complicidad hacia su compañero de jurado. Pero lo más significativo para Milett fue la elección del repertorio: “Qué lindo que hayan cantado esta canción de Abel Pintos que tiene tanto sentimiento”.

El consejo de Nacha Guevara, el cual resonó en toda la gala, fue retomado para cerrar su intervención: “Lo que dijo Nacha, la maestra, me emocionó también porque es verdad, uno no puede dejar que lo arrastre el sentimiento. Tiene que ir por encima de eso y que el público también tenga que sentir algo mucho más allá de lo que a nosotros nos pasa del día a día”. Con estas palabras, la jurado peruana señaló la delgada línea entre la emoción y el profesionalismo, y cómo los verdaderos artistas logran dominarla para ofrecer algo genuino y profundo a su audiencia.

Finalmente, con un 9 en mano, dejó en claro que, aunque aún hay margen para mejorar, Coty está en el camino correcto. La correntina que cerró su participación en esta ronda con 23 puntos demostró su capacidad de crecer y de escuchar a quienes la rodean, y si sigue por este sendero, es probable que el escenario del Cantando 2024 la siga viendo brillar.