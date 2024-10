Paul McCartney disfrutó de un show de tango exclusivo en la noche porteña: la foto de su salida

Paul McCartney disfrutando de un show de tango en el Hotel Faena junto a su mujer, Nancy Shevell (Foto/RS Fotos)

Paul McCartney está en la Argentina a la espera de su serie de tres shows: dará dos, este sábado 5 y el domingo 6 en Buenos Aires, en el estadio Monumental; y luego otro más en la ciudad de Córdoba, el miércoles 23 de octubre, en el estadio Mario Alberto Kempes. Mientras tanto, disfruta del calor del público local y también tiene tiempo para algunas pocas actividades recreativas. Por caso, el pasado jueves por la noche disfrutó de un show de tango en el Hotel Faena.

Según pudo saber Teleshow, para que el beatle tuviera una experiencia exclusiva, le cerraron el teatro del hotel y pudo disfrutar del espectáculo en privado, rodeado apenas de su pequeño entorno, que incluye a su mujer Nancy Shevell, con las luces tenues del lugar y saboreando de un trago.

En la previa a su primer show, cientos de personas se agolpan en las afueras del hotel en el que está alojado, el Four Seasons, e incluso en los alrededores del estadio de River Plate para poder ver de cerca al histórico artista. En ese contexto, en la tarde de este viernes, el artista respondió con afecto a los saludos cariñosos de parte de sus fans argentinos.

Paul McCartney saluda a los fans

Todo ocurrió cuando el artista se disponía a ingresar al estadio de River Plate para probar sus equipos y ultimar los detalles de su show. En ese momento, al ver una camioneta negra que era escoltada por agentes de seguridad, los fans que aguardaban la llegada de McCartney comenzaron a gritar. “Paul, ¿cómo estás?”, se escucha decir a una joven enloquecida por ver al beatle. El artista aprovechó la ocasión para asomarse por la ventana del vehículo, observar a los fanáticos argentinos, que se ubicaban a cada lado de la avenida Figueroa Alcorta, y devolverles el cariño, agitando su brazo y saludándolos.

Horas antes, los fans también se habían reunido a las afueras del hotel Four Seasons, ubicado en la zona de Recoleta, para homenajear al músico de 82 años. Con remeras y looks inspirados en Los Beatles, los seguidores del artista aguardaban para ver al cantante. En ese marco, un grupo de jóvenes incluso trasladó a dicho barrio porteño un piano con el que interpretaron canciones del célebre grupo de Liverpool. En el video que acompaña a esta nota se escucha a los fanáticos cantar “The Long and Winding Road”.

Los fans Paul McCartney

Mientras Paul pasa gran parte del tiempo concentrando en su cuarto de hotel, quienes están recorriendo algo más de la ciudad fueron sus músicos. El guitarrista Brian Ray y el productor Oliver Leiber se mostraron junto a Lucrecia López Sanz, con quienes compartieron el proyecto The Bayonets. El guitarrista principal, Rusty Anderson, también se prendió al reencuentro y además fue uno de los más solicitados por quienes montaron guardia en el hotel y se llevaron una foto de recuerdo. Y como guiño histórico quedó la postal del músico cruzando por la senda peatonal en un homenaje improvisado a Abbey Road.

Por su parte, según trascendió, McCartney viajó acompañado por su chef personal, encargado de preparar menús vegetarianos no solo para él y su esposa, Nancy Shevell, sino también para su equipo. Entre las solicitudes alimenticias del artista se encuentran una variedad de frutas de estación y verduras, incluyendo opciones como el repollo chino y el Cavolo Nero. Con el objetivo de nutrir su dieta, el beatle también solicitó 50 filetes de “pollo falso”, 60 salchichas vegetarianas, hamburguesas veganas, tofu y arroz integral. En cuanto a las bebidas, su lista incluyó una selección de leches que abarca desde la de vaca hasta alternativas vegetales como avena, soja, arroz, almendra y coco.