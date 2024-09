Qué se sabe de la vuelta de Los Piojos: posibles convocados, los ausentes y la omisión de la marca en el anuncio

Andrés Ciro, Tavo Kupinski, Micky Rodríguez, Piti Fernández y Dani Buira: la formación clásica de Los Piojos. En el año 2000, entraría Sebastián Roger Cardero en lugar de Buira y, en 2008, Fernández dejó la banda e ingresó Juanchi Bisio

Esta semana las redes sociales volvieron a sacudirse con los movimientos de @lospiojosoficial, la cuenta de Instagram que el pasado 4 de septiembre anunció la vuelta de la banda liderada por Andrés Ciro Martínez, a concretarse los próximos 14 y 15 de diciembre en el Estadio Único “Diego Armando Maradona” de La Plata. Muchos usuarios notaron que comenzó a seguir a los perfiles de Daniel Buira y Sebastián Roger Cardero, los dos bateristas que fueron parte de Los Piojos a lo largo de su historia. Luego le dieron follow a Miguel Chucky de Ípola, tecladista desde 2003 hasta el último show de la banda, en mayo de 2009. Pero lo que más llamó la atención fue la aparición en esa lista de Juan Manuel Gigena Ábalos, guitarrista de Ciro y Los Persas.

Ábalos estuvo cerca de ser parte de Los Piojos en 2008 luego de que el guitarrista Daniel Piti Fernández dejó el grupo tras una pelea con el cantante y el manager Juan Domingo Pocho Rocca. Pese a haber audicionado, el heredero de los históricos folkloristas Los Hermanos Ábalos no superó la prueba. “No quedé. Se iban de gira al toque y yo no tenía claro todos los temas, pero Ciro me llamó, me lo explicó y me dijo que un día iba a volver a contactarme. Y así fue”, recordó en diálogo con TN quien también es el director musical del proyecto solista de Ciro. Ante el lugar vacante, quien reemplazó a Piti en el último año piojo fue Juan Ignacio Juanchi Bisio.

Estas acciones virtuales resonaron fuerte en el público piojoso después de la historia contada por Teleshow días atrás, en donde se tomó nota de la incertidumbre, aun existente, acerca de la formación que se subirá a los escenarios del aparente regreso de Los Piojos. De hecho, por estas horas, todavía es un misterio si el bajista Miguel Ángel Micky Rodríguez, quien fundó la banda con Buira y Piti en 1986, será parte de esta reunión. Por este motivo, no pocos fans están exigiendo saber quiénes se subirán al escenario en nombre del grupo antes de comprar una entrada. Que, por otra parte, todavía no están a la venta ni se sabe cuándo saldrán.

Tal como reveló este medio, el bajista original aún no habría sido convocado. “Nadie le dijo nada todavía, arreglaron todo antes”, aseguran desde su entorno. Esta duda se vio amplificada luego de que Micky compartió una sugestiva historia en su Instagram con un mensaje que le dedicó Antonio Fernández, hijo de Piti. “Yo no sé nada, no tengo info, pero Micky es mi tío de corazón y lo voy a amar siempre, pase lo que pase. Para mí, la familia tiene que estar unida”, expresó sobre una foto en la que se los ve a Fernández y Rodríguez sonrientes sobre un escenario.

Micky encabezó Ritual 87, una banda autotributo que formó junto a Buira y de Ípola hacia fines de 2022. Incluso, en algunos shows, contaron con la colaboración del percusionista Facundo Changuito Farías Gómez, quien supo ser invitado permanente en los últimos años de Los Piojos, y que ahora tampoco fue llamado para esta vuelta. El repertorio del grupo revisitado por dos de sus fundadores, sumado al efecto de la nostalgia, lograron un pequeño éxito sustentado en el revival de la dorada época y épica piojosa. Este proyecto, que además le dio trabajo a técnicos y plomos que supieron trabajar con Los Piojos en su hora, logró una aceptable convocatoria al reventar de público y trapos recintos medianos como El Teatro de Flores, Club Paraguay de Córdoba o La Sala de las Artes en Rosario.

Desde el entorno de Ritual 87 le confían a Teleshow que este suceso que venían cosechando habría sido visto con malos ojos por Ciro y Pocho Rocca. A la dupla tampoco le habría caído bien que Micky publicara sus versiones de temas de Los Piojos (”A ver cuando”, “Cruel” y “Como Alí”, en clave cuartetera y en colaboración con La Mona Jiménez) en su perfil de Spotify. Y a partir de allí, se generaron las rispideces actuales que derivaron en esta vuelta incierta. Quienes lo frecuentan al bajista dicen que no está enojado con la situación sino “muy triste”. Y también hacen un tiro por elevación hacia quienes sí ya estarían incluidos en el regreso: “No podemos creer que después de las pestes que Piti y Roger hablaron de Ciro y de Pocho cuando se separó el grupo, ahora hayan sido cómplices para cerrar esto a espaldas de Micky”.

De hecho, Ritual 87 está en pausa en estos momentos. Pero la marcha de Micky no se detiene, ya que se encuentra de gira por el país con su proyecto Susversiones (en dupla con el músico Nahuel Gordillo): este viernes se presenta en Neuquén, luego pasará por Córdoba y el próximo 17 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Este medio entabló un diálogo con Rodríguez, pero, luego de agradecer el contacto, prefirió no dar mayores declaraciones. “Por ahora no quiero hablar”, fueron sus palabras definitivas.

De quién es la marca Los Piojos

Hay otro detalle que Teleshow detectó cuando se hizo el anuncio de este regreso. Si bien el video que se subió a Instagram y a Twitter está musicalizado por “Babilonia” -canción clásica que forma parte de Ay Ay Ay (1994)- y se destaca el nuevo “piojo” que se espeja como un infinito, en ningún lado, ni en el video ni en el copy, se lee “Los Piojos”. En cambio, se apeló al eufemismo de “Ritual Piojoso”, tal es el título del álbum en vivo que editaron el pasado 30 de mayo.

Entonces surgió la pregunta: ¿A quién le pertenece la marca que le da nombre a la banda? Según datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina (INPI), el día 29 de diciembre de 2017 fueron Ciro, Micky y Pocho Rocca quienes realizaron la presentación para registrarla. El detalle es que, por una centésima, en el reparto del 100%, Rodríguez quedó como un poco “más dueño” que los otros dos: mientras el cantante y el manager cuentan con un 33,33% en su poder, el bajista los supera con un 33,34%.

El trámite en cuestión tuvo tres oposiciones, realizadas entre mayo y abril del 2018: una a cuenta de Piti Fernández; otra por parte de Diana Elisabet Gusman en representación de Lara Kupinski, hija de Tavo y única sobreviviente del accidente fatal en el que perdió a su familia; y la restante por Graciela del Carmen González, quien no tiene nada que ver con el grupo, pero en sus fundamentos dijo que la marca Los Piojos “resulta evidentemente confundible” con su marca Piojos y Piojitos.

En el 2021, el INPI resolvió levantar las oposiciones al fundamentar, en los tres casos, por “oposición no mantenida”, lo que hace pensar —según algunos especialistas en marcas y propiedad intelectual consultados para esta nota— en que podrían haber llegado a un acuerdo por fuera del circuito del instituto. Así las cosas, el 18 de agosto de 2022 este organismo público terminó concediéndole la marca “Los Piojos” a Ciro, Micky y Pocho, estableciendo su vencimiento el 23 de agosto de 2032. Pasando en limpio, el hecho de que las cosas no estén del todo bien entre los tres dueños de la marca, puede que sea el motivo por el que no se esté hablando, por ahora, de “Los Piojos” en estos anuncios, evitando así cualquier conflicto legal a futuro, en caso de que el bajista termine no siendo partícipe de estos shows.

De cara a una vuelta ¿incompleta?

El encuentro del año pasado en el escenario de Vélez entre Ciro y Piti durante un show de Ciro y Los Persas fue el primer indicio público de que ambos dejaron atrás sus diferencias, permitiendo soñar con una vuelta con gloria de su grupo. El guitarrista había dejado la banda en 2008 y formó La Franela un año antes del show de despedida. Su partida no fue en los mejores términos y lanzó más de un dardo a través de los medios.

Luego de la separación, Tavo Kupinski y Roger Cardero también habían sido rotundos contra el núcleo del grupo. “Los Piojos son míos. No soy ‘el ex guitarrista de Los Piojos’. Es mi banda, porque legalmente el nombre está registrado por cinco personas y una soy yo. No voy a regalar nada porque no me banque a uno. Así como Ciro nos veía como sus guitarristas, yo también puedo decir que él era el cantante de mi banda”, dijo el guitarrista en 2010, en diálogo con el periodista Nicolás Igarzábal, meses antes de morir en un accidente automovilístico. En tanto, el baterista le hizo un juicio laboral al grupo y, hace unos diez años, Piti le dio lugar en La Franela.

Por el otro vértice, Ciro siempre mantuvo buena sintonía con Micky Rodríguez, quien apareció varias veces como invitado en los recitales de Los Persas, así también como con Buira. Por eso es que sorprende este escenario incierto de cara a la posible vuelta. “No te puedo decir qué es imposible o no, porque Jesús dividió hasta los panes... El que quiere pensar, puede pensar lo que quiera, es así”, había expresado el cantante en diálogo con TyC Sports antes de que anunciaran estos shows en La Plata. “Yo diría cómo será la verdadera historia de Jesús que pasaron 2000 años. Si de esto, que es ínfimo y de hace pocos días, la gente inventa tantas historias...”, agregó, entre misterioso y bíblico.

Hasta el momento, los involucrados permanecen resguardados en un prudente silencio tras haber firmado un contrato de confidencialidad. Quienes conocen la interna del grupo, dicen que aún no puede asegurarse que Micky no sería parte de este regreso. El tiempo, por ahora, sigue corriendo y quedan solo tres meses para el día del primer show.