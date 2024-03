El desgarrador mensaje de Maru Botana el día en que su hijo Facundo hubiera cumplido 16 años: “Es durísimo”

El desgarrador mensaje de Maru Botana el día en que Facundo hubiera cumplido 16 años

El 5 de marzo sin duda no es un día más en la vida de Maru Botana y en la de su familia por el fallecimiento de su hijo en 2008. En ese sentido, la reconocida cocinera compartió una desgarradora carta en su perfil de Instagram en la que expresó la angustia y el dolor que siente en esta fecha que hubiese cumplido 16 años. Facundo, el sexto de los ocho hijos de la conductora y el bebé tenía seis meses cuando falleció de muerte súbita, el pasado 21 de septiembre de 2008 mientras se encontraba al cuidado de sus abuelos.

“Hoy cumplirías 16 años y estarías acá pensando en cómo festejar. Qué loco cuando me pongo a pensar que muchas cosas hubieran sido distintas. Cómo me enseñaste a vivir el momento y a disfrutar las cosas de la vida, hasta la más pequeña, hasta la que quizás me cuesta más”, comenzó diciendo la conductora a través de su cuenta de Instagram y con una foto de su bebé.

Por su parte, la cocinera expresó lo difícil que es seguir con su vida tras sufrir una pérdida tan grande Y cómo hizo para seguir adelante. “Miro atrás y ese camino que me parecía complicadísimo, donde la mochila con piedras era imposible de levantar, se me alivianó, no sé cómo ni de dónde saque las fuerzas para seguir, pero creo que de las fuerzas del cielo y del amor de todos, gente que vivió ese momento conmigo, personas hermosas que hoy me ven y se emocionan”, sumó.

Maru Botana recordó a su hijo Facundo (Instagram)

“Muchas mujeres que comparten el mismo dolor sin importar el cómo ni la edad. Mujeres que al igual que yo hoy sienten que les cortaron un brazo. Y hay que seguir. Es durísimo el camino y hasta a veces muy oscuro, porque la muerte de un hijo no tiene explicación”, agregó, reflexiva y acompañando a todas las mamás que vivieron una situación similar.

En tanto, Botana sumó: “Los hijos son todo, son tuyos, son tu amor y das todo por ellos. No es fácil ser mamá, pero que la vida te los saque de repente es un dolor tan grande e inimaginable que es imposible de superar. Por eso también es difícil entender y quizás en muchas ocasiones nos sentimos responsables de esa perdida”, siguió en su carta abierta.

El texto que Maru Botana le dedicó a su hijo Facu (Instagram)

por último invitó a todos los que la siguen en esta red social, a un homenaje que le harán a su hijo. “Después de 16 años y con una familia de la que no puedo estar más feliz y orgullosa, que amo infinito, pensé que la más linda forma de celebrar tu cumple, Facu, es con una misa compartida. Los espero para compartir con paz y mucho amor a nuestros ángeles”, concluyó.

La emotiva foto de Maru Botana visitando la tumba de Facundo con su hijo Juani

En junio del año pasado, la conductora publicó un conmovedor posteo en sus redes sociales con una foto en la que se la ve arrodillada en la tumba junto a Juani, su nene que nació en 2010 y quien le pidió ir a visitar a su hermanito. Sobre esto, contó: “Él solo escuchó historias de Facu de sus hermanos y de mi, pero hoy te explica perfecto lo sucedido y lo comparte. Sufrí mucho y todos lo saben”.

Acto seguido, en el texto que publicó en su cuenta de Instagram, Maru relató cómo fue la visita que hizo en los últimos días a la tumba de su hijo. “Este día me lo había guardado para mí, un momento único en mi corazón. Me venía una angustia enorme de estar ahí poniendo flores para Facu y mis padres. Y también una sensación de paz, de amor de ganas de llorar , reír y agradecer”, escribió.

Maru Botana visitó la tumba de Facundo con su hijo Juani y contó detalles del emotivo momento: “Fue una sensación de amor tan grande”

“Ese día Juani me quiso acompañar y cuando entramos me dijo quiero ir a ver a Facu. Me encantó pero no imaginé en ese momento lo que viviría. Fue una sensación de amor tan grande verlo buscar la tumba, encontrarla y ni qué decirles ver el ramo que eligió”, señaló Maru. Y agregó: “Les cuento que Juani solo escuchó historias de Facu de sus hermanos, de mí y hoy te explica perfecto lo sucedido y lo comparte”.

“Creo que todos los que pasaron por este dolor tan enorme lo van a entender perfecto y a los que no es simplemente un compartir algo fuerte en mi semana. La foto me la sacó Caro Haymes desde su corazón. Hoy no está mamá para contarle pero seguro lo vio conmigo y Facu está presente en esta hermosa familia”, completó entre la emoción y el recuerdo.