Ganó un departamento en Los 8 Escalones y lo fue a recibir con su familia: así es por dentro el inmueble

Gianluca conoció el departamento que ganó en Los 8 Escalones (El Trece)

Gianluca, el primer ganador de un departamento a estrenar en el programa Los 8 Escalones, recibió las llaves de su nuevo hogar. “Gracias a la producción y a Guido”, expresó emocionado el joven, quien aún no podía creer su buena suerte al recibir su premio. Esta entrega marcó también el inicio de una nueva competencia por el segundo inmueble, “Igual a este del piso 13 pero ubicado en el piso 14″, según anunció el conductor Guido Kaczka. El programa presentará una nueva carrera por otro departamento en la misma ciudad. Gianluca, el flamante ganador, participó y triunfó en este concurso que combina conocimiento y una pizca de suerte, según comentó el propio joven al recibir las llaves, muy emocionado.

Es por eso que durante su programa, Guido compartió imágenes exclusivas de la vivienda que ganó Gianluca, desde su llegada con su familia hasta la firma del contrato. “Todavía no caí, creo que a la noche voy a caer cuando esté acá, sentado, tranquilo”, destacó el joven. “El programa tiene su cuota de suerte y tenés que saber también un poco de todo. Fueron días de muchos nervios, porque en juego tenía un departamento, entonces se dio, y acá está”, agregó feliz el ganador, que durante todo el video se tomaba la cabeza aún sorprendido por el premio que ganó.

Respecto del nuevo premio para la competencia ya iniciada, el conductor aseguró que está “en el piso 14″, para, emocionado, profundizar: “Uno de ustedes va a ganar este premio. La piscina, el lugar para descansar, bueno, todo lo que tiene ese edificio donde está el departamento”, continuó su relato a la vez que las imágenes acompañaban cada una de sus palabras. “Ahí el gimnasio, en CABA, está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el departamento, como el que ganó Gianluca pero en el piso 14. Alguien va a ganar este gran premio. Ahí está la vista, fijate, Gianluca feliz, alguien va a estar igual que él”, expresó Guido.

La reacción de la familia de Gianluca emocionó a los televidentes, ya que lo abrazaban, se tomaban la boca con asombro y repetían: “Qué hermoso”. “Es hermoso”, dijo su abuela abrazando a joven. “Es como un sueño, porque no cualquiera eh”, agregó la señora mientras su nieto le agradecía a la producción y al conductor.

La impactante definición

Guido Kaczka entregó el primer departamento en Los 8 Escalones (El Trece)

Así, a un mes del anuncio, Los 8 escalones de los 3 millones entregó el tan ansiado departamento a estrenar en la ciudad de Buenos Aires. Durante el mes de septiembre, cada emisión del programa fue obsequiando, en simultáneo con el premio en efectivo, una llave que les permitía a quien se hiciera acreedor, a participar de la gran final por el inmueble. Con veinte participantes en busca del premio, la definición tuvo que desdoblarse, lo que aumentó las ansiedades dentro y fuera de la pantalla.

La final la disputaron Gianluca y David y arrancó pareja en aciertos y errores, hasta que recién a la quinta pregunta lograron sacarse ventaja. Enseguida, Gianluca volvió a diferenciarse de su rival y la distancia parecía inapelable, con dos luces verdes más cuando restaban solo dos preguntas para el cierre.

No había margen de error y llegó el turno de Nicole Neumann, que les deseó suerte y procedió a preguntar sobre moda. “Cómo se llama esta súper modelo brasileña que asistió al Festival de Cannes en mayo de 2023?”, indagó la rubia. De fondo las imágenes mostraban a la mujer en cuestión, y las opciones eran Adriana Lima, Ariana Grande, Eva Mendes o Demi Lovato.

Después de un profundo aplauso, los finalistas descubrieron sus respuestas. Los dos habían elegido la A y no importaba que fuera la correcta, porque la coincidencia automáticamente consagró a Gianluca como ganador. Se estrechó en un abrazo con sus seres queridos que irrumpieron en el estudio, mientras una lluvia de papelitos dorados los bañaba en emociones. “Sos propietario de un departamento a estrenar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los gastos de escritura pagos”, exclamaba Guido, mientras el joven lucía el cheque simbólico y no daba crédito a lo que ocurría. “No caigo y no voy a caer”, atinó a decir Gianluca, antes de estrechar las manos y recibir las felicitaciones de David, su ocasional adversario..