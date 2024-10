La hija de Yuyito González relató cómo reaccionaron los vecinos durante un asado familiar con Javier Milei

La hija de Yuyito González contó una anécdota de un asado con Javier Milei

La relación entre el presidente Javier Milei y la conductora Amalia Yuyito González sigue dando pasos firmes. Desde que blanquearon públicamente su romance, se mostraron cada vez más seguido en las redes sociales y los medios de comunicación y ya anunciaron que planean convivir en el corto plazo. En este tiempo, ella lo acompañó a Rosario a una charla, fueron juntos al Teatro Colón y compartieron una cena en Olivos luego de la cadena nacional en la que el primer mandatario anunció el Presupuesto 2025.

Esa misma noche de domingo, Yuyito conoció a Alicia y Norberto, los padres de Milei. Y las presentaciones familiares continuaron por estos días integrándose de a poco a la agenda presidencial. En este sentido, la hija de la actriz, Brenda Di Aloy, dio detalles de un asado íntimo en la casa de su hermana Bárbara, hija de Yuyito y el histórico representante Guillermo Coppola.

“Mi hermana fue la que se ocupó de todo”, contó la actual concursante del Bailando 2024 durante la emisión del programa Tengo capturas, que conduce por La Casa. Según su relato, el Presidente llegó con un ramo de flores para la anfitriona y en medio de un despliegue de seguridad acorde a su investidura. “Vino con las dos personas que lo acompañan siempre a todos lados y una camioneta blindada que la puerta pesa más que todo este edificio”, graficó, como prólogo a lo más jugoso de la anécdota.

Yuyito González y Brenda Di Aloy en los estudios de Infobae (Candela Teicheira)

Para poner en contexto, Brenda contó que Bárbara vive en un barrio cerrado y que en la casa no tiene tanta privacidad. ”Hay ventanales y se ve todo. De repente, vemos que había gente en la plaza de al lado, haciéndose la que tomaba mate, que estaban con los perros, con los nenes. Y mi cuñado nos advierte: ‘todas esas personas que están afuera saben que él está acá'”. La referencia, naturalmente, era para Javier Milei.

La frase retumbó en la reunión porque se suponía que todo había sucedido en un importante operativo de seguridad. “¿Cómo podían saber si todo había sido muy camuflado? De repente sale mi padrastro con mi mamá...”. Al escuchar esto, sus compañeros la interrumpieron al advertir cómo se había referido al Presidente. “Al principio era muy raro decirle Javier, pero ahora como toda mi familia le dice Javier, es Javier”, explicó para luego rematar la anécdota. “Lo que sucedió es que, apenas puso un pie afuera de la casa, vienen todos corriendo a pedirle fotos. Literal, gritando. Y mi hermana pedía ‘tengan un poco de respeto, por favor’”, remató la joven, haciendo público un momento de la pareja de la que habla el país.

Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, contó cómo se enteró el romance de su madre con Javier Milei

En una entrevista reciente, Brenda contó cómo reaccionó cuando se enteró del vínculo de su madre con el primer mandatario: “Le dije ‘estás flashando. ‘No te metas en esa’. A partir de ahí la señora decidió no contarme nada y todo lo siguiente me enteré por los medios”, lanzó. Así se supo de la primera cita en el teatro, que cuando la vio en la pantalla le escribió a sus hermanos para que validaran lo que veían sus ojos. “Les contó a todos mis hermanos menos a mí”, aseguró. Después, terminó haciendo una autocrítica. “Yo me puse en el rol de juzgarla. Hacemos eso los hijos”, admitió.

Brenda también se abrió sobre cómo son sus charlas con Milei. “Yo le hice preguntas tipo ‘¿ahora no podés ir a un restaurante o al cine?’. Buscaba llevarlo a tierra, más sobre cómo es ser un Presidente”, aseguró. Y agregó que le hizo una consulta económica sobre qué hacer con sus ahorros y la respuesta no la dejó conforme. “No entendí nada. Te habla con unos términos tan técnicos, términos económicos, que quería empezar a googlear todo lo que me estaba diciendo. Puse carita de que entendía y le agradecí”, concluyó, divertida.