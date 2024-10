Fue a Los 8 Escalones, se llevó el segundo departamento y emocionó a Guido Kaczka: “¡Sos propietario!”

Desde hace varios meses que Guido Kaczka se tomó el trabajo de liderar Los 8 Escalones (El Trece). En su rol de conductor logró presenciar momentos emotivos y divertidos mientras los participantes se desempeñaban en el certamen de conocimiento general. Y esta ocasión fue una de ellas, ya que un jugador llamado José se quedó con el segundo departamento a estrenar y la celebración que tuvo con su mamá dejó al animador sin palabras.

Tan solo dos competidores quedaban en la final por el inmueble, José y Fabián. La última consigna fue delegada a la agrupación La T y la M, quienes son conocidos por su tema “Pa’ la Selección”. Ante los participantes, uno de ellos leyó la siguiente pregunta: “¿A qué banda pertenece el tema ‘Toco y me voy’, el cual hicimos una versión junto a Luck Ra?”.

Tras escuchar al integrante de la banda, los jugadores pensaron con detenimiento qué respuesta darles. Entre las opciones se encontraban Ciro y los Persas, Bersuit Vergarabat, Emanero y Las Pelotas. Si bien ambos coincidieron en que la segunda se trataba de la correcta, lo cierto es que solo José pudo llevarse el premio esa noche. En medio de una lluvia de papelitos dorados, el muchacho fue abrazado por sus familiares mientras Guido comentaba: “¡José, ganaste un departamento! Lo obtuvo él. Con todos los gastos incluidos, con pileta, gimnasio y un año sin expensas”.

Sosteniendo esa misma línea, el presentador se refirió al ganador: “Él vive en Santa Rita y alquila… perdón, alquilaba porque lo hizo genial y jugó maravilloso, ¡felicitaciones!”. Luego de escuchar sus palabras, el muchacho no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas. “No lo puedo creer, Guido. Es un sueño cumplido. Estoy agradecidísimo”, aseguró el joven mientras le entregaban el cheque simbólico.

Acto seguido, una de las acompañantes del participante, su mamá, María, lo abrazó fuertemente. Con el rostro cerca del suyo, la mujer exclamó: “¡Sos propietario! ¡Sos propietario, hijo!”. Por su parte, Guido presenció la emotiva escena sin palabras hasta que finalizó. Y para darle un cierre a la emisión de aquella noche, el conductor adelantó: “Y no saben lo que se viene mañana… ¡Pero hoy festejemos!”.

Cabe recordar que la primera propiedad fue entregada a finales del año pasado. En ese entonces, el inmueble se disputó entre Gianluca y David. Ambos competidores empataron ante el jurado, lo que llevó a que interviniera uno de sus miembros, Nicole Neumann, con una pregunta sobre moda. “¿Cómo se llama esta súper modelo brasileña que asistió al Festival de Cannes en mayo de 2023?”, indagó la modelo, quien dio como opciones a Adriana Lima, Ariana Grande, Eva Mendes o Demi Lovato.

A finales del año pasado, Gianluca se quedó con el primer departamento tras responder una consigna sobre moda (Los 8 Escalones - El Trece)

Si bien no fue para nada sencilla la competencia, la suerte se puso del lado de Gianluca en esa oportunidad. El departamento por estrenar fue para él y, pese a que el muchacho no podía creerlo, Kaczka se acercó a él y le comentó: “Sos propietario de un departamento a estrenar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los gastos de escritura pagos. La alegría es imborrable para la familia”. Por su parte, el joven lanzó: “No caigo y no lo voy a hacer”. Tan solo unos meses más tarde, el primer ganador recibió las llaves del inmueble y pudo conocer su nuevo hogar. Con los sentimientos a flor de piel, Gianluca explicó: “Todavía no caí”. Conmovido por ese logro en su vida, él explayó al respecto: “El programa tiene su cuota de suerte y tenés que saber también un poco de todo. Fueron días de muchos nervios, porque en juego tenía un departamento, entonces se dio, y acá está”.