Dalma y Gianinna recordaron a Diego Maradona: el insólito plan que compartían y la anécdota que las hizo llorar

Gianinna contó cómo era salir a bailar con su papá y comentó que era su plan preferido. Su hermana Dalma no estuvo de acuerdo (Bondi Live)

Durante una nueva emisión del programa “Ángel Responde” en Bondi Live, las hermanas Giannina y Dalma Maradona hicieron algo poco habitual: estuvieron juntas al aire de un streaming y compartieron una serie de anécdotas en donde revelaron cómo vivieron la relación con su padre, el legendario Diego Maradona. A través de un tono relajado y cómplice, las hijas del astro futbolístico comentaron aspectos íntimos de su vínculo y destacaron una divertida y peculiar diferencia: lo que para una era motivo de alegría, para la otra era sinónimo de incomodidad.

“Yo iba a bailar con papá, era espectacular. Lo disfruté desde el minuto cero”, confesó Giannina, sonriendo al recordar aquellas noches en las que compartía salidas. Para ella, esas experiencias eran especiales y marcaban una conexión única. “Íbamos a bailar a Sunset, viernes, sábado y domingo. A mí me encantaba”, agregó, evocando las noches en los boliches donde las personas no tardaban en acercarse a Diego.

“Muchas veces estaba en el boliche y me decían que había llegado mi papá y me parecía espectacular”, añadió, rememorando la emoción de estar rodeada del cariño y admiración que la gente sentía por su padre, y la posibilidad de compartir tiempo juntos. Sin embargo, Dalma tuvo una experiencia completamente distinta. Mientras Giannina disfrutaba de las salidas nocturnas con su padre, su hermana rápidamente que ella lo vivenciaba de forma opuesta.

“¡Pánico! Nadie va a bailar con su padre”, exclamó la conductora entre risas, recordando lo incómoda que se sentía al encontrarse en la misma situación. “A mí me decían que estaba Diego y me iba”, confesó, provocando carcajadas en el estudio del canal.

La emoción hasta las lágrimas de Dalma y Gianinna tras recordar una anécdota con su padre

Aunque esta no fue la única anécdota que recordaron. Después de un extenso debate donde hablaron de varias cosas, una oyente les preguntó cuál era el recuerdo que tienen de su papá y qué más les gusta, lo que provocó automáticamente la emoción de ambas. “Creo que la vamos a compartir, el camino de tu casa al hotel de Manchester”, le dijo Dalma a su hermana quien comentó: “Ay voy a llorar” y se llenaron los ojos de lágrimas.

”Mi papá cuando iba a visitar a Gianinna a Manchester -donde vivía junto al Kun Agüero- no quería parar en su casa porque le parecía que era mucho, pero a las siete de la mañana ya estaba paradito ahí en la puerta”, relató Dalma y siguió: “El hotel quedaba a diez cuadras entonces un día lo acompañamos para que no vaya solo y él nos contestó: ‘Pero como las voy a dejar volver solas yo’ así que fue como un pase de comedia hicimos esas cuadras unas seis veces yendo y viniendo encima la charla estuvo muy espectacular me acuerdo”.

En tanto, Dalma sumó: “Aparte él en ningún lado podía fumar habano entonces aprovechaba”, comentó y Gianinna mientras se secaba las lágrimas acotó: “Era subida y bajada”. Por su parte ambas estuvieron de acuerdo: “El mejor tesoro que tenemos de mi papá es eso, eran esas charlas eternas de reírnos a carcajadas sin parar”, concluyeron ambas en recuerdo de su padre Diego Armando Maradona.