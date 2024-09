Polémica con el regreso de Los Piojos: quiénes son los músicos que participarán de los shows anunciados

Vuelven Los Piojos: el anuncio de la cuenta oficial (Instagram)

La alegría del pueblo rockero se desató con ganas el último miércoles 4 de septiembre a las 12.57 cuando la cuenta de Instagram @lospiojosoficial lanzó el anuncio que se venía esperando con ansiedad desde hace semanas. “¡Hay reencuentro! Se viene un nuevo Ritual Piojoso. Después de 15 años nos volvemos a encontrar”, se lee debajo del video en el que se revela al Estadio Único “Diego Armando Maradona” de La Plata como escenario para este regreso: 14 y 15 de diciembre.

Si bien el audiovisual está musicalizado por “Babilonia” -canción clásica que forma parte de Ay Ay Ay (1994)- y se destaca el nuevo “piojo” que se espeja como un infinito, en ningún lado, ni en el video ni en su copy, se lee “Los Piojos”. La pregunta se impuso de golpe: ¿quiénes son los músicos que participarán de esta vuelta?

El encuentro del año pasado en el escenario de Vélez entre Andrés Ciro Martínez y Daniel Piti Fernández durante un show de Ciro y Los Persas sería la evidencia de que ambos dejaron atrás sus diferencias y que esto habilitaría una vuelta. El guitarrista había dejado la banda en 2008 y formó La Franela un año antes del show de despedida. Su partida no fue en los mejores términos y al cantante y también al manager del grupo, Pocho Rocca, les lanzó más de un dardo a través de los medios.

Luego del final de Los Piojos, Tavo Kupinski y Sebastián Roger Cardero también habían sido rotundos contra el núcleo del grupo. “Los Piojos son míos. No soy ‘el ex guitarrista de Los Piojos’. Es mi banda, porque legalmente el nombre está registrado por cinco personas y una soy yo. No voy a regalar nada porque no me banque a uno. Así como Ciro nos veía como sus guitarristas, yo también puedo decir que él era el cantante de mi banda”, dijo el Kupinski en 2010, algunos meses antes de morir de manera trágica en un accidente automovilístico. En tanto, el baterista le hizo un juicio laboral al grupo y, hace unos diez años, Piti le dio lugar en La Franela.

En tanto, Ciro mantuvo buena sintonía con Miguel Ángel Micky Rodríguez, quien apareció varias veces como invitado en los recitales de Los Persas, así también como con Daniel Buira, primer baterista de Los Piojos. Ellos dos, junto a Chucky de Ípola (tecladista que colaboró en los últimos años del grupo surgido en El Palomar) le dieron forma a Ritual 87, un proyecto “autotributo” para darle una nueva vida al repertorio piojoso.

La publicación de Ivi, community manager y creadora de contenido de Ritual 87

Sin Tavo en este plano, la reconciliación pública entre Ciro y Piti hizo pensar a los piojosos que ya estaba todo dado para una vuelta con gloria y épica. Todo el mundo descontaba que era cuestión de meses volver a ver junto a ellos dos, con Micky y Buira, además de otros músicos como Juanchi Bisio (guitarrista que entró en el último año en lugar de Fernández), Chucky o el percusionista Facundo Changuito Farías Gómez. Pero algo que ocurrió minutos antes del anuncio del regreso encendió todas las alarmas.

“En 2 horas se anuncia algo importante, pero ni sé qué es (...) Solo sé que la Ivi de 14, 15 años estuvo muy ilusionada con ese anuncio mucho tiempo. Y ver cómo se juega con la ilusión de la gente me da mucha pena”, escribió Ivi Zakkour sobre una historia de Instagram que publicó en su perfil personal. Ella trabaja como community manager y creadora de contenido de Ritual 87, con lo cual hizo mucho ruido la frase con la que cerró su mensaje: “¡CIRO SOS UN BOTÓN SIN CÓDIGOS!”.

Teleshow se comunicó con ella y respondió que no tenía más para decir. “De hecho, como me di cuenta por el hate que recibí que podría malinterpretarse, ya la bajé”, fue lo único que dijo por la decisión que tomó de borrar el mensaje.

Según pudo saber este medio, a través del entorno de Micky Rodríguez, al bajista no lo habrían convocado aún para este regreso. “Nadie le dijo nada todavía, arreglaron todo antes”, aseguran. De hecho, en las últimas horas, el músico compartió una sugestiva historia en su Instagram con un mensaje que le dedicó Antonio Fernández, hijo de Piti. “Yo no sé nada, no tengo info (...) pero Micky es mi tío de corazón y lo voy a amar siempre pase lo que pase. Para mí, la familia tiene que estar unida”, dice el mensaje sobre una foto en la que se los ve a Fernández y a Micky sonrientes sobre un escenario. La publicación está musicalizada con un fragmento de “Fijate”, tema compuesto y cantado por el bajista. “Todo lo que me queda tiene que ver con vos, todo lo que palpita llega a mi corazón”, dice el verso que se escucha. “Te quiero siempre”, escribió Micky para devolverle el cariño al hijo del guitarrista.

La sugestiva historia que compartió Micky Rodríguez, ex bajista de Los Piojos, al que no habrían convocado aún para este regreso

Si bien hasta el momento están evitando las declaraciones formales y posponiendo a futuro el anuncio de la formación que saldrá al escenario en La Plata, desde cerca de Ciro dicen que todavía no pueden asegurar que Micky no será parte de este regreso. Y que más adelante se anunciará quiénes serán los músicos que recreen la antigua épica de Los Piojos.

Con las primeras dos funciones ya anunciadas, Teleshow pudo saber que habría otras tres más reservadas en el Único Diego Armando Maradona para este esperado regreso. Y que también estaría todo acordado, salvo algunos detalles, para que sean parte de las próximas ediciones de los festivales Cosquín Rock y Quilmes Rock. Y en cuanto a lo humano, quedan algo más de tres meses para saldar las diferencias que podrían existir entre ellos.