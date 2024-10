Entre lágrimas y la sospecha de un delantal maldito, un participante de Bake Off Famosos fue eliminado del programa

Quién fue el nuevo eliminado de Bake Off Famosos (Video: Telefe/Bake Off Famosos)

Este miércoles, los participantes de Bake Off Famosos (Telefe) afrontaron la última parte del desafío de las infancias, el cual los llevaba a recorrer distintos recuerdos de sus vidas. En ese marco de emoción, un pastelero fue eliminado entre lágrimas.

Después de preparar una serie de cookies y cocinar tortas multicolores, tres participantes estaban en la cuerda floja: Mariano Iúdica, Verónica Lozano y Ángela Leiva. Fue así como los pasteleros afrontaron un minidesafío como consecuencia de su flojo desempeño en la emisión anterior. Con este panorama, los famosos se acercaron al jurado y Wanda Nara les explicó que la actividad era como “un recuperatorio del colegio”.

Bake Off Famosos: ¿existe la maldición del delantal celeste? (Video: Telefe/Bake Off Famosos)

Con el reloj corriendo, los participantes intentaron moldear un animal que luego sería utilizado para la torta del desafío creativo. Iúdica eligió realizar una lagartija, Lozano hizo un león y Leiva creó un perro. Sin embargo, el diseño de la cantante fue el menos logrado, incluso la artista decidió ponerle la inscripción “soy un perro”. Si bien Botana sostuvo que compraría su creación, Betular y Christophe aseguraron que no se asemejaba nada a una mascota.

Así las cosas, Nara habló frente a todos los pasteleros y anunció el desafío de la jornada: “Llegó la gran prueba creativa final, la que va a definir quién de ustedes abandona la carpa. Vero y Ángela están un poco más complicadas, tienen que dar lo mejor. Para esta prueba deberán realizar el animal favorito de su infancia. Por ejemplo, el mío era un conejo”.

Al cabo de unas horas de trabajo, los participantes dieron todo de sí para sorprender al jurado. Pero antes de juzgar sus tortas Nara comentó: “Primero voy a llamar a Ángela, quiero saber si se cumple la profecía, lo que pensábamos del delantal”. Según comentaron en el programa, quien había ganado el delantal celeste tenía riesgos de convertirse en el próximo eliminado. Así sucedió anteriormente con Marcos Milinkovic.

Al escuchar sobre la posible maldición, Ángela expresó: “Hay que prenderlo fuego. Que le hagan una cura a ese delantal”. Sorprendida por el comentario, la conductora preguntó: “¿En serio es tan así?”. “Es así”, respondió la artista, provocando que la empresaria dijera: “Entonces, no lo quiero tocar, apoyalo ahí”. Con este panorama, el jurado estableció que Camila Homs y Callejero Fino habían sido los mejores pasteleros del día. Y si bien ninguno quería desafiar la maldición del delantal celeste, la modelo fue la elegida.

Ángela Leiva había utilizado el delantal celeste (Gentileza Prensa Telefe)

Marcos Milinkovic también había utilizado el delantal celeste antes de ser eliminado (Gentileza Telefe)

Lejos de asustarse con la situación, Homs prometió cambiarle la energía a la prenda y lograr que quien lo usara se destacara en la competencia. Después de las felicitaciones y el aplauso de todos los participantes, el clima cambió. Nara anunció que Ángela Leiva y Damián de Santo habían tenido los peores rendimientos. Así, en un ambiente invadido por la tristeza y la angustia, Wanda anunció que la cantante debía abandonar el programa.

“Me voy, qué va a hacer, fue lindo. Los quiero a todos. Es difícil en este momento poner en palabras el logro que yo siento, el haber llegado hasta acá, gracias a todos por los cariños y las palabras. Gracias, me encantó estar acá”, expresó la cantante entre lágrimas.

Las lágrimas de Ángela Leiva tras ser eliminada de Bake Off Famosos (Créditos: Gentileza Prensa Telefe)

Más allá de su eliminación, el jurado destacó el rol de la artista. “Ángela sos una gran compañera, me hiciste reír mucho con tus caras, las voy a extrañar muchísimo. Mucha energía y de la buena, tenés luz y eso se sintió en tu presencia”, comentó Christophe Krywonis.

Por su parte, Betular afirmó: “Fue muy lindo conocer mucho de vos, esto es una competencia que hoy te deja afuera, pero que no te quite las ganas de hacer lo que te gusta”. En la misma línea Maru Botana sostuvo: “Ángela sos súper expresiva, transparente, divertida, graciosa. Le ponés tanta alegría que estás en el momento más crítico y me hacés reír”. Por último, Wanda despidió a Ángela Leiva y expresó su cariño: “Ojalá que existieran más mujeres en el mundo como vos. Tenés un gran corazón Ángela, y eso nos quedamos todos”.