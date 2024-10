Griselda Siciliani suspendió las funciones de su obra por una neumonía: los detalles de su salud

Backstage de "Felicidades"

En medio del éxito de Envidiosa (Netflix), un gran presente amoroso junto a Luciano Castro y las funciones de Felicidades, Griselda Siciliani se vio obligada a poner pausa a su agenda a causa de una neumonía. La información fue publicada por la cuenta oficial de la obra, la cual emitió un comunicado detallando la situación y la reprogramación de las presentaciones.

“Debido a que la actriz Griselda Siciliani se está recuperando de un cuadro de neumonía, que requiere reposo, las funciones del jueves 3/10 al domingo 6/1 inclusive serán reprogramadas. En caso de haber adquirido las entradas por Plateanet y no poder asistir ese día y horario de la nueva función asignada, por favor comunicarse con la empresa”, detalló la cuenta de Felicidades. La publicación también fue compartida por Benjamín Vicuña, otro de los actores del elenco.

Ante este panorama, Teleshow dialogó con el equipo de la actriz, el cual dio detalles del estado de salud de Siciliani: “Tiene neumonía, ella está bien. El médico le pidió reposo para que no tenga una recaída, no es nada grave. Está perfecto, pero sí o sí necesita reposo. Además está muy afónica, por eso suspendimos las funciones, para que se recupere al 100%”.

Felicidades: Una fiesta donde todo puede salir mal

En ese sentido, el equipo de prensa indicó cuándo Siciliani retomaría su lugar en la obra: “Ya a partir del jueves 10 vuelven y se reprograman las 10 funciones que estaban a sala llena. El tema es que Adrián (Suar) y ella no tienen reemplazo, por eso se suspenden las funciones”. La comedia, protagonizada por el productor y la actriz en el teatro El Nacional Sancor Seguros, muestra la historia de Julián (Adrián Suar) y Felicitas (Griselda Siciliani), una pareja de exitosos abogados.

En ese contexto, el Chueco organiza la fiesta de cumpleaños de Felicitas, pero repite errores catastróficos que comete año tras año hasta que la posibilidad de separarse se instala entre ellos. Entonces, aparecen en escena Jorgelina Aruzzi y su excéntrico novio, interpretado por Benjamín Vicuña, que se presentan sin ser invitados.

No es la primera dificultad que atraviesa la obra. A mediados de junio, las versiones de un conflicto entre Siciliani y Vicuña recorrieron el mundo del espectáculo. Los rumores indicaban que las formas de trabajar de cada uno habrían provocado roces entre ellos. “Griselda no estaría tan contenta con la participación de Vicuña. Ella es muy exigente para laburar”, aseguró Yanina Latorre en LAM (América).

Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamin Vicuña, Jorgelina Aruzzi, Peto Menahem forman parte del elenco de Felicidades

Lejos de estas especulaciones, el chileno terminó con todas las versiones cuando contó la intimidad del elenco. Vicuña habló en Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi en La Once Diez y desterró de una vez por todas los rumores de mala relación con la exmujer de Suar: “Yo no me río mucho”, respondió ante la pregunta de la conductora de si hace oídos sordos al tema y se lo toma con gracia. “Se armó una caricatura que afectaba mi lugar de trabajo o que yo estaba faltando a mi profesionalismo, que es algo que soy muy cuidadoso”, sentenció sin dudarlo y luego aprovechó para defender a Siciliani de las acusaciones.

“También para Griselda, ella no quedaba bien, quedaba que tenía un rol. La verdad que son esos ruidos que se generan, como dijo Adrián, en torno a los grandes éxitos y aparentemente se necesita siempre hablar o como buscarle una vuelta, pero la verdad es que trabajamos mucho con Griselda y somos muy buenos compañeros”, aseguró el actor al respecto.

“La respeto, la admiro, creo que tenemos un cariño por los años y la idea es que nada pueda afectar el espectáculo y la buena onda entre los cinco. No hay fisuras”, cerró Benjamín el tema, dejando en claro sus sentimientos hacia su compañera de trabajo y la obra que hacen juntos.