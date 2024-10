Uno por uno, quiénes son los artistas que se manifestaron por la educación pública

Lizy Tagliani reflexionó sobre la universidad pública en el marco de la segunda Marcha Federal Universitaria (Video: X)

Este miércoles a las 14 tendrá lugar una nueva y masiva Marcha Federal Universitaria. En esta oportunidad, la movilización se llevará a cabo en rechazo del veto por parte del presidente Javier Milei de la ley que recompone el presupuesto a las entidades educativas. Además, se suman otros reclamos por los gastos de funcionamientos y el salario tanto de los docentes como de los que lo son. A poco tiempo de desplegarse esta convocatoria, las figuras del mundo del espectáculo expresaron su postura a través de las redes sociales.

Una de las primeras en hacerlo fue Lizy Tagliani. La humorista, quien estuvo cursando la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), se expresó a favor de la marcha apelando a una anécdota personal. “Nos tomábamos el colectivo y siempre veíamos chicos con carpetas que me parecían inmensas. Hoy me doy cuenta de que eran comunes y corrientes como la de todos. Porque yo estoy en ese lugar”, comentó la humorista en su programa Arriba bebé (Pop Radio 101.5). Y tuvo unas palabras a la casa de estudios que la acogió, apelando a sus orígenes: “La universidad pública, en especial la de Lomas de Zamora, es la facultad donde todos los Luisitos que alguna vez soñaron con ir ahí después de laburar de policía, o de mucama como mi prima, es la posibilidad que tenemos”.

Emocionada, Lizy cerró su reflexión de la siguiente manera: “Llegar es difícil, comprarte los libros también. Trabajar, probablemente uno tiene hijos, e incluso querer tener una carrera es complicado. Son esfuerzos constantes que uno hace para que, en mi caso, para pueda llevar a mi mamá el titulo y decirle: ‘¿Ves? Uno en la familia terminó, se recibió y obtuvo el título universitario’”.

La cantante expresó su postura con un breve video en las redes sociales (Video: Instagram)

Tagliani no fue la única en apoyar a la educación pública. En paralelo, Nacha Guevara lo hizo a través de un breve video en su cuenta de Instagram. “Cerrá los ojos e intentá imaginarte un mundo sin médicos, ingenieros, físicos, biólogos, astrónomos, agrónomos y hasta psicólogos. Tu vida no sería lo que hoy das por sentado. Todos ellos estudiaron en la universidad pública argentina. Ellos, que provienen de distintos lados, están a tu servicio”, relata una voz en off mientras se proyectaban imágenes de diferentes trabajadores. Y establecía una comparación con los multitudinarios festejos por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022: “¿No te parece que el 2 de octubre sería hermoso llenar las calles así para defender la educación pública?”.

A través de sus cuentas personales, las celebridades plantaron su posición ante la convocatoria (Instagram)

La ilustración de Pilar Dibujito se destacó entre las publicaciones de los famosos (Instagram)

Otras celebridades se animaron a defender su postura de diferentes maneras. “Por la universidad, por la cultura, por nuestros jubilados salgamos a la calle”, escribió Julieta Zylberberg. Por su parte, artistas como Natalia Oreiro, Andrea Rincón, Georgina Barbarossa, Mercedes Morán, Julieta Díaz, y Carolina Aguirre compartieron la estampilla de Pilar dibujito, cuyo nombre verdadero es Pilar Veiga, una diseñadora gráfica que creó el escudo universitario federal. En su perfil, la dibujante se refirió a este diseño y explicó que su intención era “capturar el espíritu de la universidad pública argentina”. En ese sentido, sumó: “La educación universitaria pública, gratuita, laica y federal es un orgullo para nuestro pueblo. No podemos permitir que nos hagan creer que desmantelarla va a ayudar a mejorar el país”.

El apoyo por la marcha se fue trasladando a diferentes redes sociales (Instagram/X)

Desde el periodismo, Agustina Kampfer compartió un extenso mensaje al respecto. Junto a una serie de imágenes de la última marcha, la conductora escribió: “Como en abril, con la misma masividad que dejó bien clarito el rechazo transversal al desfinanciamiento, hay que llenar las plazas y las calles otra vez”.

En esa misma línea, la animadora completó: #MarchaFederalUniversitaria para que las 57 universidades nacionales de Argentina sigan siendo el hogar del conocimiento que nos hace grandes”. Por su parte, el locutor e integrante de Hermosa mañana (Somos Gelatina) , Clemente Cancela utilizó la estampilla de la lucha y sentenció: “No quiero un país embrutecido y funcional a los gobiernos totalitarios”.

"Hay que llenar las calles y las plazas otras vez", expresó Kampfer a través de un posteo (Instagram)

Con un breve posteo, el bajista de Airbarg apoyó la convocatoria masiva (X)

Y, desde el ámbito musical, Iván Noble, el líder de los Caballeros de la Quema compartió la estampilla y le sumó una opinión: “Sin peros. Contra los bucaneros de siempre y los brutos a mucha honra”. En tanto, el cantante y guitarrista de Divididos, Ricardo Mollo, invitó a sus seguidores a sumarse a la convocatoria, mientras que Gastón Sardelli, bajista de Airbag, escribió un mensaje breve y contundente: “Hoy y siempre a favor de la educación y salud pública”.