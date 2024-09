La historia detrás del conflicto interno de Los Piojos: enojos, divisiones y versiones cruzadas

Dani Buira, Piti Fernández, Andrés Ciro, Micky Rodríguez, Tavo Kupinski: la formación clásica de Los Piojos

Este lunes 23 de septiembre se destapó un conflicto que ya había adelantado en exclusiva Teleshow semanas atrás: la fuerte interna existente entre los integrantes de Los Piojos. Luego de que el pasado 4 de septiembre se anunció a través de la cuenta de Instagram @lospiojosoficial una serie de shows en el Estadio Único “Diego Armando Maradona” de La Plata publicitados como “un nuevo Ritual Piojoso”, surgieron las dudas. ¿Por qué en el aviso no aparecía el nombre de la banda? ¿Qué músicos serían parte de este regreso?

Según pudo saber este medio, a través del entorno de Miguel Ángel Micky Rodríguez, al bajista y fundador del grupo no lo habían convocado para estos shows en la primera instancia de este regreso. “Nadie le dijo nada todavía, arreglaron todo antes”, aseguraron. Eso mismo expuso el propio Micky, este miércoles por la mañana, al publicar un fuerte comunicado en sus redes sociales, en el que contó: “Soy uno de los fundadores de Los Piojos y no participé en ninguna decisión. Ninguna. Creí y creo que tengo algún derecho. Derechos que no fueron respetados. Me sentí hostigado, maltratado, subestimado, ninguneado y no me lo merezco”.

Luego de que Teleshow expuso por segunda vez este conflicto, desde el entorno de Andrés Ciro Martínez y su management se contactaron con esta redacción explicando que hubo diálogo con Micky “desde el día uno”, pero que, sin embargo, “no sabemos qué quiere hacer”. Por otro lado, aseguraron que jamás anunciarían “una vuelta sin haber hablado entre todos”.

Esto es congruente con lo que se desprende del comunicado que el grupo lanzó este mediodía después de que Micky expusiera la cuestión. “Mickie (sic, apelando al apodo que usaba el bajista en las primeras épocas de la banda) vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo; desde el primer momento. Aseguró que estaba adentro. Lo seguiremos esperando”, dice en un tramo del escrito.

En paralelo a esto, Daniel Buira, primer batero de Los Piojos e integrante de Ritual 87 —banda autotributo que fundó el propio Micky para revivir la llama piojosa, pero que, por otra parte, logró un éxito que abrió esta grieta— también salió con fuertes palabras en sus redes sociales, confirmando su participación en este regreso. “¡Hola a todos y todas! Cada uno es responsable de sus actos, son muchos años de esperar este momento en mi vida personal. Los Piojos son parte de mi vida, de todos los días de mi vida. Y quiero darle a todo este público piojoso que tanto esperó, toda mi composición, mi ritmo y mi estilo que tanto marcó la banda. ¡Gracias!”, escribió el fundador del grupo de percusión La Chilinga en un posteo de Instagram, el cual recibió el “Me gusta” de parte de Ciro.

El posteo de Daniel Buira, primer batero de Los Piojos e integrante de Ritual 87

En la misma línea, el guitarrista Piti Fernández, quien dejó la banda en 2008 y formó La Franela un año antes del show de despedida, también se manifestó a través de la cuenta de su banda. Lo hizo a través de un manuscrito, al que luego le sacó una foto.

“Querida familia. Me duele contarles que Miguel miente. Yo estuve en todas las reuniones frente a Ciro, Pocho y Miguel. Los Piojos nos consultamos todo... Desde la edición del disco ‘Vivo River 2009′ pasando por el Instagram @lospiojosoficial hasta el reencuentro del 14 y 15: se habla todo personalmente”, explicó.

“Personalmente, me duele no entender su búsqueda. Nos criamos juntos, armamos esta banda y hoy no lo conozco”, cerró. Todo musicalizado con el tema “Imperdonable”, de su grupo.

"Me duele contarles que Miguel miente", sostuvo Piti Fernández sobre Micky

Por otro lado, Javier Kupinski, hermano del fallecido Gustavo Tavo Kupinski, guitarrista piojoso, salió con un posteo en apoyo al bajista. “Gracias Micky, un poco de justicia por Tavo”, escribió sobre una foto en blanco y negro en la que se los ve a Tavo y Micky sobre el escenario.

¿Más división? Por la tarde de este lunes picante para el mundo piojoso, apareció una sugestiva historia en el perfil de Instagram de la actriz Katja Martínez, hija de Ciro, quien después de republicar el comunicado de Los Piojos, subió una foto en donde se ve un cielo arbolado musicalizado por un tema de Manu Chao, titulado “Mentira”. En la story, además, se lee la letra de ese fragmento de la canción: “Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va... La mentira... Mentira la mentira”.

La publicación de Javier Kupinski, hermano del fallecido "Tavo" Kupinski, guitarrista piojoso, en apoyo a Micky

Después de republicar el comunicado de Los Piojos, Katja Martínez, hija de Ciro, subió una historia que musicalizó con el tema de Manu Chao, titulado “Mentira”

Cuál sería el conflicto entre Los Piojos y Micky Rodríguez

Micky encabezó Ritual 87, una banda autotributo que formó junto a Buira y Miguel Chucky de Ípola, (tecladista desde 2003 hasta el último show de Los Piojos, en mayo de 2009) hacia fines de 2022. Incluso, en algunos shows, contaron con la colaboración del percusionista Facundo Changuito Farías Gómez, quien supo ser invitado permanente en los últimos años del grupo encabezado por Ciro. El repertorio del grupo revisitado por dos de sus fundadores, sumado al efecto de la nostalgia, lograron un pequeño éxito sustentado en el revival de la dorada época y épica piojosa. Este proyecto, que además le dio trabajo a técnicos y plomos que supieron trabajar con Los Piojos en su hora, logró una aceptable convocatoria al reventar de público y trapos recintos medianos como El Teatro de Flores, Club Paraguay de Córdoba o La Sala de las Artes en Rosario.

Desde el entorno de Ritual 87 le confían a Teleshow que este suceso que venían cosechando habría sido visto con malos ojos por Ciro y Pocho Rocca. A la dupla tampoco le habría caído bien que Micky publicara sus versiones de temas de Los Piojos (“A ver cuando”, “Cruel” y “Como Alí”, en clave cuartetera y en colaboración con La Mona Jiménez) en su perfil de Spotify. Y a partir de allí, se generaron las rispideces actuales que derivaron en esta vuelta incierta. Quienes lo frecuentan al bajista dicen que no está enojado con la situación sino “muy triste”. Y también hacen un tiro por elevación hacia quienes sí ya estarían incluidos en el regreso: “No podemos creer que después de las pestes que Piti y Roger hablaron de Ciro y de Pocho cuando se separó el grupo, ahora hayan sido cómplices para cerrar esto a espaldas de Micky”.

De hecho, Ritual 87 está en pausa en estos momentos. Pero la marcha de Micky no se detiene, ya que se encuentra de gira por el país con su proyecto Susversiones, en dupla con el músico Nahuel Gordillo. Este medio volvió a entablar un diálogo con Rodríguez, pero, luego de agradecer el contacto, prefirió no dar mayores declaraciones. “Cuando pueda hablar te aviso”, dijo.

A todo esto, el grupo adelantó cuánto costarán las entradas a los shows del 14 y 15 de diciembre, las cuales saldrán a la venta este martes 24 a las 12.57 horas: 50 mil pesos el campo, 75 mil pesos la platea sin numerar y 90 mil las plateas preferenciales. A todos estos valores hay que agregarle el service charge correspondiente para llegar al precio final.

El grupo adelantó cuánto costarán las entradas a los shows del 14 y 15 de diciembre, las cuales saldrán a la venta este martes 24 a las 12.57 horas

De quién es la marca “Los Piojos”

Hay otro detalle que Teleshow detectó cuando se hizo el anuncio de este regreso. Si bien el video que se subió a Instagram y a Twitter está musicalizado por “Babilonia” —canción clásica que forma parte de Ay Ay Ay (1994)— y se destaca el nuevo “piojo” que se espeja como un infinito, en ningún lado, ni en el video ni en el copy, se lee “Los Piojos”. En cambio, se apeló al eufemismo de “Ritual Piojoso”, tal es el título del álbum en vivo que editaron el pasado 30 de mayo.

Entonces surgió la pregunta: ¿A quién le pertenece la marca que le da nombre a la banda? Según datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina (INPI), el día 29 de diciembre de 2017 fueron Ciro, Micky y Pocho Rocca quienes realizaron la presentación para registrarla. El detalle es que, por una centésima, en el reparto del 100%, Rodríguez quedó como un poco “más dueño” que los otros dos: mientras el cantante y el manager cuentan con un 33,33% en su poder, el bajista los supera con un 33,34%.

El trámite en cuestión tuvo tres oposiciones, realizadas entre mayo y abril del 2018: una a cuenta de Piti Fernández; otra por parte de Diana Elisabet Gusman en representación de Lara Kupinski, hija de Tavo y única sobreviviente del accidente fatal en el que perdió a su familia; y la restante por Graciela del Carmen González, quien no tiene nada que ver con el grupo, pero en sus fundamentos dijo que la marca Los Piojos “resulta evidentemente confundible” con su marca Piojos y Piojitos.

En el 2021, el INPI resolvió levantar las oposiciones al fundamentar, en los tres casos, por “oposición no mantenida”, lo que hace pensar —según los especialistas en marcas y propiedad intelectual consultados por Teleshow— en que podrían haber llegado a un acuerdo por fuera del circuito del instituto. Así las cosas, el 18 de agosto de 2022 este organismo público terminó concediéndole la marca “Los Piojos” a Ciro, Micky y Pocho, estableciendo su vencimiento el 23 de agosto de 2032. Pasando en limpio, el hecho de que las cosas no estén del todo bien entre los tres dueños de la marca, probablemente haya sido el motivo por el que no se estuvo hablando de “Los Piojos” en los primeros anuncios, evitando así cualquier conflicto legal a futuro.

Esta cuestión pareció disiparse la semana pasada, precisamente el viernes 20, cuando desde la cuenta de Instagram del grupo publicaron, por primera vez, un anuncio que hablaba de manera explícita de “Los Piojos”. A la vez, en las historias de esa cuenta, publicaron ese mismo afiche renovado, arrobando a casi todos los músicos de la historia del grupo, incluyendo a Micky (faltaron los fundacionales, Pablo Guerra y Lisa Di Cione). Este mínimo gesto digital hizo pensar a todos que las cosas estaban solucionadas y en paz. Pero este lunes se destapó la olla.