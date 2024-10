La profunda reflexión de Flor Vigna tras la pérdida de su abuelo: “Quiero parar un poco el tiempo” (Fotos: Instagram)

Este lunes por la mañana, Flor Vigna sufrió una inesperada pérdida en su círculo cercano. A través de las redes sociales, la cantante y bailarina de 30 años dio a conocer el fallecimiento de su abuelo. En medio del profundo dolor por la noticia, la compositora aprovechó para sincerarse con sus fanáticos y realizó una breve reflexión sobre la finitud de la vida.

Para referirse a esta situación, Flor eligió publicarlo a través de sus historias de Instagram. Junto a la imagen de las afueras de lo que parecía ser un cementerio, escribió: “Se fue mi abuelo. El único que me quedaba”. A su vez, recordó: “El que me crió a cosquillas y me enseñó a jugar a las cartas. Mi favorito. Veo a mi familia dolida pero unida. Qué rápido se pasa la vida…”.

Conocida por su gran aprecio a sus allegados, a quienes nombró en varios de sus posteos, ella no dudó en dejar en claro el impacto que supuso este deceso. Tras referirse a la huella que el hombre dejó en sus seres queridos, continuó: “Como me gustaría dar la mía para que algunos sean eternos. Qué rápido es todo, quiero parar un poco el tiempo y, no sé cómo, el pasar…”. Sosteniendo esa misma línea, la artista expresó: “Me repito: ‘Vivir es urgente’. Y por eso me refiero a amar mucho a los nuestros y jugárnosla por lo que queremos”.

La profunda reflexión de Flor tras el fallecimiento de su abuelo

Y tras compartir su punto de vista con sus más de cinco millones de seguidores, Vigna volvió a hacer hincapié en su idea “Total es un ratito y no nos llevamos nada material de acá”, sentenció como broche de oro. Este fue el único mensaje que dejó a público en las últimas horas, por lo que sus los integrantes de su fandom se quedaron a la espera de saber más sobre su estado emocional.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la intérprete de “Picaflor” reflexiona sobre la vida. Si bien en esta oportunidad se vio movilizada por la muerte de su abuelo, en ocasiones pasadas se debió a diferentes experiencias que tuvo a lo largo del año. A principios de septiembre, Flor decidió compartir la lección de vida que aprendió tras su viaje con amigos a Buzios, Brasil. “Cuidado de estar siempre donde debiste y poco a donde quisiste. Nunca volveremos a ser tan jóvenes como hoy. ¿Te vas a quedar con las ganas o la anécdota?”, comentó en ese entonces mientras visitaba las exóticas playas de dicho destino.

En ocasiones pasadas, la compositora compartió su mirada de la vida (Instagram)

Con un tono directo a sus fanáticos, sumó: “Quizás te pasa a vos también: Toda mi familia trabaja muy duro de lunes a lunes desde antes que nací. Abrían el kiosco llueva o truene, navidad y año nuevo. Desde muy temprano hasta muy tarde… Nos perdimos muchas cosas y la vida nos dio algunas cachetadas para que cayera otro tipo de ficha”. Y a la par de sus pensamientos más profundos, continuó con sus palabras mientras mostraba las diferentes escenas que protagonizó con sus amigos: “Hoy quiero vivir cosas inolvidables con la gente que amo, quiero jugármela y tener mil recuerdos por el mundo. Así que me la recontra rebusco para estos momentos conmigo”.

También lo dejó en claro en las letras de sus canciones y en los pasos de sus coreografías. Para hacerle frente a los obstáculos en su vida privada y laboral, ella compuso “Valiente”. En este tema, Flor relató cómo logró salir de su depresión y, si bien explicó que al principio decidió guardárselo para su familia, lo cierto es que no tardó en mostrárselo al mundo. “A veces la vida se pone injusta, todos tenemos una herida que nos frustra; siento, creo que yo puedo ser valiente y contestarme esa pregunta: ¿Cuánto tiempo pierdo con lo que me asusta?”, eran una de las estrofas que entona la artista en ese proyecto.