Jujuy Jiménez vivió un momento de tensión y llamó a la policía: qué ocurrió

En los últimos días, Sofía Jiménez decidió hacerle honor a su apodo Jujuy al visitar a su familia en su provincia natal. Pese a que fue a relajarse y estar en compañía de sus seres queridos, vivió un momento de suma tensión y debió llamar a la policía.

De vuelta en Buenos Aires, la mediática relató lo sucedido en su cuenta de Instagram. En su relato, comenzó explicando que el pasado viernes por la noche se juntó a comer con amigas y volvió temprano a la casa en la que vive su familia, ya que al día siguiente estaba invitada a un casamiento. El tema es que en el momento en que ingresó a su hogar, utilizando una llave que estaba escondida debajo de una maceta, subió a la planta alta y comenzó a escuchar un ruido extraño: “Shhhh, shhhhh”.

Jujuy se asustó y despertó a su mamá y a su hermana Inés para contarles lo que había escuchado. Y las mujeres constataron que lo que contaba la modelo era cierto. Así, las tres mujeres se encerraron en un baño y desde allí, decidieron llamar a sus amigas y a la policía. “Hoy me puedo reír gracias a Dios. Pero tipo 2de la mañana del viernes pasado estoy llegando a mi casa. Y en la locura de la noche, de escuchar ruidos, yo llego tranquila y escucho ‘shhhh’”, comenzó relatando Sofía en su video, grabado en modo selfie con la cámara de su teléfono celular. “Con eso, yo dije: ‘Qué carajos, no puede ser, ¿qué es ese ruido?’. Primero dije: ‘Tiene que ser algún animal’. Pero no, real que era ruido de un humano. Había alguien abajo. Lo más loco es que cuando yo me acercaba, me respondía”, agregó.

“A la tercera vez que escucho ‘shhhh’ despierto a mi mamá y a Inés. Ellas escucharon lo mismo y dijeron: ‘Sí, definitivamente hay alguien’. Así que entramos en pánico, nos metimos en el cuarto de mi mamá y cerramos con llave. Nos pusimos re nerviosas. Así que llamamos a la policía y a mis amigas para que nos ayuden, porque nos daba mucho miedo bajar”, siguió con su explicación que grabó en una serie de historias de Instagram.

Jujuy Jiménez y un curioso momento de tensión

“Mi hermana le grita al del ruido que está viniendo la policía y le responde. Nos dio un cagazo, así que nos encerramos de nuevo en el baño”, detalló Jujuy. “Llega la policía, rompemos un vidrio de la cocina porque no podían tirar la puerta abajo y nunca encontramos qué carajo era”, se lamentó la exnovia de Juan Martín del Potro. “Al día de hoy no sabemos muy bien qué fue lo que pasó. Pero al otro día, cuando viene el tipo a arreglar el vidrio y me dice si no pensamos que podía ser una lechuza, que en el barrio hay un montón”, dijo con misterio e inquietud.

En su habitual tono jocoso y tratando de restarle dramatismo a su relato, Jujuy admitió que empezó a buscar información en Internet y redes sociales, hasta que dio con un video que mostraba cómo es el sonido que emiten las lechuzas. Ahí se dio cuenta que realmente coincidía con lo que ella había escuchado esa fatídica noche. “Cuando veo el video sobre las lechuzas dice: ‘Emiten un sonido que parece como humano, si nunca lo escuchaste puede ser muy tenebroso, mucha gente se asusta’”, reprodujo en el video para explicarle a sus seguidores.

“Al día de hoy está la duda, pero bueno ... Así que, información valiosa para esta comunidad: sepan que la lechuza hace: ‘Shhhh’”, cerró Jujuy entre más risas y haciendo alusión a la reconocida canción infantil.