Camila Velasco recordó su relación con Roberto García Moritán y habló de Pampita: “Opino como más de la mitad del país”

Camila Velasco Ferrero: "Estoy a favor de Pampita" (Video: América TV/Intrusos)

Roberto García Moritán y Pampita se separaron hace un par de semanas en medio de un escándalo. En un nuevo capítulo de esta historia, Camila Velasco, expareja del economista, regresó al país luego de un largo viaje junto a su pareja y habló con un móvil de Intrusos (América TV) acerca del tema.

“Me enteré cuando estaba de viaje y la verdad es que fue una sorpresa, no entendía bien qué estaba pasando. Una lástima lo que pasó, lo que se dijo, todo”, dijo la joven mientras empujaba su valija por el aeropuerto de Ezeiza. La hija de María Eugenia Zorzenón y Sergio Velasco Ferrero llegó acompañada por su novio, quien se llevó todas las miradas y generó indignación en el panel del programa por sus constantes actitudes violentas.

Alejandro Guatti, el cronista del programa, se presentó en el aeropuerto para hablar con la joven, quien se mostró dispuesta al diálogo sobre el vínculo con su expareja y dar su opinión acerca de la separación que conmovió al espectáculo. El periodista hizo su primera pregunta y rápidamente intervino el joven de origen norteamericano, que intentó correrle el micrófono y generó el malestar de su novia, quien puso cara de pocos amigos: “Tuvimos un vuelo muy largo”, expresó. Luego comenzó a tapar la cámara con una de sus manos y Velasco finalmente le pidió que “espere un segundo” para que pueda hablar con la prensa.

Camila Velasco y Roberto García Moritán cuando eran novios

“Tengo muchas cosas para decir, pero no es el momento ahora. Estoy de acuerdo con lo que piensa más de la mitad del país”, dijo, dando a entender que se encuentra a favor de Pampita. “Obvio que sí”, dijo sobre el apoyo a la modelo y recordó al pasar que ella misma lo pasó mal en la relación. También fue consultada por la madre de Roberto García Moritán, quien habló en repetidas ocasiones con los medios y en una de esas apariciones, hizo referencia a Zorzenón acusándola de “loca”. “No sé lo que dijo la familia de Roberto, pero le mando un saludo. La familia no tiene nada que ver”.

“Entre otras cosas dijo que tu relación con Moritán fue muy corta y que solo reconoce como a su nuera a Milagros Brito”, le contó el periodista, a lo que ella respondió: “Es mentira, fue una relación de cinco años”. La entrevista fue interrumpida porque su actual pareja se cansó de esperar a que termine de hablar con el móvil. Empujó al camarógrafo de su camino, agarró a su novia por el hombro y se la llevó mientras la mujer pedía perdón. Mientras esperaban que se cierren las puertas del ascensor, el estadounidense hizo un gesto obsceno a la cámara.

Al parecer la situación escaló detrás de escena y ya en el vivo, Alejandro le dio detalles a Flor de la V, conductora del ciclo, sobre lo que sucedió: “Ella también se puso nerviosa, la descolocó la situación, como a nosotros. Ella estaba dispuesta a hablar, inentendible la reacción violenta. En un momento, personal de la policía aeroportuaria se acerca, habla con él, porque hace un reclamo y le dijeron ´los chicos están trabajando y ella está hablando, no podemos hacer nada´”. Esto generó un debate entre los panelistas del programa que no tuvieron reparos en criticarlo duramente.

Qué dijo la mamá de García Moritán sobre la mamá de Velasco

La madre de Garcia Moritan hablo de la separacion de su hijo y apuntó contra la mamá de Velasco (Video: América TV/A la Tarde)

Hace algunos días Lucila Fernández Llanos habló con un móvil de A la Tarde (América TV), defendió a su hijo de las acusaciones y arremetió contra María Eugenia Zorzenón, la mamá de Camila.

“Esa mujer está loca, busca cámara, nunca fue su suegra. La única suegra que tuvo Roberto fue la madre de Milagros Brito”, sentenció, omitiendo a Thania, la madre de Pampita. Cabe recordar que Zorzenón habló con Intrusos y definió al exministro de Desarrollo Económico de CABA como “una persona que es un monstruo. Es una persona sin escrúpulos. La experiencia que yo tuve con él es algo indescriptible que no se me va a borrar de la cabeza nunca”.

“Fueron cuatro años y medio o más que estuvo de novio. Con mi familia, entrando a mi casa y yendo a todos los eventos y todo”, cerró Zorzenón dejando clara su postura acerca de la expareja de su hija.