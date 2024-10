Cantando 2024: el apasionante beso de Mimi Alvarado con su bailarín que terminó en un reproche a El Tirri

El apasionante beso de Mimi Alvarado con su bailarín en Cantando 2024

Tras las primeras galas de eliminación del Cantando 2024 (América), los participantes buscan sorprender al jurado por todos los medios. Desde la elección del vestuario a la canción más pegadiza. Por esa razón, Mimi Alvarado, la pareja de El Tirri, decidió cerrar su performance con un llamativo gesto que causó la sorpresa de todos: un apasionado beso a su compañero.

Segundos después de que Mimi Alvarado se besara con Esteban Merdeni, nadie en el estudio podía salir del asombro. Fue así que Flor Peña le consultó a la participante: “¿Esto fue una venganza?”. Lejos de sentirse apenada por la situación, la modelo arremetió contra su pareja: “El año pasado yo me aguanté cuando él hizo el baile hot con las tres chicas, que lo abusaron, fue tremendo”. En esa línea, la conductora quiso ahondar más en la situación y consultó: “¿Esto puede traer problemas?”. Nuevamente, Alvarado se excusó al decir: “Hay una diferencia, yo me dejé llevar, hice lo que pude”.

Segundos después, Peña puso la mirada sobre el coach, a quien le preguntó si la situación se había ensayado con este desenlace. “Sí, terminaban con un beso, pero no era con lengua”, afirmó el profesional. Fue entonces cuando, tanto Alvarado como Merdeni, quisieron resguardarse de cualquier crítica. “Bueno, pero fue un beso real, yo tengo mucha conexión con él. Hay conexión en las miradas, eso se transmite, son cosas que no mienten. Es una conexión linda, sana, limpia, no sexual”, dijo la dominicana, al tiempo que el joven comentó: “Fue toda actuación, también hubo poco ensayo, y se dio así”.

Milett Figueroa, también quiso conocer cómo se había planeado la situación y le preguntó al partenaire de la participante: “¿Qué te pareció el beso? ¿Tu estabas en pareja?”. Tras unos segundos de duda, Merdeni respondió: “No, nada formal. Mimi es una chica muy linda, obviamente yo respeto que esté en una relación de muchos años. Pero hay una línea que no cruzo. Soy de barrio, rosarino. Si fuese soltera sería una mujer que invitaría a tomar tragos”. Por último, Mimi habló de lo que sintió en la pista junto a su compañero: “Tengo novio hace 18 años, pero cuando uno conecta, conecta. A veces no es culpa de nadie, conecté sanamente”.