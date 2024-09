La palabra de Roberto García Moritán en medio de los rumores de crisis: “No tengo ni idea lo que va a hacer Carolina”

La palabra de Roberto García Moritán en medio de los rumores de separación de Pampita (Video/A la Tarde, América)

En medio de los rumores de separación entre Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán, el empresario fue interceptado por un cronista de A la Tarde (América) en la vía pública, cuando salía de comer en un restaurante de la zona de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Mientras caminaba en forma acelerada, Roberto contestó de manera evasiva las preguntas del periodista. “¿Están separados con Pampita?”; “¿Es verdad que se viene el divorcio?”; “¿Ya no viven juntos?”, quiso saber Oliver Quiroz. Pero Moritán eligió responder con sus planes como Ministro de Desarrollo Económico porteño.

Ante la insistencia del cronista, el funcionario afirmó contundente: “Hablemos de cosas importantes. Pasan muchas cosas en el país”. “¿Tu relación con Pampita no es importante?”, retrucó el cronista, pero no obtuvo respuesta del empresario. Siguiendo con el hilo de preguntas sobre su vida privada, García Moritán aseguró que no iba a hablar de temas personales, aunque luego admitió que “nada me llama la atención de lo que está pasando últimamente”.

Por estas horas, se especula con que la modelo podía ser la próxima invitada al programa de Susana Giménez, que comenzó el domingo pasado por Telefe. “No tengo ni idea lo que va a hacer Carolina”, afirmó Roberto, para luego confirmar que más adelante podrán referirse al tema. “En su momento hablaremos”, agregó.

Reapareció Pampita Ardohain: el contundente detalle que alimenta rumores de crisis con Roberto García Moritán (Instagram)

Con respecto a la imagen que circuló este martes, en la que se vio a Pampita sin la alianza matrimonial, el político aseguró que desconocía el dato y que él todavía la seguía usando. “Sí, por supuesto”, aseguró, mientras exhibía el dedo anular con el anillo a la cámara de América. “Ella se saca el anillo para dormir”, justificó Roberto antes de despedirse y de anunciar que no pensaba seguir hablando.

Tras repasar la nota varias veces, en el estudio del ciclo de Karina Mazzocco, la conductora contó un detalle más acerca de la relación de la pareja. “Varias personas me comentaron que Pampita y García Moritán habían firmado un acuerdo prenupcial”, sostuvo.

La foto de Carolina sin la alianza se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales. Todo ocurrió durante la tarde del martes, cuando ella salió de su casa, ubicada en Barrio Parque, donde la esperaban algunos cronistas de programas de espectáculos, y las cámaras la captaron sin el cintillo de compromiso, que lucía siempre en su mano derecha.

Con un vestido largo negro y lentes oscuros, Ardohain salió acompañada por un hombre y con una sonrisa un tanto incómoda les dijo a todos que no quería hablar. Un notero le preguntó por su presente. Ella sonrió, pero no contestó y siguió caminando directo hacia su auto. El cronista insistió y le consultó sobre los rumores de crisis con Moritán. Ella continuó sonriendo y saludó: “Chau, chicos”, al tiempo en el que cerró la puerta de su automóvil.

Pampita Ardohain fue al cumpleaños de una íntima amiga en medio de rumores de crisis con Roberto García Moritán (Instagram)

Durante estos días, la modelo se expresa en las redes sociales solo para mostrar parte de su trabajo. Ya no publica casi nada personal y, cuando elige comunicar algo de su intimidad, recurre a salidas con sus amigas.

Este miércoles, compartió algunas imágenes de su presencia en el cumpleaños de una íntima amiga, Luciana Pizzo Lorusso, quien además es la madrina de Ana, su hija menor, fruto de su relación con Roberto. Allí, se la pudo ver muy divertida con su grupo más cercano, celebrando un nuevo año de vida de su amiga y cantando en el momento de soplar las velitas.