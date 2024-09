El último adiós a la Tota Santillán: las fuertes palabras de su hermano

Familiares y amigos se encontraron para brindarle su último adiós a La Tota Santillán (RS Fotos)

La noche del domingo trajo consigo una noticia que sacudió al mundo del espectáculo: el fallecimiento de Ricardo Daniel Carías, mejor conocido como La Tota Santillán. Este lunes, el frío del luto se sintió en Morón, donde amigos y familiares se reunieron para despedir al carismático conductor y animador, quien durante décadas se ganó el cariño del público con su energía en los escenarios y su papel central en la cumbia.

Desde las primeras horas, comenzó a circular entre los allegados una participación que anunciaba el velorio, que se llevó a cabo en la Cochería Pache hermanos, ubicada en Avenida Eva Perón al 1100, en el corazón de Castelar. A ese lugar arribaron sus seres queridos, creando una atmósfera de mucha tristeza pero también de reconocimiento a la vida de un hombre que, pese a los difíciles últimos años que vivió, será recordado por su generosidad.

Ricardo García junto con Horacio, hermano de la Tota Santillán

El círculo íntimo de Carías se fue congregando poco a poco. Entre los primeros en llegar, se pudo ver a figuras cercanas a él, como Ricardo García, pareja de Adriana Aguirre, quien conmovido ofreció unas palabras recordando los momentos compartidos. También estuvo presente Alfredo Silva, actor y humorista, que al igual que muchos de los presentes, había compartido innumerables escenarios. El Viejo Márquez y Nolberto Al K Lá, ambos compañeros inseparables de las giras que La Tota organizaba cada fin de semana, no ocultaron su tristeza ante la pérdida.

El humorista Alfredo Silva en la despedida a La Tota Santillán

A lo largo del día, los abrazos y los murmullos del recuerdo llenaron la cochería. Las historias de los momentos vividos al lado de Santillán resonaban entre quienes lo conocieron en profundidad. En cada esquina, se oían palabras cargadas de melancolía. “Siempre fue el alma de la fiesta”, comentó entre sollozos un amigo cercano, mientras apretaba contra su pecho una foto de uno de los tantos shows que hicieron juntos. Para muchos, no solo fue un hombre de la televisión o de los eventos multitudinarios, sino alguien que siempre tenía una sonrisa y una mano amiga.

Juan Pablo Merlo, abogado y amigo de La Tota Santillán

En la vida pública, La Tota Santillán fue un emblema de la cultura popular argentina, un animador que supo llevar la cumbia a los hogares del país. Sin embargo, los últimos años de su vida estuvieron marcados por dificultades personales y problemas de salud que, a pesar de sus esfuerzos, lo alejaron parcialmente de los escenarios que tanto amaba.

El arreglo floral de su familia en la despedida a La Tota Santillán (RS Fotos)

En charla con LAM su hermano Horacio comenzó a desandar ese final: ”Me llama un amigo de él que se llama Solé. Él va a la casa, se ve que no contesta, no contesta llamadas ni nada por el estilo. Y entonces ahí empieza todo, y bueno, van, abren la casa y se encuentran con mi hermano tirado ahí en el sillón y todo prendiéndose fuego”.

Fue en ese momento donde intentó dejar en claro que “esto fue un accidente. Él siempre estuvo acompañado, pero en este momento no... Estaba solo. Él bajó, seguramente fue así, porque yo conozco hasta como respira porque yo viví mucho tiempo e iba a volver a vivir con mi hermano otra vez. Él toma pastillas para dormir, ¿me entendés? Entonces, una persona que está empastillada, qué sé yo… Vos lo llamás a medio camino de dormir o descansar y lo más lógico es que va a estar así, abombado, y qué sé yo, y se ve que no pudo… Él bajó porque vive en el primer piso y bueno, no ha podido con lo que estaba pasando…”. El relato, en ese punto, se corta por sus lágrimas.

La palabra de Horacio hermano de la Tota Santillan

Para dejar en claro su pensamiento sobre este desenlace, explicó: “Había algunos desperfectos en la casa que fuimos arreglando porque yo viví ahí, y entonces se fueron arreglando y esto ha quedado ahí, qué sé yo... ¡Fue un accidente! Y se prendió fuego. Y él estaba ahí en el sillón, sabés que tiene gomaespuma y bueno, eso... Aparte hace un gas tóxico y un humo tremendo, y él cayó ahí, porque estaba dormido porque estaba empastillado” expresó Horacio.