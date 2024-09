Yanina Latorre habló sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán: “Tu marido te cagó y es chorro”

Yanina Latorre habló de la separación de Pampita (El Observador)

Cinco años atrás, Pampita y Roberto García Moritán parecían haber escrito el guion perfecto de una historia de amor en tiempos modernos: una boda fastuosa, rodeados de familia y amigos, el nacimiento de su hija Ana, y una vida compartida que mostraba una postal de felicidad completa. Pero la vida privada, siempre latente bajo los reflectores, comienza a revelar fisuras cuando menos se espera. Los rumores de crisis que comenzaron a circular la semana pasada y se transformaron en un torbellino mediático, cuando la versión de una inminente ruptura cobró fuerza, sacudiendo a la opinión pública.

Las especulaciones no son triviales: se habla de negociaciones de divorcio, acuerdos prenupciales y cifras millonarias. Mientras tanto, el silencio fue la única respuesta oficial por parte de los protagonistas de esta historia. La imagen de Pampita interceptada por la prensa en la tarde del martes, camino a grabar su participación en Los 8 Escalones, dio lugar a más interrogantes que respuestas. Vestida de negro y con lentes oscuros que cubrían su expresión, la conductora caminaba mientras mantenía una sonrisa tenue y cortante. “No quiero hablar”, fue todo lo que atinó a decir ante las insistentes preguntas de los periodistas. ¿Dónde está su alianza?, fue el otro interrogante que dejó flotando en el aire su salida apresurada. En su mano izquierda, el anillo de bodas que había sellado su unión con Moritán, brillaba por su ausencia.

Su todavía esposo, en tanto, fue abordado también por la prensa mientras salía de un restaurante en Palermo. Al principio, mantuvo su postura pública, concentrándose en su rol de Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. A preguntas sobre su matrimonio, respondía con evasivas: “Hablemos de cosas importantes. Pasan muchas cosas en el país”. Pero el periodista no se dejó amedrentar y contraatacó: “¿Tu relación con Pampita no es importante?”. El silencio incómodo de García Moritán dejó espacio para la incertidumbre.

Pampita y Roberto García Moritán estuvieron cinco años juntos

Es en medio de ese panorama que quien en las últimas horas se refirió en duros términos a los sucesos fue Yanina Latorre, quien desde su espacio en El Observador destacó que “el viernes a la noche, cuando yo conté todos los actos de corrupción del marido, porque que yo sea de un lado o del otro, cuando hay un corrupto de por medio o un tipo que hizo mal las cosas en el Gobierno, ese tipo se cuenta, se lo vende, quiero justicia y que devuelva la guita, porque yo a los chorros de ningún tipo, no es que yo solamente ataco chorros kirchneristas”, destacó sobre su pensamiento y las especulaciones respecto de Moritán.

Además, aclaró que “esa noche, mientras estábamos al aire o terminando el programa, Pampita empezó a llamarnos desesperadamente a mí y a Ángel (De Brito), y yo la verdad, contestar el teléfono a Pampita para que me putee o a Ángel, no le contestamos, nos hubiera contestado antes. Yo primero voy a la fuente. Les digo que tengo esa data, que la voy a contar y cuál es su versión. Si no me contestaste, jodete. Después empiezan a llamar, ¿y por qué me voy a fumar la puteada? ¿Por qué no tu marido, que te cagó y es chorro?”.

La palabra de Roberto García Moritán en medio de los rumores de separación de Pampita

Sobre ese punto, recordó un suceso que vivió en el paso y destacó que “cuando Diego me cagó yo no puteaba a los periodistas, lo puteaba a Diego, el periodista es un medio. Y más cuando lo tenés certificado, cuando hay pruebas”.

Pero incluso no se quedó solo en el matrimonio, sino que también habló de Laura Ubfal, y de un hecho que tuvo lugar el último domingo en el marco del nuevo ciclo de América Team Ubfal, ante lo que Latorre expresó: “No banco lo que me hizo, que sube la foto de una mina con nombre y apellido, y ‘la amante de Moritán que trabaja en el Ministerio y que Yanina Latorre contó', no. Yo conté que tuvo una amante, pero no dije quién era, y es que ella subió, no es la que yo tengo. Pero ponen en mi boca cosas, porque yo no le arruino la vida a las pobres pibas, yo estoy contando lo que le pasó al matrimonio”.

Justamente sobre las reacciones de ellos en los últimos días, Latorre explicó que “Pampita ha salido a hablar siempre, evidentemente ahora no habla porque esto es mucho más grave de lo que pensamos”, para luego cerrar: “Yo les digo una cosa a los famosos, no es con los periodistas que damos información, es con el marido, yo no cuento que él es chorro si no lo es. Llamá a tu marido y fijate con quién te casaste, no es mi tema”.